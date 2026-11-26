Đúng dịp cao điểm đi lại lễ Tạ ơn, hơn 2,1 triệu người dân bang Colorado bất ngờ không thể mở ứng dụng giấy tờ tùy thân điện tử trên điện thoại vì hệ thống phải đóng cửa khẩn cấp sau sự cố bị tấn công mạng.

Bà Sarah Tuneberg - Giám đốc điều hành Văn phòng Công nghệ Thông tin thuộc Văn phòng Thống đốc bang Colorado (Mỹ) - vừa chính thức xác nhận chính quyền bang đã phải ngắt kết nối hoàn toàn ứng dụng di động công vụ myColorado sau một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng. Sự cố không chỉ làm tê liệt nền tảng giấy tờ số đang phục vụ hơn 2,1 triệu cư dân địa phương, mà còn khiến dữ liệu cá nhân của gần 150.000 người dùng có nguy cơ đã rơi vào tay tin tặc.

Tòa nhà Quốc hội bang Colorado ở Denver (ảnh minh họa). Ảnh: xiquinhosilva/Wikimedia Commons

Theo báo cáo kỹ thuật từ Văn phòng Công nghệ Thông tin bang Colorado, dấu hiệu xâm nhập trái phép được đội ngũ an ninh mạng phát hiện lần đầu vào tối ngày 18/11. Để ngăn chặn kẻ tấn công tiếp tục đào sâu vào hệ thống cơ sở dữ liệu hành chính của bang, giới chức đã lập tức quyết định rút phích cắm toàn bộ dịch vụ myColorado để cô lập hiện trường và phối hợp cùng các chuyên gia điều tra số độc lập rà soát thiệt hại.

Ra mắt từ nhiều năm trước và trở thành một trong những hình mẫu ví giấy tờ điện tử cấp bang phổ biến nhất tại Mỹ, ứng dụng myColorado cho phép người dân lưu trữ bằng lái xe kỹ thuật số, thẻ căn cước điện tử, hồ sơ đăng ký xe, giấy tờ bảo hiểm và thực hiện nhiều thủ tục hành chính công ngay trên điện thoại thông minh. Rất nhiều người dân tại bang này đã hình thành thói quen chỉ mang theo điện thoại ra đường để xuất trình căn cước số tại các điểm kiểm tra của cảnh sát giao thông, tòa nhà hành chính và cửa hàng kinh doanh.

Việc ứng dụng bất ngờ sập nguồn ngay sát kỳ nghỉ lễ Tạ ơn - thời điểm lưu lượng người dân di chuyển bằng đường bộ và hàng không đạt mức cao nhất trong năm - đã gây ra sự xáo trộn lớn trong đời sống thực tế. Chính quyền bang Colorado đã phải phát đi thông báo khẩn khuyến cáo toàn bộ người dân bắt buộc phải mang theo bằng lái xe và thẻ căn cước bằng nhựa cứng truyền thống trong ví khi ra khỏi nhà, đồng thời cam kết sẽ gửi thông báo trực tiếp tới từng cá nhân trong nhóm gần 150.000 người bị ảnh hưởng dữ liệu ngay khi quá trình rà soát hoàn tất.

Nguồn: The Record