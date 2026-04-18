Tình báo Mỹ hé lộ: Iran chưa “hết đạn”, kho vũ khí chôn sâu hàng thập kỷ vẫn đe dọa Mỹ và đồng minh

Business Insider đưa tin, theo một đánh giá tình báo mới, quân đội Iran vẫn còn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái trong kho vũ khí, bất chấp nhiều tuần bị Mỹ và Israel không kích dữ dội.

Trung tướng Thủy quân Lục chiến James Adams, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, nói rằng Iran “vẫn còn hàng nghìn” tên lửa và UAV tấn công một chiều, có thể đe dọa lực lượng Mỹ và các đối tác tại Trung Đông.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm 16/4, ông Adams cho biết Iran đã duy trì được kho đạn dược “bất chấp sự suy giảm năng lực do hao tổn và tiêu hao trong chiến đấu.”

Lực lượng Mỹ và Israel đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào Iran trong chiến dịch mang tên Operation Epic Fury, trước khi một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần mong manh có hiệu lực vào đầu tháng này.

Tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết vào ngày 8/4 rằng quân đội Mỹ đã tấn công hơn 450 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo và 800 cơ sở chứa UAV tấn công một chiều của Iran. “Tất cả các hệ thống này đã bị phá hủy,” ông nói thêm.

Các cuộc không kích cũng nhắm mạnh vào nền tảng công nghiệp của Iran. Quan chức Mỹ cho biết Tehran hiện không còn cơ sở hạ tầng để sản xuất tên lửa, bệ phóng hoặc UAV.

Trước khi xung đột nổ ra, Iran được cho là sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, cùng với tên lửa hành trình và UAV tấn công một chiều. Trong giao tranh, nước này đã sử dụng nhiều vũ khí để tấn công các căn cứ của Mỹ, Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

Mỹ và các đối tác vùng Vịnh đã đánh chặn khoảng 1.700 tên lửa đạn đạo và UAV tấn công một chiều của Iran, theo ông Caine trong tháng này.

Hiện chưa rõ chính xác Iran còn lại bao nhiêu tên lửa và UAV, nhưng lời khai của ông Adams cho thấy kho vũ khí của nước này phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Phần lớn số vũ khí có thể đang được cất giấu dưới lòng đất. Các lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết Iran đã che giấu và chôn giấu nhiều năng lực quân sự trong suốt nhiều thập kỷ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết hôm 16/4 rằng Iran đang đào bới để đưa các tên lửa và bệ phóng còn lại ra ngoài. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Tehran đang tiến hành khai quật tại các căn cứ từng bị tấn công trước đó trong cuộc chiến.

Nếu chiến sự bùng phát trở lại khi các cuộc đàm phán thất bại, số tên lửa và UAV còn lại của Iran có thể đe dọa lực lượng Mỹ tham gia phong tỏa hàng hải các cảng của Iran và các hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz — hai nhiệm vụ mà Lầu Năm Góc công bố trong thời gian ngừng bắn.

Hơn một chục tàu chiến Mỹ đang tham gia chiến dịch phong tỏa, đe dọa nguồn thu dầu mỏ quan trọng mà Iran phụ thuộc và tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế nước này. Một số tàu thương mại đã phải quay đầu để tránh bị chặn lại trong những ngày đầu của chiến dịch.