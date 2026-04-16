Mỹ nhân lên hình vài phút trong 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, giờ làm lãnh đạo

Trong tập 8 của Tây du ký 1986 , để thử lòng thầy trò Đường Tăng, các vị Bồ Tát hóa thân thành những cô thôn nữ xinh đẹp. Trong đó, vai cô thôn nữ Ái Ái do Phổ Hiền Bồ Tát hoá thành được thể hiện bởi nữ diễn viên Dương Phụng Nhất. Dù chỉ là vai phụ xuất hiện trong vài phút, song ít ai biết rằng mỹ nhân này lại có sự nghiệp đầy ấn tượng.

11 tuổi đỗ vào trường nghệ thuật nổi tiếng

Dương Phụng Nhất sinh năm 1962. Năm 11 tuổi, nữ diễn viên trúng tuyển vào Học viện Ca kịch Trung Quốc với số điểm xuất sắc. Đây là ngôi trường nghệ thuật rất nổi tiếng và cũng là đại học độc lập duy nhất ở Trung Quốc đào tạo các chuyên gia cao cấp về nghệ thuật kinh kịch.

Trong "Tây du ký", Dương Phụng Nhất vào vai cô thôn nữ do Phổ Hiền Bồ Tát hoá thành.

Sau khi tốt nghiệp năm 1982, bà được bổ nhiệm vào Nhà hát Opera Kunqu phương Bắc. Từ đó, bà tiếp tục theo học bộ môn này và bắt đầu con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Với tài năng và nỗ lực, Dương Phụng Nhất nhanh chóng khẳng định mình qua nhiều vai diễn nổi bật.

Năm 1986, Dương Phụng Nhất có cơ hội tham gia vào tác phẩm kinh điển Tây du ký. Dù chỉ vào vai phụ ít đất diễn, song đây cũng là động lực để bà phát triển sự nghiệp.

Sự nghiệp ngày càng khởi sắc

Năm 1998, Dương Phụng Nhất được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Nhà hát, mở ra cột mốc quan trọng trong con đường quản lý và phát triển nghệ thuật.

Tháng 3/2006, nữ diễn viên giành giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Florence tại Ý. Đến năm 2009, bà giữ chức chủ tịch Nhà hát, tiếp tục góp phần nâng tầm nghệ thuật truyền thống.

Năm 2015, Dương Phụng Nhất được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Kịch gia Trung Quốc. Chỉ sau đó 2 năm, bà trở thành đại biểu trong Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Bắc Kinh lần thứ 15.

Có sự nghiệp thành công song cũng như nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác, Dương Phụng Nhất rất kín tiếng. Bà chọn cuộc sống bình yên, hiếm khi xuất hiện trước báo chí. Vì vậy những thông tin về chuyện đời tư của nữ diễn viên hầu như không được hé lộ.

Sau nhiều năm, Dương Phụng Nhất vẫn được đánh giá là một trong những người có sự nghiệp thành công và nổi bật nhất trong số dàn diễn viên Tây du ký 1986 . Từ một vai phụ nhỏ trong phim đến vị trí lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực nghệ thuật và những giải thưởng quốc tế uy tín, bà được xem là minh chứng cho việc tài năng và nỗ lực sẽ được công nhận, bất kể bắt đầu từ vai diễn nào.