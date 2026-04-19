Mỹ dựng “lá chắn thép” ngoài khơi Iran: Tàu khu trục làm xương sống, Hormuz nóng lên từng giờ

Tàu khu trục Mỹ là trọng tâm của chiến dịch phong tỏa

Các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ đang đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch phong tỏa quân sự các cảng của Iran, cùng với sự tham gia của nhiều tàu chiến và máy bay chiến đấu Mỹ.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm 16/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine cho biết các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là “xương sống” của hạm đội mặt nước và nhấn mạnh vai trò của chúng trong chiến dịch phong tỏa.

“Đây là chiếc xe thể thao của Hải quân Mỹ,” Business Insider dẫn lời tướng Dan Caine.

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke, với khoảng 300 thủy thủ, được trang bị hỏa lực mạnh mẽ, bao gồm gần 100 ống phóng thẳng đứng dùng cho nhiều loại tên lửa phòng không và tấn công. Chúng cũng có pháo hạm để đối phó các mối đe dọa trên mặt biển và mang theo trực thăng chiến đấu, cho phép theo dõi, nhắm mục tiêu và tấn công các mối đe dọa trên không và trên biển.

Tàu khu trục hải quân Mỹ. Ảnh: CENTCOM

“Vũ khí quan trọng nhất trên những con tàu này chính là thủy thủ Mỹ,” ông Caine nói, đồng thời cho biết thêm rằng các tàu khu trục này “được vận hành bởi những thủy thủ trẻ nhất trong lực lượng tác chiến mặt nước của chúng tôi.” Ông cho biết những người điều khiển bánh lái, chịu trách nhiệm điều hướng tàu chiến, có thể chỉ mới 18 tuổi.

Lầu Năm Góc chưa công bố số lượng cụ thể các tàu khu trục tham gia chiến dịch phong tỏa đang diễn ra, nhưng cho biết có hơn một chục tàu chiến góp mặt. Trong số đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, cả hai đều mang theo máy bay chiến đấu.

Hàng chục máy bay trinh sát, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay không người lái cũng tham gia thực thi lệnh phong tỏa, ngăn các tàu thương mại ra vào các cảng của Iran, đồng thời gây áp lực lên nền kinh tế hàng hải của nước này.

Mỹ gây sức ép lên Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của United States tại Trung Đông, cho biết tàu khu trục USS Spruance đã “chuyển hướng thành công” một tàu hàng treo cờ Iran khi con tàu này tìm cách né tránh lệnh phong tỏa.

CENTCOM cho biết thêm hôm 16/4 rằng đã có 14 tàu phải quay đầu để tuân thủ lệnh phong tỏa kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào 13/4. Các lực lượng Mỹ tại Trung Đông vẫn chưa lên tàu kiểm tra bất kỳ phương tiện nào. Tướng Dan Caine cho biết các lực lượng Mỹ ngoài khu vực sẽ truy đuổi những tàu treo cờ Iran tìm cách cung cấp “hỗ trợ vật chất” cho Tehran, bao gồm cả các tàu chở dầu bị trừng phạt.

Chiến dịch phong tỏa hải quân được triển khai sau khi Mỹ và Iran đạt được một lệnh ngừng bắn mong manh nhằm chấm dứt hơn một tháng xung đột. Biện pháp này có thể làm suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ — trụ cột tài chính quan trọng của Tehran — và tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của nước này.

Ngay trước khi phong tỏa bắt đầu vào 13/4, quân đội Mỹ cho biết họ đã bắt đầu “tạo điều kiện” để tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz. Hai tàu khu trục đã được điều qua tuyến đường thủy chiến lược này vào cuối tuần trước.

Với các hoạt động phong tỏa và rà phá thủy lôi, Mỹ đã bước vào một giai đoạn rủi ro mới trong cuộc chiến với Iran — quốc gia vẫn sở hữu tàu tấn công nhanh và tên lửa chống hạm có thể đe dọa các tàu chiến Mỹ tham gia nhiệm vụ.

