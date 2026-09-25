Dàn đại gia "mất tích" ngay trước giờ G cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập

Trong quốc yến tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ, dàn đại gia các tập đoàn lớn Trung Quốc hoàn toàn vắng bóng.

Trong quốc yến tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dàn đại gia các tập đoàn lớn Trung Quốc hoàn toàn vắng bóng.

Bất ngờ phút chót từ phía Trung Quốc

Ngày 24/9, SCMP dẫn các nguồn tin cho hay các CEO Trung Quốc tự bay đến Mỹ mà không đi chung với ông Tập.

Theo nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề, một nhóm nhỏ các CEO Trung Quốc đã có thị thực Mỹ và đã đến Washington sau khi di chuyển tách biệt khỏi phái đoàn chính thức của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, trong danh sách khách mời tham dự quốc yến của Nhà Trắng, ngoài quan chức của 2 nước chỉ có các CEO tập đoàn lớn của Mỹ, phía Trung Quốc hoàn toàn vắng bóng. Điều này trái ngược hoàn toàn so với các CEO Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5.

Việc tham dự chuyến thăm đến Mỹ của các ông lớn Trung Quốc đã có nhiều thông tin trái ngược nhau cho đến tận khi chuyesn thăm bắt đầu.

Dàn CEO Mỹ tham dự quốc yến tại Nhà Trắng hôm 24/9. Ảnh: Reuters

Cho đến vài ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ, Bắc Kinh và Washington đã thảo luận về việc cử một phái đoàn doanh nghiệp quy tụ các tên tuổi lớn, có thể bao gồm lãnh đạo cấp cao từ BYD, Xiaomi, CATL, Hisense và Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China).

Nhóm này được dự kiến sẽ tương tự như phái đoàn gồm các tập đoàn hàng đầu của Mỹ mà ông Donald Trump từng đưa đến Bắc Kinh vào tháng 5, khi các lãnh đạo từ Nvidia, Tesla, Apple, BlackRock và Boeing cùng tháp tùng Tổng thống Mỹ.

Mới chỉ một tuần trước, các công ty Trung Quốc được cho là đã nhận thông báo chuẩn bị cho chuyến đi, trong khi chờ đợi các cuộc thảo luận cuối cùng giữa Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Tuy nhiên, khi ông Tập Cận Bình hạ cánh xuống Căn cứ Liên hợp Andrews, không hề thấy bóng dáng của các vị lãnh đạo doanh nghiệp này.

Mỹ - Trung vẫn vướng mắc về các khoản đầu tư?

"Không phải tất cả các công ty Trung Quốc đều hào hứng với việc đầu tư vào Mỹ", ông Neil Thomas, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Trung Quốc tại Trung tâm Phân tích về Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Asia Society, nhận định.

Trong khi đó, SCMP dẫn một nguồn tin am hiểu về các cuộc thảo luận cho biết Washington và Bắc Kinh vẫn chưa giải quyết được những bất đồng liên quan đến diễn đàn đầu tư – đặc biệt là về các khoản đầu tư tiềm năng của Trung Quốc vào Mỹ – điều này càng làm tăng thêm sự không chắc chắn về việc liệu phái đoàn doanh nghiệp có tham gia hay không.

Diễn đàn đầu tư này là một trong những kết quả đã được thống nhất tại cuộc gặp thượng đỉnh gần nhất giữa ông Tập và ông Trump ở Bắc Kinh vào tháng 5.

"Việc thiếu tiến triển trong các cơ chế đối thoại về thương mại và đầu tư, cùng với việc thỏa thuận đình chiến thương mại Busan chỉ được gia hạn ngắn hạn đến tháng 1, có thể là một lý do khiến các lãnh đạo doanh nghiệp không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh vốn ít mang lại kết quả kinh tế cụ thể", ông Drew Thompson, nghiên cứu viên cấp cao tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) và là cựu quan chức quốc phòng Mỹ nhận định.

Doanh nhân Mỹ-Trung cùng dự quốc yến tại Trung Quốc hồi tháng 5. Ảnh: SCMP

Trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump vào tháng 5, danh sách phái đoàn doanh nghiệp Mỹ cũng có những thay đổi vào phút chót – đáng chú ý nhất là việc ông Huang, lãnh đạo Nvidia, đã lên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) khi máy bay dừng tiếp nhiên liệu tại Anchorage, Alaska.

Cùng với ông Huang, phái đoàn còn có sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao như Elon Musk của Tesla, Tim Cook (khi đó là CEO của Apple) và David Solomon của Goldman Sachs – tuy nhiên, hầu hết họ đều ra về mà không đạt được thỏa thuận cụ thể nào mang lại lợi ích cho công ty mình.

Một trường hợp ngoại lệ là Boeing – do CEO Kelly Ortberg đại diện – đã giành được cam kết từ phía Bắc Kinh về đơn hàng 200 máy bay, mặc dù thương vụ này vẫn chưa thực sự được hiện thực hóa.

Trong chuyến thăm Mỹ năm 2017 để gặp ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida), ông Tập Cận Bình không đi cùng bất kỳ lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm cấp nhà nước vào năm 2015 dưới thời chính quyền Obama, 15 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc – bao gồm Jack Ma của Alibaba và Pony Ma của Tencent Holdings – đã cùng ông Tập tham dự các sự kiện kinh doanh cấp cao tại Seattle trước khi ông đến Washington.