Hoa Kỳ vừa công bố một cải tiến "mang tính cách mạng" cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS, nhằm nâng cao hiệu quả của tổ hợp trong việc hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho quân đội. Tuy nhiên, kết quả lại trông giống như một bản sao của BM-21 Grad từ thời Liên Xô.

Theo dịch vụ DEVCOM AvMC , đây là gói Công nghệ Hỏa lực Hỗ trợ Trực tiếp (DSFT), bao gồm 30 quả rocket 120 mm thay vì 6 tên lửa dẫn đường GMLRS. Điều này cho phép bao phủ toàn bộ khu vực bằng một số lượng lớn đạn tấn công.

Công ty Mỹ nhấn mạnh chi phí thấp của giải pháp này và khả năng sản xuất hàng loạt đạn rocket trong thời gian ngắn. Ngoài loại đạn phân mảnh nổ mạnh, có thể sử dụng đạn chiếu sáng và tạo màn khói.

Pháo phản lực phóng loạt Grad 122 mm của Liên Xô, được Ukraine, Liên bang Nga và nhiều quốc gia khác sử dụng, thực tế đang "tái sinh" tại Hoa Kỳ. Vũ khí này được đánh giá cao vì khả năng gây sát thương trên diện rộng với chi phí thấp, với tầm bắn lên đến 20 - 40 km, tùy thuộc vào loại đạn.

Theo giới phân tích, nhu cầu về loại đạn như vậy là rất lớn trên toàn thế giới. Đồng thời với việc bổ sung cho HIMARS, rocket mới có thể được sử dụng trên bất kỳ bệ phóng tương thích nào, chẳng hạn như M240, Mars II và các hệ thống AML đầy hứa hẹn.

Xe mang phóng tự hành với container chứa tên lửa GMLRS bên trái và đạn DSFT 120 mm mới bên phải.

Khả năng của loại đạn mới chưa được nêu rõ, nhưng trước kia Quân đội Hoa Kỳ đã tìm kiếm giải pháp tương tự cho tối đa 30 tên lửa trong một container mang phóng với tầm bắn từ 18 đến 25 dặm, tương đương 30 - 40 km, tức là ngang tầm đạn dược hiện đại dành cho BM-21 Grad.

Tuy nhiên cần nói thêm rằng các bệ phóng BM-21 Grad thường xuyên trở thành nạn nhân của các máy bay không người lái tấn công đang thống trị chiến trường. Vì vậy theo truyền thống, việc lắp đặt các cấu trúc chống UAV cảm tử dưới mọi hình thức có thể đã bắt đầu.

Nếu so sánh DSFT với hệ thống của Liên Xô, vũ khí Mỹ có lợi thế đáng kể nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, tự động hóa và khả năng nạp đạn nhanh. Một số bệ phóng Grad hiện đại cũng có thể tích hợp gói tùy chọn này, nhưng chúng vẫn kém xa so với khả năng của HIMARS.

Mặc dù sự phát triển mới của Hoa Kỳ trông giống như sự thụt lùi về thời kỳ đầu của Chiến tranh Lạnh, nhưng trên thực tế, nó đã khép lại một yêu cầu quan trọng cần nhiều hỏa lực hơn, nhưng đồng thời vẫn có thể thực hiện mà không cần đến độ chính xác của tên lửa GMLRS.