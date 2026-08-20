Mỹ nhân Giày Thủy Tinh từng muốn ly hôn chồng mắc ung thư não: “Sống với anh ấy như sống cùng quả bom hẹn giờ”

Cuộc hôn nhân của mỹ nhân Giày Thủy Tinh và ông xã mắc ung thư đã khiến cho dân tình không khỏi hoang mang.

Gần đây trong lần xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân, nữ minh tinh Kim Jung Hwa (phim Giày Thủy Tinh) đã gây xôn xao khi bất ngờ tuyên bố từng muốn ly hôn ông xã mắc ung thư não. Tới sáng 19/8, khi làm khách mời trên kênh của nữ diễn viên hài Lee Seong Mi, mỹ nhân họ Kim cùng chồng mình - ca sĩ Yoo Eun Sung lại tiếp tục có nhiều chia sẻ đáng chú ý về cuộc hôn nhân của họ.

Trước ống kính, Yoo Eun Sung cởi mở chia sẻ về căn bệnh ung thư mà anh đang phải chống chọi: "Đó là khối u não thuộc dạng u thần kinh đệm có độ ác tính thấp. Đây là khối u đệm phát triển chậm ở vùng thùy trán, nhưng may mắn là sự phát triển của nó đang tạm thời dừng lại. Hồi tháng 2 khi tôi đến Bệnh viện Samsung Seoul thăm khám, giáo sư ở đó đã bảo rằng tôi chưa cần điều trị thêm mà hãy quay lại đây kiểm tra lại sau 5 năm nữa”.

Ông xã vừa dứt lời, Kim Jung Hwa liền thừa nhận rằng việc cô sống chung cùng Yoo Eun Sung giống như đang sống với 1 quả bom hẹn giờ: “Bây giờ khối u đang nằm yên, nhưng nếu gặp môi trường thuận lợi thì khối u có thể sẽ hoạt động trở lại, khi ấy mọi thứ có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức”.

Những chia sẻ mới đây của Kim Jung Hwa đã khiến cho người hâm mộ không khỏi hoang mang. Ảnh: Nate

Cũng trong buổi ghi hình mới đây, Kim Jung Hwa không ngần ngại tiết lộ về nguyên nhân khiến cô quyết định cưới ca sĩ Yoo Eun Sung làm chồng. Mỹ nhân Giày Thủy Tinh thú thật ban đầu cô không có ý định kết hôn với nam ngôi sao họ Yoo nhưng theo thời gian, cô đã dần “hồi tâm chuyển ý”.

Kim Jung Hwa nhớ lại khoảng thời gian đầu vợ chồng cô gặp nhau: “Lúc mới gặp anh ấy, tôi hoàn toàn không có ý định kết hôn. Vì mẹ tôi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác nên tôi đã nói với anh ấy rằng ‘Em không có suy nghĩ gì về chuyện kết hôn đâu’. Thế rồi ông xã khi ấy bảo rằng bản thân anh ấy cũng hoàn toàn không có ý định muốn tiến tới hôn nhân”.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng hẹn hò Kim Jung Hwa, Yoo Eun Sung bất ngờ ngỏ ý muốn cưới đàng gái về làm vợ. Tới lúc này, mỹ nhân họ Kim cũng dần lay động. Cuối cùng, cô quyết định kết hôn sau khi gặp gỡ gia đình đàng trai.

Đặc biệt, 1 câu nói của mẹ Yoo Eun Sung đã khiến cho Kim Jung Hwa xúc động rơi lệ, quyết định về làm dâu nhà họ Yoo. Vào ngày hôm đó, người đẹp Giày Thủy Tinh đã tới thăm nhà Yoo Eun Sung vào buổi tối. Trong lúc đang dùng bữa, hình ảnh mẹ Yoo Eun Sung bỗng khiến Kim Jung Hwa nhớ lại hình ảnh người mẹ quá cố của mình.

Trên đường Kim Jung Hwa trở về nhà, mẹ Yoo Eun Sung đã gọi điện cho cô và tâm sự rằng: “Thực ra bác cũng mất mẹ vào khoảng năm 30 tuổi giống như con, nên bác hiểu con đang khó khăn và cô đơn đến nhường nào. Từ nay hãy gọi bác là mẹ nhé. Bác sẽ trở thành mẹ của con”. Sau khi nghe được câu nói đó, Kim Jung Hwa đã òa khóc nức nở và đồng ý kết hôn với nam ca sĩ họ Yoo.

Thì ra mẹ Yoo Eun Sung là người đóng vai trò quan trọng giúp anh rước được Kim Jung Hwa về dinh. Ảnh: Naver

Trước đó, Kim Jung Hwa đã xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc hôn nhân với ông xã mắc ung thư. Trước ống kính, nữ minh tinh họ Kim bất ngờ lần đầu tiết lộ về góc khuất hôn nhân mà cô giấu kín suốt bao năm qua: “Chẳng phải vợ chồng son thường cãi vã rất gay gắt ở giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân hay sao? Vượt qua giai đoạn đó rồi đến khi bắt tay vào làm kinh doanh, chúng tôi lại cãi vã dữ dội trong khoảng 1-3 năm nữa”.

