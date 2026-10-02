Giới chức bang Tennessee (Mỹ) không thể thi hành án tử hình đối với Christa Gail Pike sau khi người phụ nữ này vẫn còn sống dù đã được tiêm hai liều thuốc gây chết người.

Giới chức Tennessee không thể thi hành án tử hình đối với Christa Gail Pike, 50 tuổi, sau khi người phụ nữ này vẫn còn sống dù đã được tiêm hai liều pentobarbital. Thống đốc bang sau đó yêu cầu rà soát toàn diện quy trình hành quyết.

Christa Gail Pike được lên lịch tử hình vào ngày 30/9 tại nhà tù Riverbend Maximum Security Institution ở Nashville vì sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Pike gây án khi mới 18 tuổi.

Theo các luật sư của Pike, sau khi được tiêm hai liều thuốc gây chết người, người này vẫn còn sống, thậm chí được nghe thấy tiếng ngáy lớn. Pike sau đó được đưa khỏi nhà tù bằng xe cứu thương đến bệnh viện điều trị. Các luật sư cho biết họ chưa được thông báo về tình trạng của thân chủ.

Bức ảnh do Sở Cải huấn Tennessee cung cấp, chụp Christa Pike ngày 12/1/2023

Thống đốc Tennessee Bill Lee tuyên bố đã yêu cầu một cuộc rà soát toàn diện do bên thứ ba thực hiện để xác định chính xác những gì đã xảy ra. Ông đồng thời quyết định không tiến hành vụ hành quyết còn lại theo lịch trong năm nay.

“Thi hành một bản án được áp dụng hợp pháp là một trong những trách nhiệm nghiêm trọng nhất của bang, và người dân Tennessee kỳ vọng việc này được thực hiện theo cách không chỉ hợp pháp, phù hợp với hiến pháp mà còn hiệu quả”, ông Lee nói.

Trong khi đó, Sở Cải huấn Tennessee cho biết giới chức đã “tuân thủ mọi bước trong quy trình hành quyết hợp pháp, được thiết lập và được Văn phòng Tổng chưởng lý phê duyệt”.

Theo quy trình hành quyết của bang, nếu tù nhân chưa chết sau liều thuốc đầu tiên, một bộ kim tiêm thuốc thứ hai sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, quy trình không nêu rõ phải làm gì nếu người bị hành quyết vẫn còn sống sau liều thuốc thứ hai.

Robin M. Maher, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Án tử hình, nhận định trường hợp của Pike là “độc nhất và chưa từng có tiền lệ”.

Theo bà Maher, từng có 7 người khác gặp vấn đề y tế trong quá trình hành quyết do đội ngũ thi hành án không thể tiếp cận tĩnh mạch để tiêm thuốc. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào vẫn sống sau khi được tiêm các loại thuốc được sử dụng trong những vụ hành quyết bằng thuốc độc.

Tử tù vẫn tỉnh táo sau khi được tiêm thuốc

Các nhân chứng thuộc truyền thông theo dõi vụ hành quyết từ một căn phòng riêng cho biết, khoảng 19h27, giới chức kéo rèm phòng hành quyết, để lộ Pike đang bị trói trên một chiếc cáng.

Trong những lời nói được cho là cuối cùng, Pike nói: “Tôi sẽ rời khỏi thế giới này theo cách tôi đã sống phần lớn cuộc đời, đó là trong tình yêu”. Người phụ nữ cũng nói mình cảm thấy bình thản.

Tuy nhiên, Pike vẫn tỉnh táo. Có lúc nữ tử tù ngẩng đầu lên và hỏi các quan chức nhà tù rằng liệu cánh tay của mình có đáng lẽ phải cảm thấy như vậy hay không. Các nhân chứng không xác định được Pike đang đề cập đến cảm giác nào.

Đến 20h26, các nhân chứng cho biết liều pentobarbital thứ hai đã được sử dụng.

Pike được cho tiếp tục phát ra tiếng ngáy phía sau rèm đóng kín cho đến 20h53, khi micro bị tắt. Sau đó, truyền thông được yêu cầu rời khỏi khu vực.

Các luật sư của Pike đã nộp đơn khẩn cấp lên Tòa án Tối cao Tennessee vào cuối ngày, đề nghị lập tức dừng và hoãn việc thi hành án. Họ cho rằng Pike đang phải chịu “đau đớn không cần thiết” và quá trình này vi phạm quyền được thi hành án mà không phải chịu hình thức trừng phạt tàn nhẫn và bất thường.

Các luật sư cũng nộp đơn lên Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực 6 và một tòa án cấp quận.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Tennessee không thể hoàn tất một vụ hành quyết. Hồi tháng 5, giới chức bang đã hủy việc tiêm thuốc độc đối với Tony Carruthers, người bị kết án bắt cóc và sát hại 3 người vào năm 1994, sau khi đội ngũ thi hành án mất hơn một giờ nhưng không thể đặt đường truyền tĩnh mạch để tiêm pentobarbital.

Vụ án gây chú ý từ thời kỳ “hoảng loạn Satan”

Pike và bạn trai Shipp bị kết tội sát hại Colleen Slemmer, bạn học của họ tại một cơ sở đào tạo nghề ở Knoxville, năm 1995.

Vụ án gây chú ý rộng rãi, một phần do một hình ngũ giác được khắc trên thi thể nạn nhân cùng nhiều tình tiết khác khiến dư luận lo ngại về việc thờ Satan trong giai đoạn được gọi là “satanic panic” tại Mỹ vào những năm 1980 và 1990.

Theo các công tố viên, Pike lo sợ Slemmer muốn cướp bạn trai của mình nên đã dụ cô đến một khu vực có nhiều cây cối vào ngày 12/1/1995. Pike dùng một mảng bê tông lớn đánh cô. Shipp sau đó thừa nhận chính mình đã khắc một hình ngũ giác, biểu tượng hình ngôi sao gắn với Satan, lên cơ thể nạn nhân.

Colleen Slemmer, nạn nhân bị sát hại tại Tennessee năm 1995 (Ảnh: May Martinez cung cấp)

Khi vụ án xảy ra, Shipp mới 17 tuổi và bị kết án tù chung thân, có khả năng được xét ân xá. Pike là người duy nhất bị tuyên án tử hình.

Mẹ của nạn nhân, bà May Martinez, đã đến Nashville với hy vọng chứng kiến kẻ sát hại con gái mình bị hành quyết. Bà nói trước ngày thi hành án rằng đã chờ đợi hàng chục năm để bản án được thực hiện.

“Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, tôi lại nghĩ đến Colleen khi con bé cảm thấy đau đớn và cố gắng đứng dậy để chạy”, Martinez nói.

Bà Martinez chưa thể được liên lạc để đưa ra bình luận ngay sau khi vụ hành quyết bị dừng.

Tranh luận về án tử hình với người phạm tội khi còn trẻ

Việc Pike sắp bị hành quyết cũng làm dấy lên tranh luận về án tử hình đối với những người phạm tội khi mới 18 tuổi.

Stephen Ferrell, trợ lý luật sư liên bang, cho rằng bản án tử hình của Pike là trường hợp khác biệt vì một số người 18 tuổi khác tại Tennessee từng được hủy án tử hình.

Pike không phủ nhận việc sát hại Slemmer. Tuy nhiên, những người ủng hộ bà cho rằng bang cần cân nhắc độ tuổi của Pike khi gây án, các vấn đề tâm lý được chẩn đoán sau vụ án và cáo buộc bà từng bị lạm dụng tình dục nghiêm trọng.

Sau vụ giết người, Pike được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Trong đơn xin ân giảm, Pike nói ban đầu bà chỉ muốn đánh nhau với Slemmer nhưng đã sát hại nạn nhân trong một cuộc tấn công mất kiểm soát.

“Tôi là một đứa trẻ 18 tuổi mắc bệnh tâm thần. Tôi phải mất nhiều năm mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của những gì mình đã làm”, Pike nói trong một tuyên bố.

Tòa án thay đổi quyết định chỉ vài giờ trước vụ hành quyết

Pike ban đầu được lên lịch hành quyết vào buổi sáng 30/9. Các nhân chứng đã tập trung tại nhà tù Riverbend Maximum Security Institution ở Nashville thì Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực 6 bỏ phiếu với tỷ lệ 2-1 để tạm dừng thi hành án.

Tòa cho rằng cần thêm thời gian xem xét liệu những cáo buộc Pike từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ đã được cân nhắc đầy đủ trong quá trình tuyên án hay chưa.

Văn phòng Tổng chưởng lý Tennessee sau đó kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ, cho rằng việc dừng hành quyết vào phút chót gây tổn thương cho gia đình Slemmer và tạo điều kiện cho điều mà cơ quan này gọi là “chiến thuật trì hoãn mang tính lạm dụng” từ phía luật sư của Pike.

Cuối ngày, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép vụ hành quyết tiếp tục. Phe đa số bảo thủ không giải thích quyết định, trong khi 3 thẩm phán theo khuynh hướng tự do ký vào ý kiến bất đồng, cho rằng những lập luận của Pike cần được xem xét kỹ hơn.

Việc hành quyết phụ nữ tại Mỹ tương đối hiếm. Theo Trung tâm Thông tin Án tử hình, kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ khôi phục án tử hình vào năm 1976, có 18 phụ nữ bị hành quyết, chiếm khoảng 1% tổng số vụ hành quyết.

Nếu được thi hành, Pike sẽ là người thứ 30 bị xử tử tại Mỹ trong năm nay, sau khi Florida thực hiện một vụ hành quyết vào ngày 29/9.

Năm 2024, Tennessee thông báo chuyển từ quy trình tiêm thuốc độc gồm 3 loại thuốc sang sử dụng một loại duy nhất là pentobarbital. Quyết định được đưa ra hơn 2 năm sau khi bang bất ngờ dừng vụ hành quyết Oscar Smith và thừa nhận đã không bảo đảm các loại thuốc dùng trong quá trình tiêm thuốc độc được kiểm nghiệm đúng quy định.

Nguồn: Khaosod