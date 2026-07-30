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Mỹ nhân người Tày được đại gia quê Gia Lai "yêu nhất trên đời"

Linh Lan
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"Mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn…", đại gia này chia sẻ.

Nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới , doanh nhân Cường Đô La (Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982, quê Gia Lai) khiến nhiều người ngưỡng mộ khi dành những lời ngọt ngào cho bà xã Đàm Thu Trang - người đẹp dân tộc Tày quê Lạng Sơn.

Trên trang cá nhân, Cường Đô La chia sẻ bức ảnh ôm hôn vợ đầy tình cảm trong bữa tiệc gia đình. Anh viết: "Kỷ niệm 7 năm ngày cưới Đàm Thu Trang. Mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn… Tóm lại giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn... Yêu vợ nhất trên đời".

Mỹ nhân người Tày được đại gia quê Gia Lai, SN 1982 yêu nhất trên đời - Ảnh 1.

Cường Đô La hôn vợ ngọt ngào trong tiệc kỷ niệm ngày cưới

Khoảnh khắc được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Trong bức ảnh, Đàm Thu Trang ngồi bên bàn tiệc với nụ cười hạnh phúc khi được chồng ôm từ phía sau và hôn lên má. Không gian ấm cúng càng khiến khoảnh khắc kỷ niệm ngày cưới thêm lãng mạn.

Đàm Thu Trang sinh năm 1989, là người dân tộc Tày. Cô từng được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Xứ Lạng 2010 , lọt Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010 Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2012 . Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, người đẹp dần rút lui khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm lo gia đình.

Mỹ nhân người Tày được đại gia quê Gia Lai, SN 1982 yêu nhất trên đời - Ảnh 2.

Mỹ nhân người Tày được đại gia quê Gia Lai, SN 1982 yêu nhất trên đời - Ảnh 3.

Đàm Thu Trang từng là chân dài đình đám, nhưng hiện tại cô đã rời showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh

Chuyện tình của Cường Đô La và Đàm Thu Trang bắt đầu từ năm 2017. Sau hơn 2 năm tìm hiểu, cả hai tổ chức lễ cưới vào tháng 7/2019 tại TP.HCM. Trước đó, cặp đôi từng gây chú ý khi đồng loạt cập nhật trạng thái "đã đính hôn" trên mạng xã hội và luôn kín tiếng về chuyện tình cảm.

Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang được nhiều khán giả khen ngợi bởi cách vun vén tổ ấm. Cô có mối quan hệ thân thiết với bé Subeo - con trai riêng của Cường Đô La và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Hai vợ chồng cũng lần lượt chào đón thêm hai con chung, xây dựng cuộc sống viên mãn bên nhau.

Mỹ nhân người Tày được đại gia quê Gia Lai, SN 1982 yêu nhất trên đời - Ảnh 4.

Mỹ nhân người Tày được đại gia quê Gia Lai, SN 1982 yêu nhất trên đời - Ảnh 5.

Gia đình hạnh phúc của Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Trong nhiều cuộc trò chuyện cũng như trên mạng xã hội, Cường Đô La không ít lần thể hiện sự trân trọng dành cho vợ. Nam doanh nhân thường xuyên đồng hành cùng Đàm Thu Trang trong cuộc sống thường ngày, từ chăm sóc con cái đến những chuyến du lịch hay các dịp kỷ niệm đặc biệt.

Đại gia có 3 con riêng, quê Vĩnh Long, SN 1979 đính hôn với nam NSƯT đình đám, khen chồng tuyệt vời

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mỹ nhân người Tày

đại gia

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