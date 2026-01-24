"Mỹ nhân phim giờ vàng" dọn đồ khỏi biệt thự, ký giấy từ bỏ tài sản chung để ly hôn chồng đại gia tù tội

Theo tờ Sohu, vào khuya 23/1, nữ diễn viên Đặng Sa gây xôn xao khi livestream tuyên bố đã ly hôn ông xã đại gia Lộ Hành. Theo mỹ nhân cổ trang đình đám Trung Quốc 1 thời, cô chần chừ không công bố tin bản thân đổ vỡ hôn nhân vì sợ con trai đang ở tuổi dậy thì gặp áp lực dư luận. Đặng Sa chia sẻ cô đã dọn khỏi biệt thự chung của cả hai và ký đơn từ bỏ toàn bộ quyền phân chia tài sản trong quá trình làm thủ tục ly hôn với Lộ Hành.

"Căn biệt thự ở vùng ven Bắc Kinh (Trung Quốc) mà nhà chúng tôi sống là Lộ Hành bỏ tiền mua. Vì vậy, tôi không có lý do gì để sống ở đây khi quyết định ly hôn anh ấy. Tôi đã dọn đi ngay trong đêm con trai bay ra nước ngoài du học. Tôi không lấy một đồng nào của Lộ Hành, cũng không yêu cầu anh ấy phân chia tài sản chung khi ly hôn. Trong suốt thời gian chung sống, chúng tôi mỗi người tự quản lý tài chính của mình. Vì vậy, tôi có đủ bản lĩnh và tiềm lực kinh tế cá nhân để không phụ thuộc vào tài sản của đối phương sau khi chấm dứt hôn nhân", Đặng Sa chia sẻ.

Đặng Sa bơ phờ, mệt mỏi livestream thông báo đã ly hôn chồng Lộ Hành, dọn khỏi biệt thự và chấp nhận ra đi tay trắng. Ảnh: Sohu.

Theo Đặng Sa, cô đã dùng tiền tiết kiệm của bản thân mua nhà tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để bắt đầu cuộc sống mới. Người đẹp cũng khẳng định cô không liên can gì đến vụ án hối lộ, kinh doanh phi pháp của chồng. Nữ diễn viên chia sẻ cô sẽ quay lại showbiz đóng phim sau khi con trai ổn định cuộc sống học nội trú ở nước ngoài.

Trước đó, vào ngày 15/1, Đặng Sa đã đăng tải tâm thư dài với nội dung u buồn, ám chỉ về sự kết thúc trên trang cá nhân. Nữ diễn viên được cho là đang ngầm công bố với khán giả về việc cuộc hôn nhân của cô và đại gia Lộc Hành đã tan vỡ. "Tạm biệt quá khứ, tôi vừa phá vỡ sự bế tắc trong cuộc đời, bước ra khỏi vũng lầy để theo đuổi lựa chọn của con tim, dũng cảm đi tiếp đến tương lai. Mong mọi người ủng hộ sự lựa chọn của tôi", Đặng Sa viết.

Theo tờ Sohu, Đặng Sa và Lộ Hành vốn đã rạn nứt từ lâu. Năm ngoái, cặp đôi cố hàn gắn, tham gia show thực tế để hóa giải những mâu thuẫn chất chồng trong hôn nhân. Tuy nhiên, cả hai chẳng thể ngờ rằng bê bối vi phạm pháp luật của Lộ Hành lại bị phanh phui ngay sau tập 1 của show Tạm Biệt Người Yêu. Điều này khiến Đặng Sa ê chề, bẽ bàng.

Đặng Sa ê chề vì vụ bê bối kinh tế của chồng. Ảnh: Sohu.

Đặng Sa và Lộ Hành - đại gia hơn cô 18 tuổi - đã bên nhau hơn 1 thập kỷ. Con trai đầu lòng của họ chào đời năm 2013. Lộ Hành từng giới thiệu mình là tỷ phú tự thân lập nghiệp, sở hữu khối gia tài 236 triệu NDT (873 tỷ đồng). Tuy nhiên, con đường làm giàu của Lộ Hành bị cho là không minh bạch, có nhiều sai phạm kinh tế.

Theo bản án hình sự được công bố, trong thời gian giữ chức CEO tập đoàn Chuanglian Holdings, Lộ Hành đã hối lộ một quan chức cấp cao đã nghỉ hưu họ Sử với số tiền lên đến 10 triệu NDT (khoảng 36 tỷ đồng), gồm 31,41 triệu cổ phiếu Công ty Chuanglian Holdings; 1,6 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng) tiền mặt và nhiều món đồ xa xỉ có giá trị khủng khác. Mục đích "đi cửa sau" của Lộ Hành là để Chuanglian Holdings được thuận lợi niêm yết trên sàn chứng khoán dù công ty này thực chất không đủ điều kiện. Vị cán bộ nhận hối lộ đã bị điều tra và đi tù. 1 số nguồn tin cho biết Lộ Hành hiện đã bị tạm giam. Vụ án này của đang được mở rộng điều tra sâu rộng vì nghi vấn Lộ Hành đã tiếp tục vung tiền "chạy án", nhằm thoát khỏi cảnh tù tội.

Trước khi cảnh sát thông báo về vụ án hối lộ của Lộ Hành, đại gia này đã nộp đơn xin từ chức, rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Chuanglian Holdings.

Chồng của nữ diễn viên phim giờ vàng Trung Quốc đưa hối lộ 36 tỷ đồng và còn bị nghi vấn "chạy án" để thoát khỏi cuộc điều tra của cơ quan chức năng. Ảnh: Sina.

Đặng Sa sinh năm 1985, là mỹ nhân phim giờ vàng của showbiz Trung Quốc. Cô nổi tiếng với các phim như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Cô Phương Bất Tự Thưởng, Mỹ Nhân Kế, Bán Yêu Khuynh Thành, Tân Thế Giới, Diên Hy Công Lược...

Đặng Sa từng là nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu