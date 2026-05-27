Mỹ - Israel báo động khi Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Bạch Dương
|

 Iran đã nối lại việc sản xuất tên lửa đạn đạo và các hệ thống vũ khí quan trọng khác sau những cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Thông tin này được trang CNN cho biết, trích dẫn dữ liệu tình báo của Mỹ và Israel.

Bất chấp những tuyên bố trước đó về việc ngành công nghiệp quân sự của Iran gần như bị phá hủy hoàn toàn, các ước tính mới cho thấy Iran đã nối lại sản xuất một số loại vũ khí.

Một quan chức cấp cao của Israel xác nhận Iran đã nối lại sản xuất dù ở quy mô hạn chế các hệ thống "quan trọng", dựa vào các linh kiện được thu hồi, cũng như nối lại việc chế tạo trên các dây chuyền đã được sửa chữa hoặc không bị hư hại.

Điều này liên quan đến việc sản xuất tên lửa đạn đạo mới, bệ phóng, tên lửa phòng không và máy bay không người lái. Iran cũng đang đưa trở lại hoạt động các tên lửa và bệ phóng bị mắc kẹt trong các đường hầm bị phong tỏa vào thời gian giao tranh.

Iran đang nỗ lực khôi phục lại kho tên lửa đạn đạo của mình.

Các quan chức Israel ước tính Iran sẽ có thể khôi phục mạng lưới máy bay không người lái tấn công của họ trong vòng vài tháng. Dự báo về việc nối lại sản xuất tên lửa là Iran có thể tăng tốc độ chế tạo trong khoảng một năm, thậm chí sớm hơn nhiều.

Theo nguồn tin của CNN, sự phục hồi nhanh chóng nhiều khả năng được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc, cũng như thực tế là hậu quả của những cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện ít tàn phá hơn dự kiến.

Ngoài ra, theo kênh truyền hình này, Trung Quốc vẫn tiếp tục cung cấp cho Iran các linh kiện cần thiết để sản xuất tên lửa, mặc dù quy mô vẫn bị hạn chế do lệnh cấm vận của Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó từng tuyên bố Trung Quốc đang cung cấp cho Iran "các linh kiện tên lửa". Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ điều này và gọi những cáo buộc trên là "không có cơ sở thực tế".

Quân đội Israel cũng thừa nhận một số cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran bị thiệt hại ít hơn dự kiến, hoặc vẫn không bị tổn thương sau các cuộc không kích.

Theo CNN
