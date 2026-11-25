Công nghệ này của Mỹ được đưa về Việt Nam để khai thác mỏ dầu khi, có giá trị lên tới 773 tỷ đồng.

Được thiết kế để hoạt động trong môi trường nhiệt độ gần 177 độ C và áp suất hơn 100 MPa, hệ thống thiết bị của GE Oil & Gas phục vụ khai thác cụm mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh, một trong những dự án dầu khí có điều kiện địa chất phức tạp tại Việt Nam.

Ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển, dòng khí và condensate có thể chịu áp suất rất lớn trước khi được đưa lên các giàn khai thác. Để kiểm soát dòng chất lưu trong điều kiện khắc nghiệt này, các giếng khoan cần những hệ thống thiết bị chuyên dụng có khả năng chịu áp suất và nhiệt độ cao.

Một trong những công nghệ như vậy đã được GE Oil & Gas (Mỹ) cung cấp cho ngành dầu khí Việt Nam. Năm 2011, doanh nghiệp này ký hợp đồng trị giá khoảng 30 triệu USD (khoảng 773 tỷ đồng) để cung cấp 16 bộ hệ thống đầu giếng chịu áp suất, nhiệt độ cao (HPHT), cây thông khai thác cùng các thiết bị và dịch vụ đi kèm cho Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Bien Dong POC).

Điểm đáng chú ý nằm ở thông số kỹ thuật của hệ thống: khả năng chịu áp suất lên tới 15.000 psi, tương đương khoảng 103,4 MPa, và nhiệt độ 350°F, tương đương gần 177°C. Theo GE, đây là lần đầu tiên thiết bị có thông số kỹ thuật như vậy được cung cấp cho một dự án dầu khí tại Việt Nam.

Trong hoạt động dầu khí, hệ thống đầu giếng được lắp đặt tại vị trí kết thúc giếng khoan, đóng vai trò kết nối và kiểm soát dòng chất lưu từ lòng đất đi lên. Thiết bị này còn giúp kiểm soát áp suất trong quá trình khoan, giám sát áp suất tại các khoảng không vành xuyến giữa những lớp ống chống.

Trong khi đó, cây thông khai thác (Christmas tree) là tổ hợp van và đường ống được bố trí phía trên đầu giếng. Hệ thống có nhiệm vụ đóng, mở và điều tiết dòng khí, condensate từ giếng khai thác, đồng thời hỗ trợ kiểm soát giếng khi cần thiết.

Với những mỏ có áp suất và nhiệt độ cao bất thường, hai nhóm thiết bị này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn so với hệ thống khai thác thông thường. Khả năng chịu áp suất 15.000 psi giúp thiết bị làm việc trong điều kiện áp lực lớn, góp phần kiểm soát dòng chất lưu và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Hợp đồng của GE với Bien Dong POC không chỉ bao gồm 16 bộ thiết bị đầu giếng và cây thông khai thác mà còn có các thiết bị phụ trợ và dịch vụ kỹ thuật. Đây là những thành phần quan trọng trong hệ thống khai thác, được thiết kế để phục vụ quá trình khoan và vận hành các giếng dầu khí có điều kiện đặc biệt.

Các thiết bị trên được cung cấp cho dự án phát triển cụm mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh, thuộc các lô 05-2 và 05-3, bồn trũng Nam Côn Sơn. Khu vực này nằm cách Vũng Tàu khoảng 320 km về phía Đông Nam, ở vùng biển có độ sâu khoảng 118-145 m.

Đây là một trong những dự án dầu khí có điều kiện địa chất phức tạp tại Việt Nam, với các tầng chứa khí có áp suất và nhiệt độ cao. Công trình khai thác gồm hai giàn đầu giếng tại mỏ Mộc Tinh và Hải Thạch, cùng một giàn công nghệ trung tâm đặt gần mỏ Hải Thạch. Khí và condensate từ các giếng được dẫn về giàn trung tâm để xử lý trước khi đưa vào hệ thống vận chuyển.

Quy mô xây dựng của dự án cũng rất lớn. Hai giàn khai thác đầu giếng có khối lượng mỗi giàn khoảng 14.000 tấn, trong khi giàn xử lý trung tâm có tổng khối lượng kết cấu và thiết bị lên tới khoảng 30.000 tấn. Hệ thống đường ống nội mỏ được xây dựng để kết nối các giàn khai thác với công trình xử lý và đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn.

Đáng chú ý, việc lựa chọn công nghệ đầu giếng cho cụm mỏ này từng là bài toán kỹ thuật không đơn giản. Theo thông tin từ Petrovietnam, trong giai đoạn nghiên cứu dự án, các nhà cung cấp chưa khẳng định có thể hoàn thiện hệ thống đầu giếng ngầm kiểu cây thông để đáp ứng điều kiện áp suất và nhiệt độ tại mỏ. Bien Dong POC sau đó nghiên cứu phương án sử dụng hệ thống đầu giếng và cây thông bề mặt, phát triển từ công nghệ đầu giếng ngầm, nhằm đáp ứng yêu cầu thiết kế và vận hành.

Đến năm 2016, dự án hoàn thành thi công khoan 16 giếng khai thác trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao. Petrovietnam cho biết quá trình này được thực hiện an toàn, sớm hơn kế hoạch và tiết kiệm chi phí so với mức đã phê duyệt.