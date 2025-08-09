Ukraine sẽ nhận được một số vũ khí mới thay vì được lấy từ kho dự trữ của quân đội Mỹ.

Lấy lại vũ khí

Nguồn tin dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby, cho biết: "Đây là một bước đi cấp tiến có thể khiến hàng tỷ đô la trước đây được phân bổ cho Ukraine được chuyển hướng để bổ sung vào nguồn dự trữ đang cạn kiệt của Mỹ".

Cần lưu ý rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người đã đình chỉ cung cấp vũ khí cho Kiev vào tháng 7, đã hành động theo công hàm này.

Kênh truyền hình CNN nhấn mạnh rằng công hàm vẫn còn hiệu lực. Theo các nguồn tin, hiện chưa có trường hợp vũ khí nào được trả lại, tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, Kiev có thể mất đi hàng tỷ đô la vũ khí.

Tài liệu này phân loại kho vũ khí của Mỹ thành các loại: đỏ, vàng và xanh lá cây. Tên lửa phòng không Patriot dành cho Ukraine và một số loại vũ khí khác được phân loại vào loại đỏ.

Ngoài ra, theo nguồn tin của CNN, Lầu Năm Góc đang xây dựng một kế hoạch mới với NATO để bán vũ khí Mỹ cho châu Âu, sau đó có thể chuyển giao cho Ukraine.

Theo đó, Kiev sẽ gửi danh sách vũ khí và trang thiết bị mong muốn cho liên minh. Sau đó, Tư lệnh Tối cao các lực lượng của tổ chức này tại châu Âu, Alexus Grynkevich, sẽ xác định xem Mỹ có đủ kho dự trữ để bán hay không. Sau đó, các đối tác châu Âu sẽ được cung cấp danh sách để mua tiềm năng.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ và Liên minh Châu Âu đã đồng ý cung cấp vũ khí Mỹ cho chính quyền Kiev, với chi phí do Châu Âu chịu. Các đợt giao hàng trong tương lai sẽ bao gồm cả hệ thống Patriot, chứ không chỉ tên lửa.

Theo các phương tiện truyền thông, Washington yêu cầu Đức mua gấp đôi số lượng hệ thống phòng không so với thỏa thuận trước đó. Pháp, Ý, Cộng hòa Séc, Hungary và các nước khác đã từ chối tham gia sáng kiến này.

Đầu tháng 7, tờ Politico đưa tin Mỹ đã ngừng cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine do kho dự trữ của Mỹ cạn kiệt. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly đã xác nhận việc tạm dừng này với NBC, lưu ý rằng quyết định được đưa ra nhằm đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu.

Tuy nhiên, CNN sau đó lưu ý rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã không thông báo trước cho chính quyền tổng thống về quyết định của mình.

Hãng thông tấn Associated Press cũng đưa tin rằng quyết định của Lầu Năm Góc đã khiến Trump bất ngờ. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó nói rằng ông không biết ai đã ủy quyền đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev, đồng thời hứa sẽ gửi thêm "vũ khí phòng thủ" cho Ukraine.

Cung cấp vũ khí mới

Để vũ khí vẫn được cung cấp cho Ukraine trong khi vẫn không vi phạm chính sách sửa đổi của Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã ký kết hợp đồng trị giá lên tới 3,5 tỷ đô la với công ty Raytheon Technologies của Mỹ, một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy bay và công nghiệp quốc phòng, để sản xuất tên lửa tầm trung AMRAAM cho Ukraine và một số quốc gia khác, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin.

Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố: "Nhà thầu Raytheon Technologies Corp., Tucson, Arizona, đã được trao hợp đồng trị giá tối đa 3,5 tỷ đô la, chưa xác định, giá cố định, dựa trên ưu đãi để sản xuất Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AMRAAM".

Ngoài Ukraine, theo hợp đồng, các tên lửa này cũng sẽ được chuyển giao cho Đan Mạch, Bỉ, Nhật Bản, Hà Lan, Canada, Phần Lan, Đức, Hungary, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển, đảo Đài Loan (Trung Quốc), Litva, Anh , Úc, Thụy Sĩ, Israel và Kuwait.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo Mỹ cùng các nước phương Tây rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không thay đổi được điều gì và chỉ kéo dài cuộc xung đột.