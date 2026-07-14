Tối 13/7, Tổng thống Donald Trump thông báo với Quốc hội, Mỹ lần nữa tuyên chiến với Iran, hứa sẽ “giáng đòn mạnh” vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Mỹ nã tên lửa vào nhiều địa điểm quân sự của Iran vào đêm 13/7/2026.

“Tối nay chúng ta sẽ giáng cho họ (Iran) một đòn rất mạnh và ngày mai chúng ta cũng sẽ tiếp tục giáng cho tiếp đòn mạnh khác”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Tổng thống đồng thời nhấn mạnh, Mỹ đang "kiểm soát" eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng trong việc cung cấp năng lượng, và sẽ tính phí "20% trên tất cả hàng hóa vận chuyển" cho các tàu để bảo vệ.

“Mỹ cũng sẽ khôi phục lệnh phong tỏa các cảng Iran và cấm tàu thuyền thuộc sở hữu của Iran hoặc khách hàng nước này đi qua”, nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ.

Ngay sau những phát biểu mạnh mẽ của Tổng thống Trump, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã "bắt đầu tiến hành tấn công liên tiếp", với nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận ở nhiều khu vực của Iran.

Theo CENTCOM, họ đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, kéo dài hơn năm giờ.

"Trong chiến dịch kéo dài 5 giờ, lực lượng Mỹ đã tấn công thành công các mục tiêu quân sự trên khắp Iran, bao gồm: Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas", thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Lực lượng Mỹ đồng thời cho biết, họ đã "sử dụng vũ khí chính xác chống lại hệ thống phòng thủ ven biển, địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như năng lực hàng hải của Iran".

Tối 13/7, còi báo động không kích đã vang lên ở Bahrain lần thứ ba.

Bộ Nội vụ Bahrain một lần nữa kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất".



