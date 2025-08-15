Hoa Kỳ và Nga có thể đã xây dựng được lập trường chung sơ bộ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin, sẽ bắt đầu vào hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2025, lúc 22h30 giờ Moskva tại Anchorage, Alaska, Reuters cho biết sau khi tham khảo một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin.

Người đối thoại của Reuters lưu ý: "Rõ ràng là một số điều kiện sẽ được thống nhất vào thứ Sáu, vì Tổng thống Trump không thể bị từ chối, và chúng tôi không ở vị thế có thể thương lượng do áp lực trừng phạt".

Trong khi các chi tiết về một thỏa thuận có thể vẫn còn mơ hồ, nguồn tin chỉ ra rằng áp lực từ các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ áp đặt lên một số cá nhân và tổ chức Nga vào ngày 14 tháng 8 là một yếu tố thúc đẩy Moskva hướng tới một sự thỏa hiệp.

Cuộc họp tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson sẽ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện riêng, tiếp tục với các cuộc đàm phán giữa những phái đoàn riêng lẻ và kết thúc bằng một bữa sáng làm việc.

Cuộc đàm phán Mỹ - Nga liệu có mang lại kết quả như những gì Tổng thống Donald Trump mong muốn?

Phái đoàn Nga bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev và trợ lý tổng thống Yuri Ushakov.

Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh. Trước đó, ông Trump đã tuyên bố ý định tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, tránh thảo luận về vấn đề liên quan đến lãnh thổ mà không có sự tham gia của Kyiv.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio lại đề cập đến sự cần thiết phải xem xét các đảm bảo an ninh và tranh chấp lãnh thổ. Mọi việc sẽ chỉ tương đối rõ ràng sau khi những cuộc hội đàm kết thúc.