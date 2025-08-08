Mi Band 10 - Vòng đeo tay thông minh "10 năm bất bại" của Xiaomi: Giá chỉ 1 triệu, pin dùng 21 ngày

Xiaomi Smart Band 10 là phiên bản mới nhất trong dòng sản phẩm vòng đeo tay thông minh vốn đã rất thành công của Xiaomi. Một lần nữa, hãng công nghệ Trung Quốc muốn định nghĩa lại những gì một chiếc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe giá rẻ có thể làm được.

Là phiên bản kế nhiệm của Xiaomi Smart Band 9, sản phẩm mang đến những nâng cấp đáng giá như màn hình AMOLED lớn hơn, cảm biến theo dõi tân tiến cùng những nâng cấp về các tính năng thông minh về thể thao và giấc ngủ.

Xiaomi hiếm khi mắc sai sót với dòng vòng đeo tay giá rẻ của mình, khi không ngừng nâng tầm thiết kế và hiệu năng qua mỗi thế hệ. Smart Band 10 một lần nữa được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công đó, trở thành một thiết bị vượt xa tầm giá 1 triệu đồng.

Thiết kế và chất liệu mới

Xiaomi phần lớn vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của Smart Band 9, kết hợp phần thân bằng nhôm với dây đeo TPU. Tuy nhiên, năm nay hãng đã giới thiệu một phiên bản vỏ gốm cao cấp mới, đi kèm với dây đeo bằng cao su fluor.

Phiên bản tiêu chuẩn có các màu đen, bạc hoặc hồng, trong khi phiên bản gốm có màu trắng ngọc trai độc quyền.

Cả hai phiên bản đều có độ dày 10.95mm, tương tự như Smart Band 9. Chúng có trọng lượng dưới 30g khi chưa gắn dây, và ngay cả khi có dây, đây vẫn là một chiếc vòng đeo tay rất nhẹ, kín đáo và không gây vướng víu khi đeo đi ngủ.

Xiaomi cung cấp 11 phụ kiện dây đeo tùy chọn để người dùng phối hợp, trong đó có cả tùy chọn mặt dây chuyền để đeo trên cổ. Thao tác tháo dây dễ dàng, chỉ cần nhấn hai nút ở mặt sau của mỗi bên dây.

Với chuẩn chống nước 5ATM, người dùng có thể yên tâm đeo vòng khi đi bơi và đi tắm. Khi mang xuống hồ bơi, thiết bị sẽ tự động khóa màn hình cảm ứng trước khi bắt đầu chế độ theo dõi bơi để tránh các thao tác vô tình.

Màn hình lớn hơn

Thay đổi đáng chú ý nhất về thiết kế nằm ở màn hình, khi Xiaomi đã nâng cấp từ tấm nền AMOLED 1.62−inch lên 1.72−inch với độ phân giải 212×520 pixels. Màn hình này được bảo vệ bởi kính cường lực 2.5D, với độ sáng tối đa nâng từ 1,200 nits lên 1,500 nits.

Màn hình được cho là có viền mỏng hơn so với thế hệ trước, dù sự khác biệt không quá rõ rệt. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là việc tăng kích thước màn hình giúp các tính năng như hiển thị thông báo trở nên thoáng đãng hơn.

Đây là một màn hình sáng đẹp, người dùng có thể điều chỉnh độ sáng thủ công hoặc để thiết bị tự động điều chỉnh theo môi trường. Chế độ Luôn hiển thị (Always-on Display) cũng được hỗ trợ, đi kèm các tùy chọn hẹn giờ và chế độ thông minh để tối ưu hóa thời lượng pin.

Không giống như phiên bản nội địa Trung Quốc, micro và loa vẫn còn thiếu vắng trên phiên bản quốc tế.

Phần mềm và tính năng

Trải nghiệm giao diện trên hệ điều hành HyperOS 2.0 của Xiaomi gần như giống hệt với những gì đã thấy trên Smart Band 9.

Người dùng có thể điều hướng bằng cách vuốt từ mặt đồng hồ chính theo mọi hướng. Không có nút bấm vật lý nào, mọi thao tác đều dựa vào việc chạm, vuốt và nhấn giữ trên màn hình.

Phần mềm chạy mượt mà và rất dễ làm quen. Màn hình lớn hơn giúp các widget và văn bản có nhiều không gian, khả năng xem nhanh thông tin trở nên dễ dàng.

Dù thiết kế nhỏ gọn có phần hạn chế, Xiaomi vẫn trang bị đầy đủ các tính năng như xem thông báo, dự báo thời tiết, đặt báo thức, điều khiển nhạc và sử dụng như một nút chụp ảnh từ xa cho điện thoại.

Các tính năng hiện có đều hoạt động tốt. Dù màn hình nhỏ sẽ không thể sánh bằng smartwatch khi xem thông báo, nhưng đối với việc điều khiển nhạc hay xem thời tiết, thiết bị hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu. Chất lượng các mặt đồng hồ mà Xiaomi cung cấp cũng được tối ưu rất tốt cho màn hình AMOLED.

Theo dõi thể chất và sức khỏe

Theo dõi sức khỏe và thể chất là tính năng cốt lõi của Smart Band 10.

Thiết bị có đủ các cảm biến, chế độ và thông tin chi tiết hữu ích để theo dõi quá trình luyện tập, làm việc hay nghỉ ngơi.

Người dùng có thể dùng GPS kết nối (sử dụng GPS từ điện thoại) để theo dõi các bài tập ngoài trời. Thiết bị cũng hỗ trợ hàng trăm bộ môn, từ các môn trong nhà như chèo thuyền đến các môn đặc thù hơn như cưỡi ngựa.

Xiaomi đã trang bị cảm biến chuyển động 9 trục mới, được cho là cải thiện đáng kể hiệu suất theo dõi bơi lội, với độ chính xác đếm vòng bơi lên tới 96%. Giờ đây, người dùng có thể phát dữ liệu nhịp tim theo thời gian thực đến các thiết bị Bluetooth khác.

Thiết bị cung cấp nhiều chỉ số chuyên sâu như trên đồng hồ thể thao, bao gồm ước tính VO2 Max, tải trọng luyện tập và khuyến nghị thời gian phục hồi. Dù chỉ nên xem đây là những thông tin tham khảo, cách trình bày các chỉ số này trên vòng đeo tay được thực hiện rất tốt.

Khi dùng Smart Band 10 để theo dõi số bước chân, giấc ngủ, mức độ căng thẳng hay nhịp tim hàng ngày, thiết bị hoạt động khá ổn định. Số bước chân thường chênh lệch trong khoảng 500-600 bước so với các thiết bị khác. Về nhịp tim, nhịp tim nghỉ ngơi và trung bình hàng ngày cũng có xu hướng cao hơn một chút.

Dữ liệu về thời gian ngủ và thời điểm chìm vào giấc ngủ khá chính xác nhưng cách trình bày các phân tích chuyên sâu còn hơi lộn xộn.

Pin dùng thoải mái

Xiaomi vẫn giữ nguyên viên pin dung lượng 233mAh như trên Smart Band 9. Vòng đeo tay có thể trụ được tới 21 ngày, và con số này sẽ giảm xuống còn 9 ngày nếu bật chế độ Always-on Display.

Trong quá trình thử nghiệm, khi bật chế độ Always-on Display và theo dõi thể thao đều đặn, pin giảm trung bình 10% mỗi ngày, tương ứng với khoảng 9-10 ngày sử dụng.

Nếu chuyển sang chế độ "nhấc cổ tay để sáng màn hình", thời lượng pin sẽ kéo dài đáng kể, có thể lên đến gần hai tuần. Tất nhiên, con số này phụ thuộc vào việc người dùng có kích hoạt tất cả các tính năng theo dõi sức khỏe và giấc ngủ nâng cao hay không.

Đây không phải là một cải tiến so với Smart Band 9, nhưng cũng không phải là một bước lùi. Điều đáng tiếc hơn là vòng vẫn sử dụng cáp sạc độc quyền gắn vào mặt sau bằng nam châm. Thời gian sạc từ 0-100% chỉ mất khoảng một giờ.

Xiaomi Smart Band 10 tiếp tục là một sản phẩm xuất sắc của Xiaomi, mang lại trải nghiệm khó chê cả về phần cứng lẫn phần mềm. Đây là một lựa chọn hợp lý cho người dùng cần một thiết bị để theo dõi hoạt động và sức khỏe tổng thể nhưng không muốn chi ra quá nhiều tiền.

So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Smart Band 10 là một gói trang bị hoàn thiện hơn. Điều này cho thấy dù giá đã nhích nhẹ, Xiaomi vẫn giữ vững ngôi vương trong phân khúc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe giá rẻ.