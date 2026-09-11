Mỹ hé lộ 'xe tải bay' Wildfire được kỳ vọng thay thế MQ-9 Reaper

General Atomics hé lộ nhiều chi tiết về Wildfire, mẫu UAV MALE tầm xa được Mỹ phát triển sau những tổn thất lớn của MQ-9 Reaper.

Do chịu tổn thất lớn về drone MQ-9A Reaper (một chiếc được trang bị đầy đủ có giá từ 30-50 triệu USD) trong cuộc xung đột với Iran (ít nhất 45 chiếc trong tổng số khoảng 185 chiếc), Không quân Mỹ đang tìm kiếm những mẫu drone chiến đấu mới, rẻ hơn để thực hiện các nhiệm vụ tương tự.

Mỹ đã khởi động chương trình mới này vào tháng 7/2026.

General Atomics đã tiết lộ một số chi tiết về drone Wildfire thuộc dòng MALE, tức UAV tầm trung hoạt động lâu, đang được phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu mới từ Bộ Tư lệnh Mỹ.

Hình dáng của Wildfire cùng việc sử dụng cánh quạt đẩy cho thấy rõ đây là mẫu máy bay tiếp nối dòng MQ-9 hiện có.

Drone mới được trang bị cụm cảm biến dưới mũi và một antenna lớn bên dưới phần thân phía sau. Wildfire đáng chú ý khi không còn phần nhô đặc trưng ở thân trước của Reaper.

Điều này xuất phát từ việc chuyển sang liên lạc với các chòm vệ tinh quỹ đạo thấp, chẳng hạn Starlink hoặc SDA, có tín hiệu mạnh hơn hàng trăm lần.

Để liên lạc với các vệ tinh này, Wildfire không còn cần đĩa antenna lớn có khả năng xoay, vốn được giấu bên trong phần “u” trên thân Reaper. Nhiều khả năng bộ phận này được thay thế bằng các antenna đồng hình, tích hợp theo đường nét của thân máy bay.

Tên lửa được lắp bên ngoài, tương tự Reaper, bên dưới các phần cánh. Nhà phát triển cho biết drone được trang bị 2 tên lửa AGM-158C LRASM, có tầm bắn hơn 370km và trọng lượng hơn 1.000kg, hoặc 4 tên lửa JSM, có tầm bắn hơn 350km và trọng lượng 416kg. Về vấn đề này, nhà phát triển nhận định:

“Nếu bạn định tạo ra một chiếc xe tải bay chở vũ khí, hãy trang bị vũ khí cho nó một cách đúng nghĩa.”

Thiết kế của Wildfire cho phép nhanh chóng thay thế các module vũ khí bằng các hệ thống tác chiến điện tử (EW) và ELINT. Với cấu hình này, Wildfire có thể được chuyển đổi thành một máy bay gây nhiễu tàng hình, làm mù radar đối phương hoặc phát hiện vị trí của chúng.

Tầm hoạt động được công bố của Wildfire là 10.000 hải lý, tương đương hơn 16.000km, cho phép nó bay liên tục, chẳng hạn từ bờ biển Mỹ tới châu Á và quay trở lại.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về động cơ của mẫu drone này. Mục tiêu chiến thuật chính của tầm hoạt động lớn như vậy là “vượt qua sự khắc nghiệt của khoảng cách”.

MQ-9A Reaper

Cuộc chiến với Iran đã phơi bày điểm yếu của khái niệm các căn cứ tác chiến tiền phương.

Sau khi căn cứ hoạt động chính của Hạm đội 5 bị phá hủy, khả năng hậu cần của Hải quân Mỹ tại Bahrain đã phải vươn xa thêm hàng nghìn km, trong đó có việc gây ra cuộc khủng hoảng tiếp tế cho cụm tác chiến do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu.

Điều này dường như đã buộc Lầu Năm Góc, cùng với những yếu tố khác, phải xem xét lại yêu cầu về tầm hoạt động đối với các phương tiện hàng không, qua đó tác động đến tầm hoạt động của Wildfire.

Nhờ thời gian bay dài, Wildfire có thể lượn chờ trong một khu vực được chỉ định trong thời gian dài, chờ mục tiêu xuất hiện, qua đó giảm nhu cầu luân phiên drone.

Việc trang bị AI tiên tiến cho Wildfire cho phép người vận hành chỉ cần đưa ra một nhiệm vụ tổng quát, chẳng hạn “tuần tra một khu vực hình vuông và tìm kiếm tàu”, sau đó toàn bộ lộ trình, đường vòng tránh hệ thống phòng không và việc phân bổ mục tiêu sẽ do drone tự tính toán.

Các thiết bị này sẽ có khả năng liên lạc trực tiếp với nhau thông qua vệ tinh, phối hợp một cuộc tấn công “bầy đàn” từ nhiều hướng nhằm áp đảo hệ thống phòng không đối phương. Nhà phát triển cho biết:

“Chúng tôi có kế hoạch kết nối hàng chục thiết bị Wildfire thành một lực lượng chiến đấu thực sự.”

Công ty khẳng định giá của một chiếc Wildfire hoàn chỉnh cho nhiệm vụ chiến đấu, bao gồm toàn bộ hệ thống điện tử hiện đại, chắc chắn sẽ được duy trì ở mức dưới 30 triệu USD, rẻ hơn từ 1,5 đến 2 lần so với Reaper.

Tuy nhiên, ngay cả mức giá này cũng khó có thể đưa UAV mới vào nhóm khí tài có thể chấp nhận tổn thất, tức những sản phẩm mà ngân sách có thể dễ dàng chịu được việc mất đi mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

General Atomics từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi liệu khung thân của Wildfire đã được chế tạo thực tế hay chưa.

Tuy nhiên, công ty cho biết họ sử dụng “thiết kế kỹ thuật số thế hệ tiếp theo” cùng các bộ phận được chế tạo sẵn từ những chương trình khác của mình, chẳng hạn Gambit và Avenger. Điều này cho phép nhà phát triển rút ngắn thời gian chế tạo nguyên mẫu: