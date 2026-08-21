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Mỹ nhân mang gương mặt là khuôn mẫu của cả quốc gia: Chê diễn xuất vạn lời đều đúng, chê visual nửa lời cũng sai

Thu Phong
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Nhan sắc của mỹ nhân này là điều mà có lẽ không một ai có thể chê được.

Mới đây, những hình ảnh của Angelababy trong bộ phim Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội, khiến nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của nữ diễn viên một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận.

Mỹ nhân mang gương mặt là khuôn mẫu của cả quốc gia: Chê diễn xuất vạn lời đều đúng, chê visual nửa lời cũng sai - Ảnh 1.

Những hình ảnh của Angelababy trong Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy bất ngờ viral trở lại.

Trong phim, Angelababy vào vai Duệ Cơ, một kỹ nữ trứ danh ở kinh thành. Dù không phải nhân vật trung tâm, Duệ Cơ vẫn để lại ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài nổi bật. Từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt, những vũ điệu uyển chuyển cùng thần thái đầy mê hoặc của Angelababy đang giúp cô nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả.

Mỹ nhân mang gương mặt là khuôn mẫu của cả quốc gia: Chê diễn xuất vạn lời đều đúng, chê visual nửa lời cũng sai - Ảnh 2.

Xuyên suốt sự nghiệp, Angelababy nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi vì khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, riêng về visual, cô thực sự ở tầm biểu tượng nhan sắc của showbiz Trung Quốc. Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1989 còn từng trở thành khuôn mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được nhiều phụ nữ tại đất nước tỷ dân theo đuổi.

Có khán giả nhận xét riêng với Angelababy thì "chê diễn xuất vạn lời đều đúng, chê visual nửa lời cũng sai". Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên không hợp với những vai phải diễn quá nhiều. Thế nhưng Angelababy hoàn toàn có thể phát huy thế mạnh của mình bằng những vai phụ hoặc vai khách mời, nơi cô chủ yếu cần xuất hiện và tạo dấu ấn bằng ngoại hình, khí chất.

Mỹ nhân mang gương mặt là khuôn mẫu của cả quốc gia: Chê diễn xuất vạn lời đều đúng, chê visual nửa lời cũng sai - Ảnh 3.

Mỹ nhân mang gương mặt là khuôn mẫu của cả quốc gia: Chê diễn xuất vạn lời đều đúng, chê visual nửa lời cũng sai - Ảnh 4.

Mỹ nhân mang gương mặt là khuôn mẫu của cả quốc gia: Chê diễn xuất vạn lời đều đúng, chê visual nửa lời cũng sai - Ảnh 5.

Nhan sắc và khí chất của cô thực sự rất ấn tượng

Nói thêm về Angelababy, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ. Năm 14 tuổi, nữ diễn viên đã hoạt động trong lĩnh vực này và sau đó xuất hiện trên những tạp chí tại Nhật Bản. Danh tiếng của Angelababy tại Trung Quốc thực sự bùng nổ khi cô trở thành thành viên của chương trình thực tế đình đám Keep Running.

Sự nghiệp của Angelababy tiếp tục thăng hoa, đặc biệt trong giai đoạn sau khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh (ly hôn vào năm 2022). Trong những năm ở đỉnh cao danh tiếng, Angelababy sở hữu nguồn tài nguyên phim ảnh đáng mơ ước và liên tục đảm nhận vai chính trong nhiều dự án như Vân Trung Ca, Cô Phương Bất Tự Thưởng, Tương Tư Lệnh hay Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em.

Mỹ nhân mang gương mặt là khuôn mẫu của cả quốc gia: Chê diễn xuất vạn lời đều đúng, chê visual nửa lời cũng sai - Ảnh 6.


 

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