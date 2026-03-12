Sau 3 năm khiến fan toàn cầu chờ đợi, One Piece phiên bản live-action của Netflix đã trở lại với mùa 2. Bên cạnh màn tái xuất của Băng Mũ Rơm, phim còn giới thiệu các nhân vật mới tại đường biển Đại Hải Trình, trong đó có sự xuất hiện của một trong những "bóng hồng" được mong đợi nhất - Nico Robin.

Chính thức ra mắt thông qua One Piece mùa 2, Nico Robin khiến khán giả toàn cầu phát cuồng vì nhan sắc nổi bật. Màn thể hiện của nữ diễn viên Lera Abova được đánh giá sắc sảo, thể hiện gần như hoàn hảo hình tượng Miss All Sunday kinh điển từ ngoại hình cho đến tính cách. Đặc biệt, Nico Robin chỉ có vỏn vẹn 5 phút lên hình cho toàn bộ 8 tập phim One Piece mùa 2 lần này, nhưng cảnh nào cũng đáng nhớ và trở thành cơn sốt trên MXH.

Nhan sắc Nico Robin được khen như "xé truyện bước ra"

Bên cạnh vẻ ngoài, Nico Robin còn gây chú ý với những khoảnh khắc thi triển năng lực của mình. Thông qua Trái ác quỷ Flower Flower, cô nàng có thể cho mọc các bộ phận cơ thể như tay, chân... ở bất kỳ bề mặt nào, dùng chúng để tóm gọn kẻ thù hoặc thậm chí trừ khử họ ngay lập tức. Trong màn chạm trán cùng Băng Mũ Rơm trên thuyền, Nico Robin khẳng định có thể dễ dàng giết họ trong nháy mắt. Với siêu năng lực đáng gờm, độc đáo và trí tuệ, mỹ nhân này xứng đáng với mức truy nã 930 triệu Belly trong thế giới One Piece, và được nhiều fan công nhận là nữ nhân vật tuyệt sắc nhất (ngang ngửa hoặc thậm chí nhỉnh hơn cả Boa Hancock).

Những màn thi triển năng lực Trái Ác Quỷ của Nico Robin

Kể từ lúc công bố danh tính sao nữ thủ vai Nico Robin, ekip One Piece đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số công nhận Lera Abova đúng chuẩn "xé truyện bước ra", song cũng có ý kiến chưa thật sự tin tưởng vì kinh nghiệm diễn xuất hạn chế của cô. Sinh năm 1992, Abova là nữ diễn Nga - Đức nhưng được sinh ra tại Siberia. Đến năm 13 tuổi, cô cùng gia đình dọn sang Đức sống, trải qua tuổi thơ đầy thăng trầm khi khó có thể kết bạn vì rào cản ngôn ngữ. Tuy vậy, Abova vẫn trưởng thành với sự mạnh mẽ, phấn đấu không ngừng.

Năm 2016, cô được phát hiện bởi nhiếp ảnh gia lừng danh người Anh David Sims và chính thức bước vào làng mốt. Chỉ trong 2 năm đầu, gương mặt của Lera Abova xuất hiện trong một loạt quảng cáo lớn nhỏ khác nhau. Đây cũng là thời điểm cô bắt đầu "bén duyên" với diễn xuất, tham gia các dự án như Nữ Sát Thủ Anna, ngoại truyện Pitch Perfect bản Đức, và mới nhất và gây sốt nhất là One Piece mùa 2.

Nhan sắc ngoài đời của Lera Abova

Chia sẻ về quyết định chọn Lera Abova, NSX Matt Owens đã chọn cô ngay lập tức sau khi xem qua đoạn băng casting của cô. Với diễn xuất tự nhiên, thể hiện sự thấu hiểu cho nét kỳ bí, khó đoán, vừa nham hiểm nhưng cũng vừa đáng thương của Nico Robin, Abova đã thuyết phục được ekip lẫn các bạn diễn. Khi xem qua trailer mùa 2, dàn cast chính của One Piece, đặc biệt là mỹ nam Mackenyu, phải xuýt xoa và câm nín trước thần thái của Nico Robin. Trong một phỏng vấn, chàng Zoro cũng khó giấu được sự mê mẩn của bản thân khi gọi tên Nico Robin là yếu tố thu hút hàng đầu trong mùa 2 lần này.