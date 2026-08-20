HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nhân Bình Định làm chuyện không tưởng: Vừa đăng quang đã công khai bạn trai, sang Úc khi đang trong nhiệm kỳ

Minh Ngọc
|

Người đẹp và bạn trai đã đồng hành bên nhau gần 1 thập kỷ.

- Ảnh 1.

Trước khi được biết đến rộng rãi với danh hiệu Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Tại cuộc thi, Ý Nhi từng giành giải Người đẹp thời trang trước khi đăng quang vào tối 22/7/2023 tại Bình Định.

Huỳnh Trần Ý Nhi từng khiến công chúng bất ngờ khi trở thành một trong những Hoa hậu Việt công khai chuyện tình cảm ngay sau thời khắc đăng quang. Tại họp báo sau đăng quang, nàng hậu công khai bạn trai Nguyễn Anh Kiệt và cho biết cả hai đã yêu nhau khoảng 6 năm, từ thời còn học phổ thông. Đây được xem là một trường hợp khá đặc biệt trong showbiz Việt khi một tân hoa hậu công khai người yêu ngay trong thời điểm vừa đăng quang.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Tháng 7/2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Ngay sau khi nhận vương miện, Ý Nhi đã khiến nhiều người bất ngờ khi công khai xác nhận đã có bạn trai. Ảnh: Tổng hợp

Thời điểm mới đăng quang, Ý Nhi cho biết Anh Kiệt luôn ủng hộ và đồng hành cùng cô trong quá trình tham gia cuộc thi. Người đẹp cho rằng khoảng thời gian gắn bó nhiều năm giúp cả hai có sự thấu hiểu, tin tưởng và sẵn sàng cùng nhau thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống sau khi cô trở thành hoa hậu.

TIN LIÊN QUAN

Ý Nhi và Anh Kiệt quen nhau từ thời học cấp 3 tại Bình Định. Cả hai bắt đầu mối tình đầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường và đến nay đã đồng hành khoảng 9 năm. Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự chú ý bởi cả hai duy trì mối quan hệ khá kín tiếng, cùng nhau trưởng thành qua nhiều cột mốc trong cuộc sống.

- Ảnh 6.

Hoa hậu Ý Nhi và Anh Kiệt quen nhau từ thời còn là học sinh cấp 3. Ảnh: FBNV

- Ảnh 7.

Trước khi bạn gái đăng quang hoa hậu, Anh Kiệt cũng từng đồng hành, động viên cô trong quá trình chuẩn bị và tham gia cuộc thi. Ảnh: FBNV

Sau khi trở thành hoa hậu, Ý Nhi từng vướng không ít tranh cãi liên quan đến một số phát ngôn và chịu áp lực lớn từ dư luận. Trước những ồn ào, nàng hậu lựa chọn tạm gác các hoạt động trong showbiz để tập trung cho việc học tại Úc. Người đẹp theo học chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị kinh doanh giữa Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Sydney. Trong khoảng thời gian này, Anh Kiệt vẫn duy trì sự đồng hành, động viên bạn gái, giúp cô có thêm điểm tựa tinh thần khi bắt đầu cuộc sống và hành trình học tập ở một môi trường mới.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Cuối năm 2023, thay vì tập trung vào các hoạt động showbiz sau khi đăng quang, Ý Nhi quyết định sang Úc du học. Ảnh: FBNV

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

Sau khi đăng quang, người đẹp được đánh giá ngày càng thăng hạng nhan sắc. Ảnh: FBNV

Tình cảm giữa Ý Nhi và Anh Kiệt từng nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm, nhất là trong giai đoạn cả hai yêu xa. Tháng 6/2025, trước những đồn đoán cho rằng họ đã chia tay vì Anh Kiệt không xuất hiện trong một số thời điểm quan trọng, Ý Nhi trực tiếp phủ nhận. Cô khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường và mỗi ngày đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân.

Cô khẳng định mối quan hệ giữa mình và Anh Kiệt vẫn ổn định, cả hai luôn ủng hộ và động viên nhau trong quá trình phát triển bản thân. Nàng hậu chia sẻ: "Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân". Đồng thời, cô cũng mong công chúng quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động nghệ thuật thay vì đời sống riêng tư.

- Ảnh 12.

Cô và bạn trai Anh Kiệt đã đồng hành bên nhau gần 1 thập kỷ. Ảnh: Tổng hợp

- Ảnh 13.

Trước nghi vấn chia tay, nàng hậu khẳng định mối quan hệ giữa mình và Anh Kiệt vẫn ổn định. Ảnh: Tổng hợp

Nam NSND đình đám làm "lễ tân gia" cho vợ mới mất, nhiều người xúc động
Tags

Ý Nhi

Hoa hậu Việt Nam

mỹ nhân

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại