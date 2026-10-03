Mỹ ‘giáng đòn' vào mạng lưới hơn 91 tỷ USD của Nga

Động thái này diễn ra sau khi truyền thông phương Tây cáo buộc mạng lưới này đã sử dụng các công ty ma trên khắp thế giới để chuyển tiền thay cho các doanh nghiệp Nga bị hạn chế quyền sở hữu.

Ngày 1/10, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố "hành động chưa từng có" nhằm vào A7, một mạng lưới ngân hàng ngầm có liên hệ với Nga và được Iran sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt.

FinCEN, đơn vị chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã công bố lệnh cấm chuyển tiền liên quan đến các giao dịch có sự tham gia của các đại lý phụ thuộc của Mạng lưới A7.

"Theo thống kê của chính mạng lưới A7, tính đến tháng 1/2026, mạng lưới này đã xử lý hơn 2.000 giao dịch mỗi ngày với tổng khối lượng giao dịch hơn 7,5 nghìn tỷ rúp, tương đương 91,5 tỷ USD hoặc khoảng 13% tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Nga năm 2025", Bộ Tài chính cho biết.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết các hoạt động của A7 đã "tạo ra các con đường" cho các đối tượng bất hợp pháp khác chuyển tiền qua hệ thống tài chính quốc tế, bao gồm Ngân hàng Trung ương Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

"Cuộc điều tra của FinCEN đã xác định rằng các đại lý phụ của Mạng lưới A7 đã xử lý hơn 17 tỷ USD trên toàn cầu trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2026".

Thông báo này được đưa ra chỉ 1 tuần sau khi có thông tin cáo buộc A7 đã rửa tiền hàng tỷ đô la thông qua các ngân hàng ở Hồng Kông, Abu Dhabi và châu Âu.

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Năm cũng đã có động thái siết chặt các hạn chế kinh tế đối với Iran, nhắm vào các yếu tố thuộc cơ sở công nghiệp của nước này, bao gồm các ngành công nghiệp ô tô, đường sắt và khai thác mỏ.

Theo NYT, FT