Kim Jung Hwa vừa dứt lời, nhân viên trong ekip liền tò mò: “Sau những trận cãi vã gay gắt như vậy, đã có khoảnh khắc nào anh chị muốn ly hôn chưa?”. Tới lúc này, mỹ nhân Giày Thủy Tinh đành thú thực: “Cả tôi và ông xã đều từng nghĩ đến chuyện ly hôn rồi. Nhưng chưa bao giờ đi đến quyết định cuối cùng (quyết định ly dị). Tôi nghĩ chính vì có tình yêu dành cho nhau nên giữa chúng tôi mới xảy ra cãi lộn như vậy”.

Nữ minh tinh họ Kim bộc bạch thêm: “Có những lúc tôi vừa ghét vừa giận chồng nhưng lại thấy anh ấy đáng thương. Có vẻ như các cặp vợ chồng nào cũng phải có những cảm xúc như vậy dành cho nhau thì mới có thể duy trì lâu dài được thì phải. Cứ mỗi lần cãi nhau xong, tôi lại nghĩ thầm ‘Anh ấy đang cố gắng vì mình rồi, việc gì phải gây chuyện vô cớ nữa chứ’, và thế rồi cơn giận cũng dần nguôi đi trong tôi”.

Nghe thấy vậy, 1 nhân viên trong ekip tiếp tục dò hỏi Kim Jung Hwa: “Ngoài những lần cãi lộn thì còn lúc nào khác mà chị lại nghĩ đến chuyện ly hôn nữa hay không?”. Không do dự, mỹ nhân Giày Thủy Tinh liền đáp lại rằng: “Hình như khi không thể giao tiếp được với nhau nữa thì tình hình sẽ lại trở nên căng thẳng đó”.

Hóa ra vợ chồng Kim Jung Hwa - Yoo Eun Sung từng muốn ly hôn. Ảnh: Naver

Kim Jung Hwa sinh năm 1983, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với những vai diễn ấn tượng trong loạt tác phẩm đình đám như Giày Thủy Tinh, Nữ Gián Điệp, Hạnh Phúc Bất Ngờ...

Kim Jung Hwa và nam ca sĩ Yoo Eun Sung quen nhau sau khi cùng tham gia 1 hoạt động từ thiện. Tới tháng 8/2013, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà bằng đám cưới đơn giản nhưng lãng mạn. Sau đó đúng 1 năm, cô hạ sinh con trai đầu lòng tại Mỹ cho chồng ca sĩ.

Chồng Kim Jung Hwa được chẩn đoán mắc ung thư cách đây 3 năm. Ảnh: Naver

Tới đầu năm 2023, Kim Jung Hwa gây xôn xao khi bất ngờ thông báo chuyện chồng cô mắc ung thư não. Người đẹp đình đám cho biết ông xã bắt đầu có những triệu chứng đau đầu dữ dội từ tháng 11/2022. Sau đó, cô đặt lịch khám bệnh cho chồng ở bệnh viện. Tới tháng 2/2023, phía bệnh viện thông báo rằng ông xã Kim Jung Hwa đã mắc ung thư não.

Nữ diễn viên sinh năm 1983 cho biết thêm do các tế bào ung thư phát triển chậm nên phía bệnh viện đã tiếp tục theo dõi tình hình của chồng cô, đồng thời tạm hoãn việc phẫu thuật. Trước đó, Yoo Eun Sung được chẩn đoán mắc u thần kinh đệm bậc thấp vào năm 2022.

Tới tháng 3/2024, Kim Jung Hwa đã cập nhật tình trạng sức khỏe của ông xã Yoo Eun Sung trên 1 chương trình truyền hình. Khi ấy, cô cho biết căn bệnh ưng thư não của chồng cô đang trong tình trạng ổn định sau lần kiểm tra gần nhất vào cuối năm 2023. Dù vậy, sức khỏe của anh vẫn phải tiếp tục được theo dõi sát sao thông qua việc tái khám, làm nhiều xét nghiệm định kỳ.

Theo Kim Jung Hwa, các bác sĩ từng cho biết nếu phẫu thuật, tỷ lệ không thành công và khả năng chồng cô có thể qua đời là 52%. Nếu may mắn sống sót, tỷ lệ chồng nữ minh tinh bị tàn tật vĩnh viễn lên đến 90%. Với kết quả hội chuẩn như vậy, Kim Jung Hwa chia sẻ đêm nào cô và 2 con cũng cầu nguyện với hy vọng bệnh tình của chồng sẽ chuyển biến tích cực để không phải làm phẫu thuật.

Kim Jung Hwa cập nhật về tình trạng sức khỏe của chồng trong 1 chương trình truyền hình cách đây 2 năm. Ảnh: Nate