Mỹ nam Việt duy nhất mới đóng 3 phim đã cán mốc 1.300 tỷ: Đẹp gì đẹp khiếp thế, muốn không nổi tiếng cũng khó

2025 có thể nói là một năm nở rộ của thị trường phim Việt. Hàng loạt bom tấn gây bão cả nước như Mưa Đỏ, Thám Tử Kiên, Nhà Gia Tiên, Lật Mặt 8… Từ đây, dàn cast cũng được dịp “thơm lây” từ sức nóng của tác phẩm phim, đặc biệt là dàn diễn viên còn khá mới hoặc từng kém nổi. Mưa Đỏ là trường hợp “cá biệt” giúp gần như toàn bộ dàn cast phất lên như diều gặp gió, một trong số đó là Đỗ Nhật Hoàng.

Cùng Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng hiện là cái tên được săn đón top đầu làng phim Việt. Một sự thật không phải ai cũng nhận ra là anh chàng chỉ mới đóng 3 bộ phim điện ảnh nhưng đều chiếm top 1 phòng vé và doanh thu của cả 3 bộ phim này cộng lại lên tới 1310 tỷ đồng. Netizen bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn trầm trồ bởi họ không ngờ nam diễn viên đạt được thành tích ấn tượng đến vậy, đồng thời tìm kiếm 3 bộ phim đó là gì.

Đỗ Nhật Hoàng một bước thành sao sau Mưa Đỏ

Bắt đầu với Mưa Đỏ, bộ phim đã thu về 714 tỷ đồng, xuất sắc vượt mặt tường thành Mai của Trấn Thành. Với tuyến truyện lấy bối cảnh thời chiến cùng, nơi những tâm hồn bay bổng nhưng yêu nồng nàn được khắc họa sống động, Mưa Đỏ đã chạm đến trái tim của hàng trăm nghìn, hàng triệu khán giả. Cộng hưởng với hiệu ứng A80, khi cả nước hướng về Tổ quốc, dự án phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền chính là đại diện tiêu biểu cho nền phim điện ảnh nước nhà trong năm nay.

Tiếp đến là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình - một tác phẩm nhẹ nhàng và “đằm” hơn nhiều so với Mưa Đỏ. Theo chân nhóm bạn từ thời thanh xuân cho tới ngưỡng cửa trưởng thành, bộ phim đã khẽ mở khóa ký ức tuổi thanh xuân của khán giả, khiến không ít người đồng cảm và phần nào nhìn thấy mình trong các nhân vật. Với doanh thu 45 tỷ đồng, một con số không quá lớn, nhưng đủ để giúp bộ phim đạt top 1 phòng vé.

Chốt sổ danh sách là một bộ phim không ai ngờ tới - Mai. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc Đỗ Nhật Hoàng đóng vai gì trong Mai bởi nam diễn viên chỉ xuất hiện khoảng 10 giây, quá ít để khán giả kịp nhớ mặt. Anh chàng vào vai bạn trai cũ của Mai (Phương Anh Đào), không dám kể với bố mẹ rằng mình đang hẹn hò với một cô gái đã có con, không dám để con gái của Mai xuất hiện trong buổi gặp mặt gia đình. Vì thế mà hai người chia tay.

Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi nhưng Đỗ Nhật Hoàng vẫn kịp gây ấn tượng. Thu về 551 tỷ đồng, Mai là siêu bom tấn và lập kỷ lục cho bộ phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử, cho đến khi bị Mưa Đỏ soán ngôi 1 năm rưỡi sau.

Đi chậm mà chắc, Đỗ Nhật Hoàng đã có cho mình “trái ngọt” xứng đáng. Từ vai phụ trong Mai cho đến vai tuyến chính trong Mưa Đỏ, Đỗ Nhật Hoàng chứng minh biên độ diễn xuất của mình không chỉ dừng lại ở những vai diễn thông thường. Cộng thêm việc sở hữu gương mặt nam tính, điển trai “búng ra điện ảnh”, nam diễn viên hứa hẹn sẽ là nhân tố bứt phá trên đường đua phim Việt những năm tới.

Mỹ nam sinh năm 1997 sở hữu dung mạo khôi ngô, tuấn tú

Một số bình luận của netizen:

- Hoàng không nổi tiếng hơi phí.

- Mặt đẹp trai như này thì sinh ra là để nổi tiếng rồi.

- Tính ra Hoàng với Steven là 2 người thành công nhất sau Mưa Đỏ nhỉ.

- Lâu rồi mình mới thấy một diễn viên thu một rổ fan nhiều như Nhật Hoàng với Steven Nguyễn.

- Tôi biết Nhật Hoàng lâu rồi. Đã phải đợi rất lâu để em ý trở nên nổi tiếng như bây giờ, xúc động quá!

Trước khi rẽ hướng sang điện ảnh, ít ai biết rằng Đỗ Nhật Hoàng từng hoạt động như một vũ công chuyên nghiệp. Sinh năm 1997 tại Nha Trang, anh sở hữu chiều cao 1m80 cùng vóc dáng săn chắc - lợi thế giúp anh luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Từ những bước đi đầu tiên trong nghề, Nhật Hoàng dần thử sức với diễn xuất, bắt đầu bằng các vai nhỏ để trau dồi kỹ năng.

Sức hấp dẫn của Đỗ Nhật Hoàng không chỉ đến từ lối diễn tự nhiên mà còn bởi ngoại hình cuốn hút. Ngoài đời, anh gây chú ý với gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ và thân hình rắn chắc đầy sức sống. Dù là khi tham dự sự kiện hay chỉ đơn giản diện áo phông, quần jeans xuống phố, Đỗ Nhật Hoàng vẫn dễ dàng nhận về loạt lời khen từ cộng đồng mạng.