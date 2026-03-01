Cảnh sát tại bang Washington, Mỹ cho biết một người đàn ông mắc bệnh tâm thần phân liệt do ngưng sử dụng thuốc đã sát hại mẹ ruột vào tuần này bằng cách dẫm đạp dã man lên cổ bà tới 7 lần. Antony Ton Le bị bắt giữ vì tội giết người vào thứ Ba, ngày 24 tháng 2, sau khi bị cáo buộc siết cổ mẹ mình và thực hiện hành vi dẫm đạp tại thành phố Auburn.

Le bị cáo buộc đã sát hại mẹ mình

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Le, 30 tuổi, khai rằng anh ta đã tranh cãi về chuyện học hành và tài chính với mẹ mình là bà Thuy Nu Thu Ton trước khi tấn công bà.

Theo bản báo cáo được chia sẻ với Us Weekly, Le thừa nhận với các điều tra viên rằng anh ta cuối cùng đã giết chết mẹ mình. Anh ta nói rằng bản thân đã trải qua cảm giác phẫn nộ và tức giận đối với mẹ trong những tuần gần đây sau khi ngừng uống thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt.

Sau cuộc tấn công, Le cố gắng giúp bà Thuy bằng cách đắp gối và chăn lên người bà. Anh ta khai rằng đã nghe thấy bà Thuy phát ra tiếng thở khò khè trong khoảng 30 phút trước khi qua đời, sau đó anh đã ôm bà một lần cuối.

Người con trai nói với các thám tử rằng anh ta quyết định không gọi cảnh sát vì biết người bạn cùng phòng, cũng là chủ căn hộ, sẽ sớm về nhà và gọi cảnh sát. Người này sau đó đã gọi báo tin vào khoảng 2 giờ chiều. Chủ căn hộ cho biết Le gần đây trở nên ngày càng thù địch và dễ nảy sinh bạo lực. Các nhân viên cứu hộ đã cố gắng sơ cứu cho người phụ nữ 61 tuổi tại hiện trường, nhưng bà đã tử vong trước khi kịp đưa lên xe cấp cứu.

Nguồn: Yahoo