Đối tác của Mỹ sẽ sớm nhận được toàn bộ xe tăng M1A2 Abrams SEPv3 đã đặt hàng, thời gian chờ đợi chỉ chưa đến 2 năm.

Công ty General Dynamics Land Systems (GDLS) của Mỹ dự kiến hoàn tất việc giao xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M1A2 Abrams SEPv3 cho Ba Lan vào cuối năm 2026, nghĩa là toàn bộ quá trình giao 250 chiếc MBT chỉ mất chưa đầy 24 tháng.

Điều này nêu trong thông cáo báo chí của GDLS, được công bố trong khuôn khổ Triển lãm vũ khí MSPO 2026 tại Kielce, Ba Lan. Bản thân xe tăng Abrams SEPv3 thuộc biên chế của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cũng được trưng bày.

Tờ Defense Express lưu ý, nhìn chung đây là tốc độ giao hàng khá tốt, có thể ước tính sơ bộ vào khoảng 125 xe tăng trở lên mỗi năm. Chúng cũng phù hợp với bản kế hoạch đã được công bố trước đó, có nghĩa là bất chấp sự gia tăng nhu cầu, mọi thứ đều được giao đúng thời hạn.

28 chiếc Abrams SEPv3 đầu tiên đã đến Ba Lan vào tháng 1/2025 , nhưng chúng nằm trong đơn đặt hàng cho tháng 4/2022. Như vậy tổng thời gian từ khi ký hợp đồng đến khi bắt đầu giao hàng là chưa đầy 3 năm và khoảng 4,5 năm để hoàn thành.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1E3 Abrams.

Để so sánh, Hàn Quốc sản xuất 120 chiếc K2 mỗi năm, trong khi Đức thậm chí còn có những giá trị nhỏ hơn. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, điều đáng nhớ là sắc thái chính không cho phép so sánh trực tiếp với các đơn đặt hàng khác - Mỹ không chế tạo xe tăng từ đầu mà sử dụng các khung xe cũ có sẵn.

Chúng ta cũng có thể nhắc đến việc Đài Loan đã đặt mua 108 xe tăng M1A2T, 14 xe bọc thép M88A2 BREM, cũng như 16 xe kéo M1070A1 kèm rơmoóc. Mặc dù lô hàng đầu tiên được giao vào năm 2022, nhưng toàn bộ chỉ đến vào tháng 12/2024. Tổng cộng, hợp đồng này mất khoảng 7 năm để hoàn thành.

Một ví dụ khác là Romania - quốc gia đã đặt mua 54 xe tăng Abrams M1A2 SEPv3 với tổng giá trị 1,07 tỷ USD vào năm 2023, dự kiến việc giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2026 - khoảng 3 năm nữa, số MBT này dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028.

Mỹ hiện đang tích cực nỗ lực nối lại sản xuất xe tăng từ đầu, đồng thời tiếp tục thử nghiệm và phát triển phiên bản mới M1E3, các nguyên mẫu của phiên bản này đáng lẽ đã được chuyển giao cho Quân đội Mỹ để thử nghiệm nhưng đã bị trì hoãn do gặp một số khó khăn.

Về tính hiệu quả trong chiến đấu, các xe tăng M1A1 Abrams đời cũ đang được sử dụng trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, nơi chúng đã chứng tỏ được khả năng của mình, điển hình như khả năng chịu được các đòn tấn công từ tối đa 20 máy bay không người lái.

Tuy nhiên, hoạt động trên chiến trường đòi hỏi phải lập kế hoạch chi tiết cho việc sử dụng và lắp đặt thêm các biện pháp bảo vệ.