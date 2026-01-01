Mỹ đẩy Kiev vào ‘cái bẫy lãnh thổ’ như thế nào?

Theo tờ này, việc đóng băng viện trợ quân sự cho Kiev hồi tháng 3 năm nay đã lần đầu tiên giúp nhóm của ông Trump nhận được sự thỏa hiệp của Ukraine về việc nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga.

Tờ báo này cũng lưu ý rằng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và cố vấn của ông Trump lúc bấy giờ là David Waltz đã đóng vai trò quyết định trong việc này và cung cấp thông tin chi tiết về sự việc này.

Vào ngày 11 tháng 3, tại Saudi Arabia, Ngoại trưởng Rubio trải một tấm bản đồ lớn của Ukraine với các đường chiến tuyến được đánh dấu trên bàn trước mặt phái đoàn Kiev và tuyên bố: “Tôi muốn hiểu những lằn ranh đỏ tuyệt đối không thể vượt qua của các ông là gì - chính xác thì các ông cần có gì để tồn tại với tư cách là một quốc gia”.

Còn cố vấn của Tổng thống Trump lúc đó là David Waltz đưa cho Rustem Umerov một cây bút dạ màu xanh đậm và nói: “Ông hãy bắt đầu vẽ đi”.

Tác giả bài báo lưu ý rằng, đại diện Kiev là ông Umerov đã vạch ra đường biên giới phía bắc của Ukraine với Nga và Belarus, dọc theo đường tiếp xúc qua các vùng Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Ngoài ra, ông cũng nêu rõ vị trí của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (Zaporizhzhya NPP) ở thành phố Enerhodar, trên bờ phía nam của hồ chứa Kakhovka trên sông Dniepr (hiện do Nga kiểm soát).

Đại diện chính quyền Kiev cho rằng, người Nga không thể đảm bảo hoạt động bình thường của Zaporizhzhya NPP, tạo ra nguy cơ “thảm họa hạt nhân”, nên Ukraine muốn giành lại quyền kiểm soát nhà máy này.

Ông Umerov cũng chỉ thêm bán đảo Kinburn Spit (hiện do Nga kiểm soát) và nói rằng, việc giành lại quyền kiểm soát nơi này sẽ cho phép tàu thuyền cập bến tại các xưởng đóng tàu ở Mykolaiv.

Theo tờ báo Mỹ, trong ba năm chiến tranh trước đó, Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng Kiev sẽ chiến đấu cho đến khi giành lại được toàn bộ lãnh thổ của mình.

Do đó, một một quan chức Mỹ đã nhận định về nhượng bộ lần này của Kiev là một bước ngoặt: “Lần đầu tiên, Zelensky tuyên bố rằng ông sẵn sàng từ bỏ 20% lãnh thổ đất nước để đạt được hòa bình”, còn các cố vấn của Trump nói với nhau rằng người dân Ukraine giờ đây đã “bị mắc kẹt”.

Như bài báo nhấn mạnh, cùng ngày hôm đó, ông Trump đã ra lệnh nối lại viện trợ và các cố vấn của ông đã xây dựng các thông số của thỏa thuận.

Còn Ngoại trưởng Rubio cũng nói với người Ukraine vào thời điểm đó rằng, Mỹ dự định công nhận quyền tài phán của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, nhưng nói thêm rằng, Washington sẽ không yêu cầu điều tương tự từ Kiev và các nước châu Âu.

Cũng cần phải nói thêm rằng, hiện giới chức lãnh đạo Kiev đang kiên quyết yêu cầu đóng băng các hành động quân sự dọc theo đường ranh giới tiếp xúc hiện tại nhưng Moscow không có ý định đồng ý với những điều kiện như vậy, bởi mục đích tối thiểu của Điện Kremlin là giành quyền kiểm soát toàn bộ 4 vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9/2022 là: Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.