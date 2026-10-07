Mỹ mất bao nhiêu máy bay, UAV trong xung đột ở Iran?

Quân đội Mỹ được cho là đã thiệt hại khoảng 81 máy bay quân sự cùng máy bay không người lái (UAV) và trực thăng trị giá 3,3 tỷ USD trong cuộc chiến với Iran.

Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, Mỹ mất hoặc hư hại ít nhất 81 máy bay quân sự kể từ khi cuộc xung đột ở Iran bắt đầu với tổng thiệt hại lên tới 3,3 tỷ USD.

Những thiệt hại này bao gồm một số máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, trong đó có một tiêm kích F-35A Lightning II và 12 chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle bị phá hủy hoặc hư hỏng. Ngoài ra, có 3 chiếc tiêm kích F-15, mỗi chiếc trị giá hơn 30 triệu USD bị bắn rơi do hỏa lực đồng minh trên không phận Kuwait vào 2/3 và một chiếc khác bị bắn rơi trên không phận Iran ngay tháng sau đó.

MQ-9 Reaper đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. (Ảnh: Không quân Mỹ)

8 chiếc tiêm kích F-15E khác cũng bị hư hại nhẹ trong cuộc không kích của Iran vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan hôm 9/9 và 10/9. Theo báo cáo, những chiếc máy bay bị hư hỏng đã hoạt động trở lại.

Tổn thất lớn khác đến từ ít nhất 45 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, ước tính trị giá từ 30 - 50 triệu USD/chiếc. Những tổn thất này khiến biên chế của phi đội máy bay không người lái đa năng được sử dụng để giám sát và tấn công tên lửa giảm xuống còn 135 chiếc.

Theo Air Force Times, Không quân Mỹ luôn sẵn có ít nhất 189 máy bay không người lái Reaper có thể triển khai. Bản phân tích cũng bao gồm thiệt hại mà chiếc F-35A thế hệ thứ 5 - một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Mỹ trị giá hơn 92 triệu USD phải gánh chịu khi bị Iran tấn công vào ngày 19/3.

Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội cũng đặc biệt chỉ ra việc mất một máy bay giám sát E-3 Sentry trị giá 270 triệu USD - loại máy bay cũ nhưng rất cần thiết, được chế tạo dựa trên máy bay chở khách Boeing 707. Theo Không quân Mỹ, tính đến năm 2015, Mỹ có 32 chiếc đang hoạt động.

Hồi tháng 4, Mỹ cũng thiệt hại một cường kích A-10 Thunderbolt II và chiếc khác bị hư hại trong cuộc tấn công vào Jordan sau đó.

Trước đó, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết “chi tiêu cho vũ khí trong Chiến dịch Epic Fury dẫn đến tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược và bộc lộ những nút thắt cổ chai trong cơ sở công nghiệp cung cấp lại vũ khí”.

Tuy nhiên cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn phớt lờ những câu hỏi về thiệt hại lớn đối với nguồn cung cấp đạn dược của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.