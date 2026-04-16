Mỹ nam thế hệ mới đang gây nhiễu loạn màn ảnh Việt: Khí chất không có điểm chê, gương mặt hoàn hảo chuẩn "tỷ lệ vàng"

Minh Ngọc |

Anh đang là một trong những diễn viên gen Z triển vọng của màn ảnh Việt.

Xuất thân từ Trường Sân khấu – Điện ảnh, Trần Ngọc Vàng sớm nuôi dưỡng đam mê diễn xuất và bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu tiềm năng của điện ảnh Việt.

Dù chỉ đảm nhận vai phụ trong Vì mẹ anh phán chia tay, Trần Ngọc Vàng vẫn tạo được dấu ấn riêng. Không phải nam chính, song anh gây chú ý nhờ gương mặt góc cạnh, visual sáng cùng thần thái chững chạc, cuốn hút.

Trần Ngọc Vàng đang gây sốt khi đảm nhận vai Phan Minh trong bộ phim Vì mẹ anh phán chia tay. Ảnh: Tổng hợp

Cột mốc quan trọng đến ngay sau khi tốt nghiệp, khi anh được đạo diễn Hữu Tiến tin tưởng giao vai trong bộ phim điện ảnh 18+ Chồng Người Ta (2020). Dẫu bộ phim không đạt hiệu ứng như kỳ vọng, thậm chí gây nhiều tranh luận trái chiều, khiến màn chào sân của Trần Ngọc Vàng chưa thực sự bật lên.

Giai đoạn sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Người Mặt Trời và nhiều dự án khác, nhưng liên tiếp các tác phẩm đều không đạt thành tích khả quan tại phòng vé. Dù đối mặt với không ít thử thách, nam diễn viên vẫn kiên trì làm nghề, chủ động làm mới hình ảnh và thử sức với nhiều dạng vai khác nhau.

Đến năm 2025, anh gây chú ý với vai Hoàng Quân trong phim truyền hình Duyên, nhận được phản hồi tích cực nhờ diễn xuất cảm xúc và sự tiến bộ rõ rệt. Trong Tử Chiến Trên Không, Trần Ngọc Vàng hóa thân thành cơ phó Khánh trên chuyến bay bị không tặc uy hiếp. Từ một cái tên từng bị đặt dấu hỏi về năng lực, anh dần chứng minh thực lực, trở thành gương mặt trẻ được quan tâm và kỳ vọng trong thời gian tới.

Trần Ngọc Vàng sở hữu ngoại hình sáng, diễn xuất tốt. Ảnh: FBNV

Anh từng tốt nghiệp ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP HCM năm 2019. Ảnh: FBNV

Từ khi còn trên ghế nhà trường, anh vừa học vừa tham gia một số phim ngắn, đóng quảng cáo. Ảnh: FBNV

Trần Ngọc Vàng từng chia sẻ về quãng thời gian làm nghề: "Từ lúc thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh, tôi chưa bao giờ hối hận khi theo nghề này. Thực ra, tôi cũng từng thất bại, cũng từng có phim không thành công nhưng tôi không cho phép mình buồn lâu. Tôi là người lạc quan, nhìn mọi thứ bằng con mắt tích cực.

Tôi luôn nhìn vào những người thành công để cố gắng. Tôi thần tượng anh Thái Hòa, mong một ngày mình cũng diễn được đa dạng vai như anh. Tôi vẫn miệt mài đi cast để tìm cơ hội. Hầu như chưa có dự án nào tôi được đạo diễn mời thẳng cả, tuy nhiên, tôi không lấy làm buồn về điều đó. Tôi tin rằng, cứ lạc quan và nỗ lực, mình sẽ hái được quả ngọt".

Anh đang là một trong những diễn viên gen Z triển vọng của màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

