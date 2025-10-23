Binh lính Mỹ điều khiển một xe tiếp tế đổ bộ trong cuộc tập trận ở Arroyo, Puerto Rico

"Chúng tôi được phép làm điều đó, và nếu chúng tôi thực hiện (tấn công) trên bộ, chúng tôi có thể trình lên Quốc hội", ông Trump nói với báo chí tại Phòng Bầu dục ngày 22/10.

Tổng thống Trump cho biết chính phủ của ông "hoàn toàn sẵn sàng" để bắt đầu tấn công những đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy trên đất liền.

"Chúng tôi sẽ tấn công rất mạnh nếu chúng xâm nhập bằng đường bộ. Chúng tôi có thể sẽ trình lên Quốc hội và giải thích chính xác những gì chúng tôi sẽ làm khi hành động trên đất liền. Chúng tôi không nhất thiết phải làm vậy, nhưng tôi nghĩ... tôi muốn làm vậy", ông nói thêm.

Cũng trong ngày 22/10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ vừa tấn công một tàu trên vùng phía đông Thái Bình Dương, tiêu diệt hai đối tượng mà Mỹ cáo buộc buôn lậu ma túy.

Đây là hoạt động quân sự đầu tiên được công khai của Mỹ ở Thái Bình Dương kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu phát động chiến dịch quân sự chống nạn buôn bán ma túy, dẫn đến ít nhất 7 cuộc tấn công ở vùng Caribe và làm gia tăng đáng kể căng thẳng giữa Mỹ với Venezuela và Colombia.

"Tình báo của chúng tôi biết con tàu này liên quan đến việc buôn lậu ma túy, đang di chuyển dọc theo một tuyến đường buôn bán ma túy", ông Hegseth nói.

Ông đăng đoạn video dài khoảng 30 giây trên mạng xã hội X, cho thấy một con tàu đang di chuyển trên mặt nước trước khi phát nổ.

Các cuộc tấn công mà Mỹ thực hiện trên vùng Caribe đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, nhưng chính quyền Tổng thống Trump cung cấp rất ít thông tin cụ thể về số lượng ma túy trên các tàu mà họ tấn công, cũng như bằng chứng cụ thể để khẳng định các tàu đó đang chở ma túy.

Các chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi tại sao quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công thay vì lực lượng Tuần duyên - cơ quan thực thi pháp luật hàng hải chính của Mỹ, và tại sao không thực hiện các nỗ lực ngăn chặn khác trước khi dùng đến biện pháp tấn công chết người.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự trên vùng Caribe, bao gồm các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, máy bay chiến đấu F-35, một tàu ngầm hạt nhân và khoảng 6.500 binh lính.

Vào tháng 8, Tuần duyên Mỹ phát động Chiến dịch Viper nhằm ngăn chặn vận chuyển ma túy ở Thái Bình Dương. Tính đến ngày 15/10, Tuần duyên Mỹ cho biết họ đã thu giữ hơn 45 tấn cocaine.