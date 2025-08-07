Mẫu iPad từng bị chê đắt bất ngờ giảm giá đến 4 triệu: "Nhỏ xinh" chỉ 8.3 inch, chip A17 Pro, pin 10 tiếng

iPad Mini 7 - mẫu máy tính bảng nhỏ nhất của Apple đang có mức giảm giá lớn so với thời điểm ra mắt vào cuối năm ngoái.

Theo đó, mức giá hiện tại của iPad Mini 7 tại các cửa hàng ủy quyền chỉ còn hơn 11 triệu đồng, giảm gần 3 triệu so với giá gốc. Trên các sàn thương mại điện tử, mức giá khi áp mã thậm chí còn xuống 10 triệu đồng, biến đây trở thành thiết bị cầm tay đáng mua nhất hiện nay.

iPad Mini 7 – Nhỏ mà có võ

iPad Mini chiếm một vị trí khá đặc biệt trong danh mục sản phẩm của Apple. Máy đắt hơn dòng iPad tiêu chuẩn và rẻ hơn iPad Air, nhưng màn hình lại nhỏ hơn cả hai.

Đây không phải là lựa chọn lý tưởng cho người dùng chuyên nghiệp như iPad Pro, và cũng không thể thay thế cho laptop. Vậy, đâu là mục đích tồn tại của iPad Mini 7?

Trên thực tế, iPad Mini 7 có thể được coi như một thiết bị trung lập, nghiêng nhiều về tính tiêu thụ nội dung, có thể mang đi khắp nơi, cầm nắm trên tay thoải mái thay vì là thiết bị làm việc với màn hình lớn gây mỏi tay hoặc chỉ phát huy hết tác dụng khi đặt trên bàn.

Từ khi ra mắt, dòng iPad Mini thường không nhận được nhiều sự chú ý. Nhưng với iPad Mini 7 được nâng cấp lớn về phần cứng, mọi thứ đã khác.

Nhiều người dùng ít có nhu cầu làm việc đã đổi từ các mẫu Pro hay Air sang thiết bị này và cảm thấy bất ngờ đến nỗi không còn muốn quay về các mẫu máy tính bảng cỡ lớn nữa.

Về thiết kế, iPad Mini 7 vẫn giữ nguyên vẻ ngoài của thế hệ iPad Mini 6 (2021). Có một vài thay đổi nhỏ, nhưng không quá đáng kể.

Một trong những thay đổi lớn nhất là việc hỗ trợ Apple Pencil Pro. Máy được trang bị cổng kết nối từ tính mới dành cho bút stylus thế hệ mới của Apple, đi kèm hàng loạt tính năng như lướt và bóp để điều khiển.

Với một thiết bị siêu di động như iPad Mini 7, thời lượng pin ấn tượng là yếu tố bắt buộc. Máy có thời lượng pin kéo dài 10 giờ 28 phút. Con số này ngắn hơn một chút so với iPad 10 nhưng lại dài hơn gần một giờ so với iPad Air M3 (11-inch).

Với các tác vụ nhẹ như lướt web hay đọc sách, máy có thể sử dụng trong hai, thậm chí ba ngày mới cần sạc lại. Dĩ nhiên, pin sẽ tụt nhanh hơn khi chơi game, nhưng không quá nhiều.

iPad Mini 7 cũng sạc lại rất nhanh. Trong thử nghiệm, chỉ cần 30 phút sạc, pin đã từ 0% lên 34%. Tốc độ này nhanh hơn cả iPad 10, iPad Air M3 và iPad Pro M4, nhờ viên pin dung lượng nhỏ hơn.

Màn hình tốt hơn mong đợi

Màn hình Liquid Retina 8.3 inch trên iPad Mini 7 mang lại trải nghiệm hình ảnh và cảm ứng tốt, với màu sắc sống động, độ tương phản cao và khả năng hiển thị văn bản xuất sắc. Kích thước màn hình này vừa đủ để cân bằng giữa tính di động và công năng — lớn hơn điện thoại nhưng không cồng kềnh như laptop.

Đây là kích thước hoàn hảo để đọc sách điện tử hoặc các nội dung tương tự. Máy đủ nhỏ để cầm nắm thoải mái hơn nhiều so với một chiếc máy tính bảng lớn, trong khi vẫn cung cấp nhiều tính năng hơn một máy đọc sách chuyên dụng. Trải nghiệm sử dụng gần như không có hiện tượng giật lag khi lướt web, xem phim hay chơi game.

Trong các bài kiểm tra chuyên sâu, màn hình của iPad Mini 7 chỉ thua kém iPad Air M3 một chút ở mọi hạng mục. Độ sáng 480 nits là đủ cho nhu cầu, và điểm số về dải màu cũng ngang ngửa với iPad Air M3 và iPad Pro M4. Rõ ràng, dù nhỏ hơn, chất lượng hiển thị không hề bị cắt giảm.

iPad Mini 7 được trang bị hệ thống bốn loa, với hai loa stereo ở mỗi cạnh ngắn. Âm thanh cho ra rất ấn tượng, đặc biệt là khi chơi game, mang lại trải nghiệm âm thanh vòm đáng kinh ngạc.

Hiệu năng ấn tượng

Trong khi iPad Pro và iPad Air thường được định vị là sản phẩm thay thế laptop, iPad Mini lại hướng đến giải trí và sử dụng hàng ngày. Dù vậy, chip xử lý A17 Pro của máy không phải dạng vừa. iPad Mini 7 dễ dàng xử lý mọi tác vụ, từ lướt web, chơi game cho đến vẽ vời trên Procreate bằng Apple Pencil Pro.

Ngay cả so với iPad Mini 6, phiên bản mới này vẫn là một nâng cấp đáng kể. Chip A17 Pro mạnh hơn hai thế hệ so với chip A15 trên mẫu 2021. Một điểm cực kỳ quan trọng là A17 Pro hỗ trợ Apple Intelligence, tính năng AI chỉ có trên các thiết bị Apple sử dụng chip A17 Pro trở lên (hoặc các chip dòng M trên iPad Air, iPad Pro và Mac).

Dù Apple đang gặp một số trì hoãn trong việc ra mắt các tính năng chủ chốt của Apple Intelligence, đây vẫn là lý do đáng để cân nhắc nâng cấp nếu bạn quan tâm đến AI.

Trong các bài kiểm tra hiệu năng, iPad Mini 7 đạt điểm số nằm giữa iPad Air M3 và iPad 10, tương ứng với vị trí trong dải sản phẩm iPad về giá cả. Điểm số của Mini không thua kém iPad Air quá nhiều ở hầu hết các hạng mục như lướt web hay chỉnh sửa video.

Vì vậy, nếu đang phân vân giữa hai mẫu này và ưu tiên màn hình nhỏ gọn, iPad Mini 7 là lựa chọn hoàn hảo mà không phải hy sinh quá nhiều về hiệu năng.

Lựa chọn để giải trí

Chơi game là một trong những trải nghiệm đáng giá trên iPad Mini 7, khi máy hỗ trợ cả một số tựa game AAA như Assassin's Creed Mirage . Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng dịch vụ game đám mây (cloud gaming) để truyền phát các game PC cấu hình cao đến iPad.

Trải nghiệm chơi game trên iPad Mini thực sự thỏa mãn, đặc biệt khi kết hợp với tay cầm di động, trở thành một đối thủ đáng gờm của các máy chơi game PC cầm tay. Máy nhẹ hơn đáng kể và dễ tiếp cận hơn với người mới hoặc những ai đã quen với game di động.

iPad không phải là thiết bị lý tưởng để chụp ảnh, nhưng camera của chúng vẫn hữu ích cho các tác vụ như quét tài liệu để ghi chú bằng Apple Pencil hay gọi FaceTime. Hệ thống camera cơ bản trên iPad Mini 7 quá đủ mạnh mẽ cho những nhu cầu hàng ngày.

Máy có camera trước 12MP hỗ trợ Center Stage, quay video 1080p ở tốc độ 60 FPS. Camera sau là ống kính rộng 12MP có thể quay video 4K ở tốc độ 60 FPS. Ảnh và video trên Mini đều sắc nét, rõ ràng, màu sắc chính xác và âm thanh tốt. Chất lượng được cho là ngang ngửa với camera trên những mẫu iPhone cơ bản đời cũ.

iPad Mini 7 không phải là không có điểm yếu. Thiết bị thiếu đi những tính năng đáng giá như FaceID, màn hình chỉ 60Hz cùng phần viền dày gây tranh cãi, bên cạnh đó là mức giá khi ra mắt lên đến 14 triệu, gần ngang với dòng Air.

Tuy nhiên, đó chỉ là cảm quan bên ngoài. Chỉ khi sử dụng, người dùng mới cảm thấy những điều trên không phải là vấn đề quá lớn, ít nhất là so với mức giá đã giảm xuống còn khoảng 10 triệu như hiện tại.

Tựu trung lại, iPad Mini 7 là một chiếc máy tính bảng xuất sắc cho giải trí di động, đặc biệt là cho các mục đích tiêu thụ nội dung cũng như chơi game. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn một chiếc máy tính bảng để "chơi" thay vì để "làm".