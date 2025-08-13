Mỹ liên tục săn lùng một 'báu vật' nông sản của Việt Nam: Nước ta xuất khẩu vượt xa cả thế giới, thu về gần nửa tỷ USD kể từ đầu năm

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 7 đạt gần 22 nghìn tấn với trị giá hơn 142 triệu USD, giảm 8% về lượng và giảm 10% so với tháng 6. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm mặt hàng này đã thu về hơn 989 triệu USD với hơn 144 nghìn tấn, giảm 12% về lượng nhưng tăng mạnh 29,7% về trị giá so với 7T/2024.

Xét về thị trường, Mỹ đang là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất hạt tiêu của Việt Nam với hơn 32 nghìn tấn, trị giá hơn 248 triệu USD, giảm 24% về lượng và giảm 21% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý giá tăng mạnh 60% so với 7T/2024, đạt bình quân 7.575 USD/tấn.

Đức ở vị trí thứ 2 với hơn 10,7 nghìn tấn, trị giá hơn 82 triệu USD, giảm 3% về lượng nhưng tăng mạnh 43% về trị giá. Giá bình quân 7.655 USD/tấn, tăng 48%.

Ấn Độ là thị trường đang nhập khẩu hạt tiêu Việt Nam lớn thứ 3 với hơn 9,2 nghìn tấn, trị giá hơn 65 triệu USD, tăng 7% về lượng và tăng mạnh 70% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân cũng chứng kiến xu hướng tăng mạnh với 7.060 USD/tấn, tương ứng mức tăng 59%.

Hạt tiêu được quy định thuộc nhóm mã 0904, đây là mặt hàng không có thuế xuất khẩu (0%) và không có thuế VAT (0%) hàng xuất khẩu.

Việt Nam đã đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu trong hơn 20 năm qua với khoảng 40% tổng sản lượng và gần 55% kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2024 đạt 1,32 tỷ USD.Tuy nhiên, diện tích hồ tiêu đang có dấu hiệu sụt giảm qua từng năm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) diện tích hồ tiêu cả nước năm 2024 đang ở khoảng 113.000 ha, cho sản lượng ước đạt 190.000 tấn. Trong khi diện tích hồ tiêu cả nước năm 2023 đạt 115.000 ha, năm có diện tích cao nhất là năm 2017 khoảng 151.900 ha. Dự kiến, diện tích hồ tiêu có thể giảm xuống còn khoảng 110.000 ha trong thời gian tới. Nguyên nhân giảm chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết, sâu bệnh hại và giá tăng mạnh của một số mặt hàng nông sản khác như sầu riêng, cà phê trong thời gian vừa qua.

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 200 doanh nghiệp chế biến, kinh doanh hồ tiêu, trong đó có 15 doanh nghiệp hàng đầu, chiếm 70% lượng xuất khẩu cả nước. Toàn ngành hàng có 14 nhà máy chế biến sâu. Đặc biệt, có 5 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chiếm gần 30% thị phần xuất khẩu.

Trên thị trường thế giới, năm 2025 đánh dấu năm thứ 4 sản lượng hồ tiêu toàn cầu giảm liên tiếp. Dự báo trong vài năm tới, sản lượng hồ tiêu toàn cầu vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Điều này sẽ khiến giá "vàng đen" tiếp tục tăng cao. Dự báo Hồ tiêu Việt Nam cũng sẽ chịu áp lực cạnh tranh từ các đối thủ sản xuất hồ tiêu khác.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần theo sát diễn biến thị trường và động thái mua hàng từ các đối tác để có kế hoạch thu mua, dự trữ, chuẩn bị dòng tiền phù hợp, vừa tăng sản lượng, kim ngạch xuất khẩu vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh.