Mỹ nhân gợi cảm "oanh tạc" Cbiz ruồng bỏ chồng ca sĩ, dâng 325 tỷ cho đại gia để rồi nhận cái kết ê chề

Tại showbiz Trung Quốc, nhắc đến các ngôi sao gốc Việt danh tiếng ngoài "Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ và Chung Lệ Đề còn có siêu mẫu Lạc Cơ Nhi. Có sự nghiệp nổi bật, nhưng đường tình duyên của Lạc Cơ Nhi lại trắc trở. Nữ người mẫu này 2 lần thất bại trong hôn nhân khiến công chúng xôn xao bàn tán.

Chân dài khiến Thiên vương châu Á yêu say đắm và vụ đấu tố ly hôn chấn động

Lạc Cơ Nhi tên thật là Lê Gia Nghi, sinh năm 1980 tại Macau (Trung Quốc) trong gia đình có cha là người Hoa, mẹ là người Việt. Cô bước chân vào showbiz từ năm 14 tuổi và là 1 trong những siêu mẫu đình đám Hong Kong (Trung Quốc) vào những năm 2000, bên cạnh Hùng Đại Lâm, Mã Thi Tuệ, Châu Vấn Kỳ. Lạc Cơ Nhi từng được mệnh danh là "bản sao của Thư Kỳ" khi sở hữu vẻ ngoài vừa ngọt ngào, vừa gợi cảm cùng chiều cao 1,75 mét.

Lạc Cơ Nhi là siêu mẫu nổi tiếng hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc) vào những năm 2000. Ảnh: Sina.

Năm 2000, Lạc Cơ Nhi gặp gỡ Lê Minh - 1 trong những Tứ đại Thiên vương châu Á, ngang hàng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành. Lạc Cơ Nhi được Lê Minh mời làm người mẫu cho trang web LeonStar East com của anh. Đến năm 2005, Lạc Cơ Nhi và Lê Minh nghiêm túc tìm hiểu và hẹn hò kín đáo. 3 năm sau, họ bí mật kết hôn tại Mỹ. Cưới vợ kém 14 tuổi, Lê Minh mạnh tay chi tiền đáp ứng mọi sở thích, yêu cầu của Lạc Cơ Nhi. Tờ On cho biết chỉ trong 4 năm về chung nhà, nam ca sĩ đã chi đến hàng chục nghìn USD để Lạc Cơ Nhi tiêu hoang cho thú vui đồ hiệu, nhà đẹp, xe sang và du thuyền.

Biệt thự xa hoa mà Thiên vương mua cho vợ ở có rạp chiếu phim, sân bóng, bể bơi và sân vườn rộng lớn đủ để cho cô mở tiệc cùng bạn bè. Theo nhiều nguồn tin cho biết, số tiền mà Lê Minh chi ra cho Lạc Cơ Nhi ăn chơi, hưởng thụ cuộc sống lên đến 100 triệu HKD (khoảng 338 tỷ đồng).

Lê Minh vung tiền không tiếc tay cho bà xã siêu mẫu hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Ảnh: On, Sina.

Với việc được Lê Minh cung phụng như bà hoàng, Lạc Cơ Nhi trở thành cô vợ số hưởng nhất Cbiz. Ai cũng nghĩ, cuộc hôn nhân của cặp đôi này sẽ lâu bền, viên mãn. Thế nhưng, vào năm 2012, Lạc Cơ Nhi bất ngờ đệ đơn ly hôn Lê Minh, đồng thời gây xôn xao dư luận khi tố chồng là người đam mê vật chất, coi rẻ tình cảm.

