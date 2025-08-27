Ukraine tiếp nhận hệ thống Patriot từ Đức.

Hãng Reuters dẫn phát biểu của ông Trump tại cuộc họp nội các Nhà Trắng hôm 26 tháng 8: "Chúng tôi không còn tham gia tài trợ cho Ukraine nữa - chúng tôi tham gia vào việc ngăn chặn xung đột, ngăn chặn giết chóc. NATO đang tài trợ cho toàn bộ cuộc xung đột, chúng tôi không tài trợ bất cứ thứ gì".

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang bán hàng triệu, hàng tỷ đô la thiết bị quân sự cho các đồng minh, bao gồm cả hệ thống Patriot, và các nhà máy quốc phòng đang tăng gấp đôi, gấp ba sản lượng. Ông tin rằng sản phẩm của Mỹ vẫn là tốt nhất thế giới, đó là lý do tại sao chúng được các đối tác châu Âu ưa chuộng.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm rằng tiền lương của người lao động tại Mỹ đang tăng với tốc độ kỷ lục trong 60 năm qua. Theo ông, mức tăng trung bình là 500 đô la một năm.

Ông Trump đã liên hệ điều này với sự thành công của ngành năng lượng, lưu ý đến việc giá dầu giảm và giá lương thực giảm.

Kế hoạch vũ khí của ông Trump dành cho Ukraine

Vào ngày 14 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã công bố một chương trình viện trợ quân sự mới cho Ukraine: Washington bán vũ khí cho các đồng minh NATO châu Âu, những nước này sẽ chi trả và chuyển giao cho Kiev.

Gói đầu tiên sẽ bao gồm không chỉ tên lửa mà còn cả các khẩu đội Patriot. Dự kiến một số quốc gia sẽ gửi hệ thống của họ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, và sau đó, Mỹ sẽ bổ sung kho vũ khí của mình.

Đức là một trong những nước đầu tiên ủng hộ sáng kiến này. Tuy nhiên, như Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đã tuyên bố, toàn bộ quá trình chuyển giao vũ khí cho Ukraine sẽ mất nhiều tháng. Đổi lại, Pháp, Ý, Hungary và Cộng hòa Séc đã từ chối tham gia vào kế hoạch của người đứng đầu Nhà Trắng.

Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã lưu ý, kế hoạch của ông Trump là kinh doanh. Và châu Âu tuyên bố sẵn sàng chi vô số tiền mua vũ khí để kích động chiến tranh tiếp diễn.

Thương vụ khổng lồ

Ngay trước khi ông Trump phát biểu Mỹ không còn tài trợ cho xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận các bên đã thảo luận về thương vụ Ukraine mua 90 tỷ USD khí tài Mỹ bằng tiền của châu Âu.

Để nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ, Kiev sẽ thực hiện thương vụ mua lượng vũ khí có tổng trị giá 90 tỷ USD của Washington bằng nguồn tiền của châu Âu.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không nêu cụ thể loại vũ khí mà nước này đề xuất mua, nhưng đã bày tỏ rõ mong muốn sở hữu ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, bên cạnh một số loại tên lửa và thiết bị quân sự khác.

Nói về quyết định đảm bảo an ninh cho Ukraine của Mỹ, Tổng thống Zelensky đã mô tả đây là động thái mang tính lịch sử.

"Đây là một quyết định lịch sử khi Mỹ sẵn sàng tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine. Với nỗ lực chung của chúng ta, các đảm bảo an ninh phải thực sự thiết thực, giúp bảo vệ trên không và trên biển, cũng như có sự tham gia của châu Âu", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến với nhóm nước đối tác ở châu Âu, gồm lãnh đạo Anh, Pháp, Đức.

Đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Donald Trump, trước đó cho hay Nga chấp nhận để Mỹ bảo đảm an ninh cho Ukraine theo cơ chế tương tự thỏa thuận phòng thủ chung của NATO, sau khi chiến sự hiện tại kết thúc.

Mikhail Ulyanov, đặc phái viên của Nga tại các tổ chức quốc tế, cho hay Moskva đồng ý rằng thỏa thuận hòa bình trong tương lai sẽ bao gồm đảm bảo an ninh cho Kiev, song nhấn mạnh Moskva cũng cần những đảm bảo đáng tin cậy.

"Nhiều lãnh đạo các quốc gia châu Âu nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình trong tương lai cần cung cấp đảm bảo an ninh đáng tin cậy hoặc các đảm bảo cho Ukraine. Nga nhất trí với điều đó, nhưng Moskva cũng có quyền kỳ vọng sẽ nhận được các đảm bảo an ninh hiệu quả", đặc phái viên Ulyanov nhấn mạnh.