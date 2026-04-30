Mỹ lần đầu công bố chính thức về "chi phí" cho xung đột Iran

Chi phí cuộc chiến tại Iran đã tiêu tốn của Mỹ 25 tỷ USD, Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cho biết. Đây là ước tính chính thức đầu tiên về "chi phí" quân sự cho cuộc xung đột này.

Trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nơi Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có thể phải đối mặt với một cuộc chiến đầy cam go để giữ thế đa số tại Hạ viện, Đảng Dân chủ đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận khi nỗ lực liên kết cuộc xung đột Iran vốn đang bị phản đối với các vấn đề về gánh nặng kinh tế.

Jules Hurst, người đang đảm nhiệm vai trò kiểm soát viên, nói với các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng phần lớn số tiền đó được chi cho đạn dược.

Tuy nhiên, Hurst không nêu chi tiết các hạng mục trong con số ước tính này, cũng như không làm rõ liệu nó đã tính đến chi phí dự kiến để tái thiết và sửa chữa các cơ sở hạ tầng căn cứ tại Trung Đông bị hư hại trong xung đột hay chưa.

Dân biểu Adam Smith, thành viên Đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, phản hồi lại Hurst: "Tôi mừng là ông đã trả lời câu hỏi đó. Bởi vì chúng tôi đã yêu cầu con số này suốt một thời gian rất dài nhưng chẳng ai cung cấp cả".

Con số 25 tỷ USD này tương đương với toàn bộ ngân sách của NASA trong năm nay.

Dù vậy, hiện vẫn chưa rõ Lầu Năm Góc tính toán thế nào để ra con số 25 tỷ USD, vì một nguồn tin đã nói với Reuters hồi tháng trước rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump ước tính chỉ riêng 6 ngày đầu của cuộc chiến đã tiêu tốn của Mỹ ít nhất 11,3 tỷ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các nhà lập pháp rằng chi phí này là chính đáng, xét trên mục tiêu của Mỹ là đảm bảo Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân.

"Quý vị sẵn lòng trả bao nhiêu để đảm bảo Iran không có bom hạt nhân? Quý vị sẽ trả bao nhiêu?", ông Hegseth đặt câu hỏi.

Trong những phát biểu đầy nảy lửa, ông Hegseth tìm cách bảo vệ cuộc xung đột Iran khi khẳng định đây không phải là một "vũng lầy", đồng thời công kích các nhà lập pháp Đảng Dân chủ là "nhu nhược" khi chỉ trích cuộc xung đột này.

"Các ông gọi đó là một vũng lầy, chẳng khác nào đang dâng công cụ tuyên truyền cho đối thủ? Thật đáng hổ thẹn cho tuyên bố đó", ông Hegseth đáp trả Dân biểu Garamendi, đồng thời chỉ trích phe Dân chủ tại Quốc hội là "coi thường, nhu nhược và có tư tưởng bại trận".

Tình thế đáng ngại với ông Trump và Đảng Cộng hòa

Mỹ bắt đầu thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Iran từ ngày 28/2 và hai bên hiện đang duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh. Lầu Năm Góc đã đưa thêm hàng chục nghìn binh sĩ vào Trung Đông, bao gồm cả việc duy trì 3 cụm tác chiến tàu sân bay tại khu vực.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và hàng trăm người khác bị thương.

Theo Reuters, rất ít vấn đề tác động sâu sắc hơn đến cử tri Mỹ ngoài tình trạng giá cả gia tăng, và làn sóng lạm phát mới nhất đang làm xáo trộn nội bộ Đảng Cộng hòa, những người lo ngại về triển vọng của đảng mình trước cuộc bầu cử tháng 11, kỳ bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và có thể là cả Thượng viện.

Sự gián đoạn trong vận chuyển dầu mỏ và khí đốt kể từ khi xung đột bắt đầu đã gây ra tình trạng tăng giá xăng dầu tại Mỹ và các sản phẩm nông nghiệp như phân bón, bồi thêm vào danh sách dài các mặt hàng tiêu dùng vốn đã đắt đỏ.

Giá xăng trung bình tại Mỹ hôm 28/4 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA).

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công nhằm vào Iran. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos, chỉ có 34% người Mỹ ủng hộ cuộc xung đột với Iran, giảm từ mức 36% vào giữa tháng 4 và 38% vào giữa tháng 3.