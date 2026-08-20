Mỹ nhân Bình Định làm chuyện không tưởng: Vừa đăng quang đã công khai bạn trai, sang Úc khi đang trong nhiệm kỳ

Người đẹp và bạn trai đã đồng hành bên nhau gần 1 thập kỷ.

Trước khi được biết đến rộng rãi với danh hiệu Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Tại cuộc thi, Ý Nhi từng giành giải Người đẹp thời trang trước khi đăng quang vào tối 22/7/2023 tại Bình Định.

Huỳnh Trần Ý Nhi từng khiến công chúng bất ngờ khi trở thành một trong những Hoa hậu Việt công khai chuyện tình cảm ngay sau thời khắc đăng quang. Tại họp báo sau đăng quang, nàng hậu công khai bạn trai Nguyễn Anh Kiệt và cho biết cả hai đã yêu nhau khoảng 6 năm, từ thời còn học phổ thông. Đây được xem là một trường hợp khá đặc biệt trong showbiz Việt khi một tân hoa hậu công khai người yêu ngay trong thời điểm vừa đăng quang.

Tháng 7/2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi nhận vương miện, Ý Nhi đã khiến nhiều người bất ngờ khi công khai xác nhận đã có bạn trai. Ảnh: Tổng hợp

Thời điểm mới đăng quang, Ý Nhi cho biết Anh Kiệt luôn ủng hộ và đồng hành cùng cô trong quá trình tham gia cuộc thi. Người đẹp cho rằng khoảng thời gian gắn bó nhiều năm giúp cả hai có sự thấu hiểu, tin tưởng và sẵn sàng cùng nhau thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống sau khi cô trở thành hoa hậu.

Ý Nhi và Anh Kiệt quen nhau từ thời học cấp 3 tại Bình Định. Cả hai bắt đầu mối tình đầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường và đến nay đã đồng hành khoảng 9 năm. Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự chú ý bởi cả hai duy trì mối quan hệ khá kín tiếng, cùng nhau trưởng thành qua nhiều cột mốc trong cuộc sống.

Hoa hậu Ý Nhi và Anh Kiệt quen nhau từ thời còn là học sinh cấp 3. Ảnh: FBNV

Trước khi bạn gái đăng quang hoa hậu, Anh Kiệt cũng từng đồng hành, động viên cô trong quá trình chuẩn bị và tham gia cuộc thi. Ảnh: FBNV

Sau khi trở thành hoa hậu, Ý Nhi từng vướng không ít tranh cãi liên quan đến một số phát ngôn và chịu áp lực lớn từ dư luận. Trước những ồn ào, nàng hậu lựa chọn tạm gác các hoạt động trong showbiz để tập trung cho việc học tại Úc. Người đẹp theo học chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị kinh doanh giữa Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Sydney. Trong khoảng thời gian này, Anh Kiệt vẫn duy trì sự đồng hành, động viên bạn gái, giúp cô có thêm điểm tựa tinh thần khi bắt đầu cuộc sống và hành trình học tập ở một môi trường mới.

Cuối năm 2023, thay vì tập trung vào các hoạt động showbiz sau khi đăng quang, Ý Nhi quyết định sang Úc du học. Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang, người đẹp được đánh giá ngày càng thăng hạng nhan sắc. Ảnh: FBNV

Tình cảm giữa Ý Nhi và Anh Kiệt từng nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm, nhất là trong giai đoạn cả hai yêu xa. Tháng 6/2025, trước những đồn đoán cho rằng họ đã chia tay vì Anh Kiệt không xuất hiện trong một số thời điểm quan trọng, Ý Nhi trực tiếp phủ nhận. Cô khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường và mỗi ngày đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân.

Cô khẳng định mối quan hệ giữa mình và Anh Kiệt vẫn ổn định, cả hai luôn ủng hộ và động viên nhau trong quá trình phát triển bản thân. Nàng hậu chia sẻ: "Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân". Đồng thời, cô cũng mong công chúng quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động nghệ thuật thay vì đời sống riêng tư.

Cô và bạn trai Anh Kiệt đã đồng hành bên nhau gần 1 thập kỷ. Ảnh: Tổng hợp