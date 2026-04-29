HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ lên kế hoạch kéo dài phong tỏa Iran, Tehran cảnh báo đáp trả bằng 'chiến thuật bất ngờ'

Quỳnh Như |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang chuẩn bị kịch bản phong tỏa hải quân kéo dài nhằm siết chặt xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington có thêm hành động quân sự.

Tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các trợ lý xây dựng kế hoạch duy trì phong tỏa kéo dài đối với Iran, như một phần trong chiến lược gia tăng áp lực kinh tế và hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Tehran.

Theo các quan chức Mỹ, biện pháp này nhằm trực tiếp đánh vào nguồn tài chính của Iran, trong nỗ lực buộc nước này nhượng bộ về chương trình hạt nhân - điều Tehran lâu nay kiên quyết từ chối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong các cuộc họp gần đây, bao gồm phiên thảo luận tại Phòng Tình huống Nhà Trắng, ông Trump được cho là đã lựa chọn phương án tiếp tục siết chặt vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng của Iran. Ông đánh giá đây là lựa chọn ít rủi ro hơn so với việc leo thang không kích hoặc rút lui khỏi xung đột.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin Tổng thống Mỹ Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh.

Kế hoạch của Iran bao gồm mở lại eo biển Hormuz, nhưng để lại nhiều vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các vòng đàm phán sau.

Hải quân Iran cảnh báo "chiến thuật bất ngờ"

Phó chỉ huy lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Mohammad Akbarzadeh tuyên bố lực lượng này đã chuẩn bị "chiến thuật bất ngờ" để đối phó nếu Mỹ có thêm hành động quân sự.

Ông cho biết hải quân IRGC sẵn sàng triển khai các năng lực mới, bao gồm công nghệ nhắm mục tiêu tiên tiến, đồng thời đe dọa sẽ vô hiệu hóa tàu chiến đối phương nếu xung đột leo thang.

"Trong trường hợp Mỹ tiến hành bất kỳ hành động quân sự mới nào nhằm vào Iran, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sẽ triển khai các năng lực mới của mình... Để đối phó với hành động gây hấn như vậy, Hải quân sẽ sử dụng những quân bài mới của mình, bao gồm cả trong lĩnh vực nhắm mục tiêu thông minh, sẽ thiêu rụi những con tàu khổng lồ của đối phương và vô hiệu hóa hoạt động của chúng".

Quan chức này cũng nhấn mạnh Iran có thể sử dụng thêm các công cụ sức mạnh khác trên nhiều mặt trận, cho thấy nguy cơ căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngăn cản Tổng thống Trump hành động quân sự nhắm vào Cuba
Tags

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại