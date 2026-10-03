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Mỹ nhân đẹp nhất Lan Hương Như Cố giỏi dã man: Thanh nhạc, diễn xuất, vũ đạo, đánh đàn, còn nói được 4 ngoại ngữ

Mộng Zu
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Mỹ nhân này vừa xinh đẹp lại giỏi giang, đang gây sốt khi tham gia phim Lan Hương Như Cố.

- Ảnh 1.

Mới đây, những hình ảnh của Lưu Mỹ Hàm trong Lan Hương Như Cố đã viral trên mạng xã hội. Phía bên dưới bài đăng, rất nhiều lời ngợi khen cho nhan sắc cực kỳ xinh đẹp và trẻ trung dành cho Lưu Mỹ Hàm. Nhiều người nói rằng nữ diễn viên đã 35 tuổi nhưng nhìn như mới ngoài 20. Dù chỉ đóng vai nha hoàn nhưng nhan sắc và thần thái của cô cực kỳ nổi bật. Thậm chí, không quá khi nói Lưu Mỹ Hàm mới chính là mỹ nhân đẹp nhất Lan Hương Như Cố.

- Ảnh 2.

Lưu Mỹ Hàm rất đẹp, nhưng thứ càng khiến cô tỏa sáng là diễn xuất. Xem Lan Hương Như Cố, khán giả có thể thấy cô thể hiện trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc của nhân vật, sự vui sướng khi được thưởng bạc, sự sợ hãi lo lắng khi gặp biến cố, và cảm giác tràn đầy hy vọng hướng về tương lai sau khi được nữ chính Lan Hương cứu giúp, trao cho một cuộc đời mới.

Khả năng kiểm soát biểu cảm của Lưu Mỹ Hàm cũng được khen ngợi, dù diễn biểu cảm khó đến đâu cũng không bị vỡ nét. Chính nhờ vậy, dù đã 35 tuổi nhưng cô vẫn đóng vai thiếu nữ quá tốt.

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Lưu Mỹ Hàm sinh năm 1991, cô từng là sao nhí nổi tiếng với vai Nghiêm Lỵ Lỵ trong Tiểu Ma Tiên Ba Lạp Lạp. Khi trưởng thành, Lưu Mỹ Hàm góp mặt ở các bộ phim như Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú, Kế Hoạch Yêu Đơn Phương, Đại Tống Thiếu Niên Chí, Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam, Khanh Khanh Nhật Thường, Đại Phụng Đả Canh Nhân và mới đây nhất là Lan Hương Như Cố.

Không phải một cái tên quá nổi tiếng thuộc hàng ngũ "ngôi sao lưu lượng", thế nhưng Lưu Mỹ Hàm được đánh giá rất cao về diễn xuất, làm tốt cả thanh (giọng nói) - đài (đài từ) - hình (ngôn ngữ cơ thể trước ống kính) - biểu (biểm cảm). Vì thế mà ở nhiều bộ phim, dù thời lượng lên hình không nhiều nhưng cô vẫn tỏa sáng.

- Ảnh 6.

Không phải quá nổi tiếng, nhưng Lưu Mỹ Hàm thực sự là một mỹ nhân cực kỳ tài năng của showbiz Trung Quốc.

Đáng nói hơn, Lưu Mỹ Hàm đúng chuẩn mỹ nhân toàn tài "con nhà người ta". Không chỉ làm tốt công việc diễn xuất, Lưu Mỹ Hàm còn thông thạo cả thanh nhạc, vũ đạo và biết đánh đàn. Cô từng có thời gian phát triển sự nghiệp âm nhạc, hoạt động trong nhóm iME (bao gồm các thành viên Trung, Hàn, Thái Lan).

Cũng vì hoạt động âm nhạc, thế nên Lưu Mỹ Hàm còn có khả năng giao tiếp tiếng Thái và tiếng Hàn. Cô cũng từng giới thiệu bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân bằng tiếng Anh, được khen ngợi có accent (ngữ điệu) dễ chịu.

- Ảnh 7.

Lưu Mỹ Hàm trong đoạn video giới thiệu Đại Phụng Đả Canh Nhân.

- Ảnh 8.

Tuy nhiên, ngoại ngữ chính của Lưu Mỹ Hàm là tiếng Nhật. Từ khi còn học cấp 3, Lưu Mỹ Hàm đã học rất giỏi, sau đó cùng lúc đỗ Đại học Vũ Hán và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Sau đó, cô theo học tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh chuyên ngành tiếng Nhật. Như vậy, Lưu Mỹ Hàm có thể nói được tới 4 thứ tiếng khác nhau.

200 triệu đồng liên quan tới Phương Mỹ Chi và Quang Lê
Tags

lưu mỹ hàm

Lan Hương

diễn xuất

âm nhạc

vũ đạo

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