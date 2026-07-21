Mỹ nhân được báo Trung gọi là "nữ thần Việt Nam": U40 sở hữu thần thái và vóc dáng như "không có khái niệm lão hóa"

Nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vẻ ngoài trẻ trung dù đã trải qua 1 lần sinh nở.

Minh Hằng bước chân vào làng giải trí từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ. Cô nhanh chóng ghi dấu ấn qua loạt ca khúc đình đám như Một vòng Trái Đất, Người vô hình, Sắc môi em hồng, Beautiful Girl, Break The Rules... Năm 2007, người đẹp lấn sân sang diễn xuất với bộ phim truyền hình Gọi giấc mơ về và tạo được tiếng vang lớn.

Sau cú hích từ tác phẩm này, Minh Hằng liên tục góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Những nụ hôn rực rỡ, Lệ phí tình yêu, Vừa đi vừa khóc, Con ma nhà họ Vương, Bao giờ có yêu nhau, Sắc đẹp ngàn cân... Qua mỗi vai diễn, cô dần khẳng định vị thế là một trong những gương mặt đa năng của Vbiz.

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ và diễn viên, từ năm 2018, Minh Hằng còn thử sức với lĩnh vực sản xuất phim. Cô đứng sau các dự án như Mùa viết tình ca, Hoa hậu Giang hồ. Đến năm 2020, nữ nghệ sĩ vừa đảm nhận vai chính, vừa đầu tư khoảng 6 tỷ đồng để sản xuất web-drama Kẻ săn tin. Năm 2021, cô tiếp tục giữ vai trò diễn viên kiêm đồng sản xuất trong bộ phim điện ảnh Bẫy ngọt ngào, cho thấy sự nghiêm túc và tham vọng với lĩnh vực điện ảnh.

Minh Hằng bước chân vào làng giải trí từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ. Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ và diễn viên, từ năm 2018, Minh Hằng còn thử sức với lĩnh vực sản xuất phim. Ảnh: FBNV

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng vẫn là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của Vbiz giữ được sức hút bền bỉ. Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất, người đẹp sinh năm 1987 còn nhiều lần gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng vóc dáng săn chắc, trẻ trung.

Không chỉ được khán giả trong nước yêu mến, Minh Hằng còn từng nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế. Đáng chú ý, vào đầu năm 2021, tờ China Times của Trung Quốc từng dành bài viết riêng để giới thiệu và ưu ái gọi cô là "nữ thần Việt Nam". Trong bài viết, truyền thông xứ tỷ dân dành nhiều mỹ từ khi nhắc đến Minh Hằng, cho rằng cô sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy, vóc dáng nổi bật và là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của làng giải trí Việt.

Cụ thể, China Times viết: "Nữ thần Việt Nam Minh Hằng nổi tiếng với vẻ ngoài lộng lẫy và vóc dáng xinh đẹp. Cô không hổ là nữ hoàng của nhiều bộ phim, ca khúc và MV. Fanpage Facebook của Minh Hằng đã thu hút hơn 8,29 triệu người theo dõi và mức độ nổi tiếng của cô vẫn luôn ở mức cao".

Việc được một tờ báo lớn của Trung Quốc dành nhiều lời khen đã cho thấy sức hút của Minh Hằng không chỉ gói gọn trong thị trường giải trí Việt Nam mà còn tạo được dấu ấn nhất định với truyền thông khu vực. Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều năm, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được phong độ nhan sắc cùng thần thái trẻ trung, khiến nhiều khán giả nhận xét cô dường như "không có khái niệm lão hóa".

Vào đầu năm 2021, tờ China Times của Trung Quốc từng dành bài viết riêng để giới thiệu và ưu ái gọi cô là "nữ thần Việt Nam". Ảnh: Tổng hợp

Để duy trì ngoại hình như hiện tại, Minh Hằng nhiều lần chia sẻ cô theo đuổi lối sống lành mạnh. Người đẹp chú trọng tập luyện đều đặn với các bộ môn như gym, pilates, kết hợp chế độ ăn uống khoa học và ngủ nghỉ hợp lý. Sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2023, cô cũng kiên trì lấy lại vóc dáng thay vì áp dụng các phương pháp giảm cân quá nhanh.

Minh Hằng chăm chỉ luyện tập các bộ môn khác nhau để có vóc dáng thon gọn như hiện tại. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vẻ ngoài trẻ trung dù đã trải qua 1 lần sinh nở. Ảnh: FBNV

Ngoài sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Minh Hằng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2022, cô kết hôn với doanh nhân Quốc Bảo sau nhiều năm kín tiếng hẹn hò. Đến giữa năm 2023, nữ nghệ sĩ chào đón con trai đầu lòng. Dù bận rộn với vai trò làm mẹ, Minh Hằng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và xuất hiện tại các sự kiện với hình ảnh chỉn chu. Ở tuổi 39, Minh Hằng không chỉ giữ được vị trí trong làng giải trí mà còn cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và chăm sóc bản thân.