Theo nguồn tin trong giới, Lạc Cơ Nhi dù sống dư dả tiền bạc bên Lê Minh nhưng không hạnh phúc. Cô luôn cảm thấy bí bách vì không được tự quyết định bất kỳ việc gì, mọi thứ đều phải chiều lòng Thiên vương Hong Kong. Trong khi Lê Minh lại chán chường vì Lạc Cơ Nhi mãi không chịu sinh em bé. Sự khác biệt trong tính cách và quan điểm sống khiến cặp đôi thường xuyên hục hặc. Cuối cùng, Lạc Cơ Nhi quyết định chấm dứt với Lê Minh.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ kết thúc không êm đẹp vì xảy ra tranh chấp tài sản. Sau 1 thời gian dài ra tòa kiện tụng đòi phân chiêu tài sản với Lê Minh, Lạc Cơ Nhi nhận được 100 triệu NDT (325 tỷ đồng) từ chồng cũ, bao gồm 160 tỷ tiền mặt và 1 số bất động sản ở San Francisco (Mỹ).

Lạc Cơ Nhi chủ động đệ đơn ly hôn Thiên vương Lê Minh vì không chịu nổi cuộc sống hôn nhân bí bách, lúc nào cũng phải chiều ý chồng. Ảnh: HK01.

Cưới nhầm đại gia rởm và trắng tay

Sau khi ly hôn Lê Minh, Lạc Cơ Nhi vướng tin ngoại tình và bao nuôi bạn trai ngoại quốc Cruz - một huấn luyện viên lướt sóng người New Zealand. Siêu mẫu dùng tiền lấy được từ chồng cũ chăm lo cho sự nghiệp của tình mới. Nào ngờ, cả hai giữa đường đứt gánh.

Đến năm 2016, chân dài 8X công khai hẹn hò với Ian Chu - ông chủ công ty kinh doanh thực phẩm hữu cơ. Tháng 8/2017, Lạc Cơ Nhi và Ian Chu tổ chức lễ cưới ở California (Mỹ). Kết hôn chưa bao lâu, Ian Chu bị truyền thông xứ tỷ dân "bóc mẽ" là đại gia rởm, đã nộp đơn xin phá sản và nợ nần chồng chất. Siêu mẫu gốc Việt còn được tiết lộ đã phải dốc hết tài sản để cứu vớt sự nghiệp của chồng, đồng thời giữ thể diện cho mình ngay sau ngày cưới.

Ở cuộc hôn nhân thứ 2, Lạc Cơ Nhi cưới phải đại gia rởm, phải bỏ tiền túi trả nợ cho Ian Chu. Ảnh: On.

Đến tháng 2/2023, Lạc Cơ Nhi xác nhận đã ly hôn Ian Chu sau khi báo chí rầm rộ đưa tin tiêu cực về cuộc hôn nhân của cô. Nguồn tin trong giới cho biết nữ người mẫu và Ian Chu rạn nứt và chia tay vào năm 2022. Tuy nhiên, Lạc Cơ Nhi không muốn công khai vì cảm thấy ê chề khi đổ vỡ hôn nhân lần 2. Cô lặng lẽ làm thủ tục ly dị, đưa con về Hong Kong (Trung Quốc) ở với gia đình.

Sau đó, Lạc Cơ Nhi lại cùng con trai sang Bali (Indonesia) sinh sống để tránh điều tiếng dư luận. Không còn chỗ dựa tài chính, Lạc Cơ Nhi trở thành làm giáo viên dạy yoga để kiếm thu nhập. Cô thi thoảng quay về Hong Kong (Trung Quốc) tham gia sự kiện trong ngành giải trí để hâm nóng lại tên tuổi sau nhiều năm vắng bóng. Năm 2025, Lạc Cơ Nhi được tiết lộ hẹn hò với chuyên gia tài chính Derek Poon, nhưng cuộc tình sớm mỗi người mỗi ngả.

Năm 2022, hôn nhân của Lạc Cơ Nhi và Ian Chu đổ vỡ. Siêu mẫu gốc Việt giành quyền nuôi con. Ảnh: HK01.

Sau khi ly hôn, Lạc Cơ Nhi làm giáo viên dạy yoga để kiếm tiền nuôi con. Ảnh: HK01.

Nguồn: On, HK01