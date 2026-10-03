HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ ‘giáng đòn' vào mạng lưới hơn 91 tỷ USD của Nga

Y Vân
|

Động thái này diễn ra sau khi truyền thông phương Tây cáo buộc mạng lưới này đã sử dụng các công ty ma trên khắp thế giới để chuyển tiền thay cho các doanh nghiệp Nga bị hạn chế quyền sở hữu.

Ngày 1/10, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố "hành động chưa từng có" nhằm vào A7, một mạng lưới ngân hàng ngầm có liên hệ với Nga và được Iran sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt.

FinCEN, đơn vị chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã công bố lệnh cấm chuyển tiền liên quan đến các giao dịch có sự tham gia của các đại lý phụ thuộc của Mạng lưới A7.

"Theo thống kê của chính mạng lưới A7, tính đến tháng 1/2026, mạng lưới này đã xử lý hơn 2.000 giao dịch mỗi ngày với tổng khối lượng giao dịch hơn 7,5 nghìn tỷ rúp, tương đương 91,5 tỷ USD hoặc khoảng 13% tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Nga năm 2025", Bộ Tài chính cho biết.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết các hoạt động của A7 đã "tạo ra các con đường" cho các đối tượng bất hợp pháp khác chuyển tiền qua hệ thống tài chính quốc tế, bao gồm Ngân hàng Trung ương Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

"Cuộc điều tra của FinCEN đã xác định rằng các đại lý phụ của Mạng lưới A7 đã xử lý hơn 17 tỷ USD trên toàn cầu trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2026".

Thông báo này được đưa ra chỉ 1 tuần sau khi có thông tin cáo buộc A7 đã rửa tiền hàng tỷ đô la thông qua các ngân hàng ở Hồng Kông, Abu Dhabi và châu Âu.

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Năm cũng đã có động thái siết chặt các hạn chế kinh tế đối với Iran, nhắm vào các yếu tố thuộc cơ sở công nghiệp của nước này, bao gồm các ngành công nghiệp ô tô, đường sắt và khai thác mỏ.

Theo NYT, FT

  • Tham khảo thêm

    Campuchia đón tin vui 252 triệu USD từ Trung Quốc, đích thân Thủ tướng gửi lời cảm ơn

    - Ảnh 1.
Tags

Bộ Tài chính Mỹ

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại