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Mỹ nhân châu Á gây bão tại World Cup được cầu hôn bằng nhẫn kim cương 1 tỷ, 3 tháng tới sẽ làm đám cưới

Vy Anh
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Mỹ nhân đẹp nhất thế giới này sắp lên xe hoa với bạn trai kém tuổi, cũng là nghệ sĩ.

Ngày 16/8, tờ KoreaBoo đưa tin nữ ca sĩ EJAE công khai mối quan hệ với Sam Kim - nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc HànChủ hit Golden cho biết cô và bạn trai đã yêu đương mặn nồng suốt 9 năm qua. "Tôi vô cùng biết ơn vì có anh ấy ở bên cạnh, khiến tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà. Chúng tôi đã bên nhau 9 năm rồi, và chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian ở bên nhau nữa trong tương lai", EJAE viết.

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EJAE và Sam Kim gắn bó với nhau suốt 9 năm qua. Mối quan hệ bền vững của họ khiến công chúng ngưỡng mộ. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ tiết lộ chuyện tình cảm, EJAE còn hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Một trong những bức ảnh gây chú ý là EJAE cười hạnh phúc ôm Sam Kim và khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón áp út. Chiếc nhẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Theo tờ Nate, nhẫn cưới của cặp đôi đến từ một thương hiệu xa xỉ và có giá khoảng 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng). Mức giá đắt đỏ ấy khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. EJAE và Sam Kim được cho biết sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 11, chính thức bước sang một chương mới sau 9 năm gắn bó.

Được biết, EJAE và Sam Kim bắt đầu hẹn hò vào năm 2017. Sam đã truyền cảm hứng cho các tác phẩm của EJAE, từ bản hit đầu tiên Psycho được nhóm nhạc nữ K-pop Red Velvet thể hiện, cho đến các đĩa đơn gần đây của cô như In Another World.

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Cặp đôi khoe nhẫn đính ước có giá 1 tỷ đồng. Họ sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới đây. Ảnh: Instagram.

EJAE tên thật là Kim Eun Jae, sinh năm 1991 tại Hàn Quốc và lớn lên ở Mỹ. Cô bắt đầu con đường nghệ thuật từ rất sớm, làm thực tập sinh tại SM Entertainment từ năm 11 tuổi, trong hơn 10 năm nhưng không được ra mắt. Sau đó, EJAE chuyển sang học tại New York University Tisch School of the Arts, phát triển sự nghiệp viết nhạc và sản xuất.

Trước khi nổi bật với vai trò ca sĩ, EJAE đã là người đứng sau nhiều hit cho các nghệ sĩ lớn như Red Velvet, aespa, TWICE, LE SSERAFIM và nhiều ca khúc OST. Đỉnh cao sự nghiệp là việc cô đảm nhận giọng hát cho nhân vật Rumi trong phim hoạt hình Netflix KPop Demon Hunters (2025), đồng thời đồng sáng tác ca khúc Golden làm nên kịch sử Kpop khi chiến thắng cả Grammy lẫn Oscar. Ca khúc được xướng tên ở hạng mục Nhạc phim hay nhất, đánh dấu lần đầu tiên một ca khúc Kpop giành tượng vàng Oscar ở hạng mục này. Với giọng hát ấm áp, linh hoạt kết hợp giữa pop, R&B và yếu tố Kpop, EJAE đại diện cho sự kiên trì và tài năng thực thụ. Tại World Cup 2026, EJAE là 1 trong những nghệ sĩ châu Á có vinh dự biểu diễn tại lễ khai mạc. Cô gây sốt, nhận được nhiều lời khen khi trình diễn ca khúc DNA cùng Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion.

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Đầu năm 2026, bài hát Golden của EJAE làm nên kịch sử Kpop khi chiến thắng cả Grammy lẫn Oscar. Ảnh: X.

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Nữ ca sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026. Ảnh: X, Mydaily.

Vào tháng 4, EJAE được vinh danh tại Billboard Women in Music cùng Audrey Nuna và REI AMI trong hạng mục Người phụ nữ của năm. 1 tháng sau, cô tiếp tục xuất hiện trong ấn phẩm World's Most Beautiful 2026 (Mỹ nhân đẹp nhất thế giới) của People - nơi quy tụ nhiều biểu tượng nhan sắc và giải trí hàng đầu như Anne Hathaway, Sandra Bullock hay Zendaya.

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EJAE trong ấn phẩm top những người phụ nữ đẹp nhất 2026. Ảnh: People.

 Nguồn: KoreaBoo 

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Ejae

Sam Kim

mỹ nhân

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