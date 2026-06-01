Mỹ nhân được đề cử đẹp nhất thế giới khoe vòng 1 khác lạ, tưởng tiểu thư kín đáo, ai ngờ lột xác khó tin

Mỹ nhân này khiến khán giả bất ngờ với outfit táo bạo.

Mina (TWICE) gây chú ý với outfit gợi cảm, visual tiểu thư sang chảnh khó rời mắt

Trong đội hình TWICE, Mina luôn là cái tên có sức hút rất riêng. Không ồn ào, không phải kiểu visual liên tục chiếm spotlight bằng những khoảnh khắc quá phô trương, nữ idol sinh năm 1997 lại được nhớ đến nhờ khí chất sang, lạnh và có phần tiểu thư. Chính vì vậy, mỗi lần Mina xuất hiện với hình ảnh trưởng thành hơn, cô đều dễ trở thành chủ đề bàn tán.

Mina gây chú ý với trang phục táo bạo trong sự kiện gần đây cùng TWICE

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Mina trong một sự kiện cùng TWICE được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong clip, nữ idol diện trang phục đen cắt xẻ vừa phải, tôn vòng 1 và vóc dáng thanh thoát. Kiểu tóc dài buông nhẹ, layout trang điểm sắc nét nhưng không quá dày càng làm nổi bật khí chất quen thuộc của Mina.

Điểm khiến khoảnh khắc này hút mắt nằm ở sự đối lập. Mina trước nay thường gắn với hình ảnh kín đáo, tiểu thư. Bởi vậy, khi cô chọn outfit gợi cảm hơn, hiệu ứng lập tức rõ rệt. Không phải kiểu sexy quá đà, Mina tạo cảm giác quyến rũ theo cách tiết chế: nhẹ nhưng vẫn đủ khiến người xem phải dừng lại.

MINA gây chú ý tại sự kiện mới đây

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả dành lời khen cho visual ngày càng mặn mà của Mina. Cô được nhận xét là ngày càng sắc, body thon gọn, đường nét nữ tính hơn trước nhưng vẫn giữ được vẻ sang vốn có. Nhiều bình luận cho rằng Mina không cần biểu cảm quá mạnh hay vũ đạo bùng nổ vẫn có sức hút riêng, bởi chỉ một khoảnh khắc đứng yên cũng đủ nổi bật.

MINA nổi bật từ khi thay đổi hình tượng

Đây không phải lần đầu Mina được nhắc đến nhờ nhan sắc. Mỹ nhân JYP từng nhiều lần góp mặt trong đề cử vào Top Gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Từ hình ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng thời mới ra mắt đến vẻ quyến rũ hơn ở hiện tại, Mina đang có màn chuyển mình khá rõ. Cô không thay đổi ồ ạt, cũng không cố biến mình thành một hình tượng quá xa lạ. Nhưng chính sự “lột xác vừa đủ” này lại khiến mỗi lần Mina xuất hiện táo bạo hơn thường lệ đều dễ trở thành tâm điểm.

Từ “nàng thơ” TWICE đến những sân khấu gợi cảm

Mina sinh ngày 24/3/1997, là thành viên TWICE và nhóm nhỏ MISAMO. Khi mới ra mắt cùng TWICE, Mina thường xuất hiện với tạo hình nhẹ nhàng, nữ tính và kín đáo. Giai đoạn đầu, nhóm theo đuổi hình ảnh tươi sáng qua loạt ca khúc như Like OOH-AHH, Cheer Up, TT, Knock Knock, nên phong cách của Mina cũng gắn nhiều với trang phục sáng màu, layout trang điểm nhẹ và hình ảnh trong trẻo.

MINA từng theo đuổi phong cách tươi sáng từ thời mới debut

Trước khi trở thành idol, Mina từng học ballet trong nhiều năm. Nền tảng này được nhắc đến nhiều trong quá trình xây dựng hình ảnh của cô, từ dáng đứng, cách di chuyển đến những khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu. Đây cũng là lý do Mina thường được fan gắn với hình ảnh “tiểu thư” trong đội hình TWICE.

Sau nhiều năm hoạt động, phong cách của Mina bắt đầu thay đổi rõ hơn theo quá trình trưởng thành của nhóm. Thay vì chỉ gắn tạo hình nữ tính như giai đoạn đầu, nữ idol xuất hiện nhiều hơn trong những outfit ôm dáng, trang phục cắt xẻ và layout trang điểm sắc nét hơn. Sự thay đổi này thể hiện qua các sân khấu, bộ ảnh, sự kiện thời trang và những lần xuất hiện cùng TWICE.

Sân khấu cover 7 Rings của Mina từng gây chú ý

Một trong những cột mốc được người hâm mộ nhắc lại nhiều là sân khấu solo 7 Rings trong tour READY TO BE. Ở tiết mục này, Mina chọn hình ảnh khác hẳn vẻ kín đáo quen thuộc khi diện trang phục táo bạo hơn, vũ đạo gợi cảm hơn và cách trình diễn cũng trưởng thành hơn.

Đến tour THIS IS FOR, Mina tiếp tục có sân khấu solo Stone Cold. Nếu 7 Rings gây chú ý vì tạo hình và vũ đạo, Stone Cold lại đi theo màu sắc trầm hơn, tập trung vào giọng hát và biểu cảm sân khấu. Hai sân khấu solo ở hai tour khác nhau cho thấy Mina không còn chỉ được đặt trong hình ảnh “tiểu thư” quen thuộc, mà bắt đầu có nhiều không gian hơn để thể hiện màu sắc riêng, quyến rũ và sang chảnh hơn.

Mina quyến rũ và theo đuổi phong cách có phần táo bạo hơn

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Mina cũng xuất hiện nhiều hơn trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Cô từng đảm nhận vai trò đại sứ, gương mặt chiến dịch hoặc xuất hiện trong hoạt động quảng bá của nhiều thương hiệu lớn. Hình ảnh mới đây cũng cho thấy Mina không còn đóng khung trong tạo hình trong trẻo như thời mới ra mắt. Sau nhiều năm hoạt động, nữ idol dần chuyển sang phong cách trưởng thành hơn, với những outfit tôn dáng và layout sắc nét hơn.

Ảnh: X/ Stardaily