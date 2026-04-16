Mỹ nhân lên hình vài phút trong 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, giờ làm lãnh đạo

Ngọc Thanh/VTC News |

Trong số dàn diễn viên phụ của Tây du ký 1986, mỹ nhân này được xem là một trong những người có sự nghiệp thành công nhất.

Trong tập 8 của Tây du ký 1986 , để thử lòng thầy trò Đường Tăng, các vị Bồ Tát hóa thân thành những cô thôn nữ xinh đẹp. Trong đó, vai cô thôn nữ Ái Ái do Phổ Hiền Bồ Tát hoá thành được thể hiện bởi nữ diễn viên Dương Phụng Nhất. Dù chỉ là vai phụ xuất hiện trong vài phút, song ít ai biết rằng mỹ nhân này lại có sự nghiệp đầy ấn tượng.

11 tuổi đỗ vào trường nghệ thuật nổi tiếng

Dương Phụng Nhất sinh năm 1962. Năm 11 tuổi, nữ diễn viên trúng tuyển vào Học viện Ca kịch Trung Quốc với số điểm xuất sắc. Đây là ngôi trường nghệ thuật rất nổi tiếng và cũng là đại học độc lập duy nhất ở Trung Quốc đào tạo các chuyên gia cao cấp về nghệ thuật kinh kịch.

Trong "Tây du ký", Dương Phụng Nhất vào vai cô thôn nữ do Phổ Hiền Bồ Tát hoá thành.

Sau khi tốt nghiệp năm 1982, bà được bổ nhiệm vào Nhà hát Opera Kunqu phương Bắc. Từ đó, bà tiếp tục theo học bộ môn này và bắt đầu con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Với tài năng và nỗ lực, Dương Phụng Nhất nhanh chóng khẳng định mình qua nhiều vai diễn nổi bật.

Năm 1986, Dương Phụng Nhất có cơ hội tham gia vào tác phẩm kinh điển Tây du ký. Dù chỉ vào vai phụ ít đất diễn, song đây cũng là động lực để bà phát triển sự nghiệp.

Sự nghiệp ngày càng khởi sắc

Năm 1998, Dương Phụng Nhất được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Nhà hát, mở ra cột mốc quan trọng trong con đường quản lý và phát triển nghệ thuật.

Tháng 3/2006, nữ diễn viên giành giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Florence tại Ý. Đến năm 2009, bà giữ chức chủ tịch Nhà hát, tiếp tục góp phần nâng tầm nghệ thuật truyền thống.

Năm 2015, Dương Phụng Nhất được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Kịch gia Trung Quốc. Chỉ sau đó 2 năm, bà trở thành đại biểu trong Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Bắc Kinh lần thứ 15.

Có sự nghiệp thành công song cũng như nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác, Dương Phụng Nhất rất kín tiếng. Bà chọn cuộc sống bình yên, hiếm khi xuất hiện trước báo chí. Vì vậy những thông tin về chuyện đời tư của nữ diễn viên hầu như không được hé lộ.

Dương Phụng Nhất có sự nghiệp thành công rực rỡ.

Sau nhiều năm, Dương Phụng Nhất vẫn được đánh giá là một trong những người có sự nghiệp thành công và nổi bật nhất trong số dàn diễn viên Tây du ký 1986 . Từ một vai phụ nhỏ trong phim đến vị trí lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực nghệ thuật và những giải thưởng quốc tế uy tín, bà được xem là minh chứng cho việc tài năng và nỗ lực sẽ được công nhận, bất kể bắt đầu từ vai diễn nào.

Hòa Minzy bán gấp nhà ở TP.HCM, cắt lỗ 800 triệu gây chú ý
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
