Mỹ nhân Hàn mê phở Việt, gọi bát phở ngập hành khiến dân tình gật gù: "Ăn thế này mới chuẩn!"

Không chỉ gây chú ý bởi "gu ăn hành" hiếm có, nữ thần tượng Hàn Quốc còn một lần nữa cho thấy tình yêu đặc biệt dành cho món phở trứ danh của Việt Nam.

Phở từ lâu đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Việt Nam, là món ăn gắn liền với hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Không chỉ đơn thuần là một món ăn, phở còn mang trong mình nét tinh tế, thanh nhã của nền ẩm thực Việt với hương vị đặc trưng khó trộn lẫn. Dọc theo dải đất hình chữ S, mỗi vùng miền lại có cách chế biến riêng, tạo nên những sắc thái phở đa dạng và phong phú. Chính vì vậy, phở luôn nằm trong danh sách những món ăn "nhất định phải thử" của du khách quốc tế cũng như nhiều ngôi sao nổi tiếng khi đặt chân đến Việt Nam.

Mới đây, trên trang cá nhân, Sandara Park đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến đến Hà Nội biểu diễn. Nữ ca sĩ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức một bát phở đầy ắp hành lá tại quán phở Thìn Lò Đúc - thương hiệu phở nổi tiếng bậc nhất Thủ đô. Kèm theo hình ảnh, thành viên nhóm 2NE1 viết ngắn gọn: "Hanoi day 1" (Ngày đầu tiên ở Hà Nội).

Dara khoe loạt ảnh xinh đẹp ngay khi vừa đặt chân tới Thủ đô Hà Nội

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Việt Nam. Nhiều khán giả đặc biệt thích thú trước sở thích ăn phở nhiều hành của nữ thần tượng. Bởi lẽ, không ít du khách nước ngoài thường e ngại hương vị hành lá, thậm chí ngay cả nhiều người Việt cũng không phải ai cũng ăn được loại gia vị này. Trong khi đó, phở Thìn Lò Đúc lại nổi tiếng với đặc trưng hành lá phủ kín mặt bát, nhiều đến mức gần như che khuất cả bánh phở và thịt bò bên dưới.

Nữ idol ăn bát phở Thìn ngập hành khiến nhiều fan ngỡ ngàng

Dưới phần bình luận, nhiều người để lại những lời khen đầy thích thú như: "Đây là bát hành chứ phở gì nữa, ăn hết được bát này đỉnh thật", "Đúng gu tôi, phở phải full hành mới ngon", "Cô ấy ăn phở Việt còn chuẩn hơn cả người Việt", "Tô phở này sinh ra dành cho hội mê hành", "Đúng chuẩn signature của Phở Thìn rồi", hay "Nhiều hành quá, người anti hành như mình nhìn thôi đã thấy toát mồ hôi"...

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Sandara Park thể hiện tình yêu với phở Việt. Trong nhiều chuyến ghé thăm Việt Nam trước đây, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm khám phá ẩm thực địa phương. Sau concert cùng các thành viên 2NE1 tại TP.HCM hồi tháng 2/2025, cô từng đăng tải hình ảnh ăn đêm và hào hứng viết: "Tôi yêu phở".

Nhắc đến Phở Thìn Lò Đúc, đây là một trong những thương hiệu phở nổi tiếng nhất Hà Nội, có lịch sử hơn 40 năm. Điểm làm nên sự khác biệt của Phở Thìn chính là món phở tái lăn với phần thịt bò được xào trên lửa lớn trước khi cho vào bát phở.

Năm 1979, ông Nguyễn Trọng Thìn mở quán ngay tại căn nhà của gia đình ở số 13 Lò Đúc. Thời điểm đó, bên cạnh đã có một quán phở rất đông khách của bà Vũ, với hàng người xếp dài từ đầu đến cuối phố. Nhận thấy cơ hội nhưng cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn, ông Thìn không ngừng mày mò, thử nghiệm để tạo ra công thức nước dùng riêng và kỹ thuật xào thịt bò độc đáo.

Khác với nhiều hàng phở truyền thống chỉ chần thịt trong nước dùng, ông Thìn lựa chọn xào thịt bò trên lửa lớn ở nhiệt độ cao, vừa đủ chín tới rồi cho trực tiếp vào bát trước khi chan nước dùng. Cách làm này tạo nên hương thơm đặc trưng, giúp món phở có hương vị đậm đà và khác biệt hoàn toàn.

Những ngày đầu kinh doanh, dù được nhiều người khen ngon nhưng quán vẫn khá vắng khách. Trong lúc trăn trở tìm cách thu hút thực khách, ông Thìn nghĩ ra việc xào thịt bò cùng hành, tỏi và gừng trên chảo mỡ nóng già. Hương thơm lan tỏa khắp con phố đã khiến nhiều người tò mò ghé vào thưởng thức. Từ đó, danh tiếng của Phở Thìn dần được biết đến rộng rãi.

Trải qua hơn bốn thập kỷ, Phở Thìn Lò Đúc đã trở thành một trong những thương hiệu phở nổi tiếng nhất Hà Nội. Ngoài cơ sở gốc tại số 13 Lò Đúc, thương hiệu hiện có thêm nhiều chi nhánh tại Hà Nội như Mỹ Đình, Hoàng Ngọc Phách... đồng thời mở rộng theo hình thức nhượng quyền tới nhiều địa phương như Hải Phòng, Hải Dương hay Thanh Hóa.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, năm 2019, ông Nguyễn Trọng Thìn còn được mời sang Tokyo (Nhật Bản) khai trương một cửa hàng phở mang thương hiệu Phở Thìn. Ngay trong ngày đầu tiên, hơn 100 bát phở đã được bán hết chỉ trong chưa đầy một giờ. Sang ngày thứ hai, dù lượng nguyên liệu được chuẩn bị tăng thêm khoảng 50% nhưng quán vẫn không đủ phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Cho đến nay, Phở Thìn Lò Đúc vẫn là một trong những địa chỉ ăn phở đông khách nhất Hà Nội. Dù giá bán khoảng 85.000 đồng mỗi bát, cao gần gấp đôi mặt bằng chung, quán vẫn luôn tấp nập thực khách từ sáng đến tối.

Món ăn làm nên tên tuổi của quán là phở tái lăn gia truyền với thịt bò được xào thơm lừng, đậm vị rồi chan cùng nước dùng nóng hổi. Hương thơm của thịt bò xào hòa quyện với nước dùng tạo nên dấu ấn rất riêng mà khó có quán phở nào khác sở hữu. Đặc biệt, hành lá chính là "thương hiệu nhận diện" của Phở Thìn khi được phủ kín mặt bát thay vì chỉ điểm xuyết vài cọng như nhiều nơi khác. Vì thế, những người không ăn được hành thường khá e dè khi lần đầu nhìn thấy bát phở ở đây.

Nước dùng béo nhẹ, đậm đà hương bò xào, sợi phở mềm vừa phải, ăn kèm hành lá và giấm tỏi tạo nên hương vị đặc trưng của phở Hà Nội. Chỉ cần bát phở nóng hổi được đặt xuống bàn, mùi thơm bốc lên nghi ngút cũng đủ khiến thực khách khó lòng cưỡng lại.

Từ một quán phở gia truyền trên con phố nhỏ giữa lòng Hà Nội, phở Thìn Lò Đúc đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thực khách trong và ngoài nước. Và việc những ngôi sao quốc tế như Sandara Park hào hứng thưởng thức món ăn này cũng phần nào cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của phở Việt - món ăn giản dị nhưng đủ sức chinh phục khẩu vị của bạn bè khắp thế giới.