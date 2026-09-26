Điện Kremlin đã phản hồi lời mời mà Mỹ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Miami, Florida vào tháng 12.

Mỹ mời Tổng thống Nga Putin dự G20

Theo Reuters, ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12.

Ông Rubio cho rằng đây là cơ hội để nhà lãnh đạo Nga gặp không chỉ Tổng thống Donald Trump mà còn các lãnh đạo khác trên thế giới.

"Chúng tôi đã mời Tổng thống Putin tới G20. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để ông ấy trao đổi không chỉ với Tổng thống mà còn với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ chấp nhận lời mời", ông Rubio nói.

Sau khi Mỹ công bố lời mời, theo RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow "biết ơn và trân trọng" đề nghị này. Ông nói Nga sẽ đưa ra quyết định về việc Tổng thống Putin có tham dự hay không thông qua các kênh ngoại giao.

Mỹ mời Tổng thống Nga dự thượng đỉnh G20 sắp tới. Ảnh: Reuters

Ngày 24/9, Điện Kremlin tiếp tục cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump vào tháng 12. Ông Peskov nói còn quá sớm để bàn về chương trình nghị sự của một cuộc gặp như vậy.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến được tổ chức tại Miami vào tháng 12, với Mỹ là nước chủ nhà. Theo Guardian, địa điểm dự kiến là khu nghỉ dưỡng Trump National Doral của ông Trump.

Nga hiện vẫn là thành viên G20, nhưng Tổng thống Putin đã không trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm kể từ năm 2019. Năm 2023, ông tham dự một phiên họp theo hình thức trực tuyến. Nếu tới Miami, đây sẽ là lần ông xuất hiện trực tiếp tại một hội nghị thượng đỉnh G20 sau nhiều năm.

Trước lời mời lần này, Tổng thống Trump cũng từng bày tỏ mong muốn gặp ông Putin. Ngoại trưởng Rubio cho biết ông Trump sẵn sàng gặp nhiều nhà lãnh đạo và cho rằng việc đối thoại trực tiếp có thể tạo thêm cơ hội xử lý những vấn đề còn tồn tại.

Việc Washington mời Tổng thống Nga diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tìm cách thúc đẩy các cuộc tiếp xúc ngoại giao liên quan đến xung đột Nga - Ukraine. Reuters cho biết ông Rubio đưa ra thông tin về lời mời sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Tổng thống Ukraine ủng hộ cuộc gặp 3 bên

Trong cuộc phỏng vấn với DW ngày 12/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng tới hội nghị tại Miami và gặp ông Putin nếu Tổng thống Nga cũng tham dự.

Theo Guardian, ông Zelensky khi đó nói Ukraine cần tới hội nghị, gặp gỡ, trao đổi và đưa ra quyết định; ông nhấn mạnh điều quan trọng là kết quả của cuộc gặp.

Đến ngày 24/9, trong cuộc họp báo tại New York, ông Zelensky tiếp tục đề cập khả năng Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami trở thành địa điểm cho cuộc gặp 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Ông cho biết Kiev sẽ ủng hộ thể thức này nếu các bên đạt được thỏa thuận.

"Tôi tin rằng đây là một trong những cơ hội tốt nhất mà phía Mỹ, Tổng thống Trump, đưa ra liên quan đến G20. Tôi tin rằng đây có thể là cơ hội cho một cuộc họp ba bên có thể mang lại kết quả cụ thể", ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, G20 có thể tạo ra một môi trường cho các cuộc đàm phán do hội nghị quy tụ nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có các đối tác châu Âu của Ukraine, Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông. Một số nước trong số này vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Nga.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine và Mỹ đã trao đổi về khả năng sử dụng G20 như một diễn đàn cho cuộc gặp cấp lãnh đạo. Theo Axios, trong cuộc trao đổi với ông Trump tại New York, nhà lãnh đạo Ukraine đề cập Hội nghị thượng đỉnh G20 tháng 12 như một khả năng cho cuộc gặp 3 bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga.

Trong khi đó, phía Mỹ đang thúc đẩy một số bước nhằm nối lại tiến trình ngoại giao Nga - Ukraine. Theo Axios, các đề xuất được thảo luận gồm ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, mở lại hành lang vận chuyển ngũ cốc trên Biển Đen và tổ chức một cuộc gặp 3 bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga.



