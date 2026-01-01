Thái Lan bắt tàu nghi buôn lậu "hàng chiến lược" cho Campuchia

Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan hôm 31-12-2025 cho biết tàu chở "thủy thủ đoàn bất hợp pháp người Myanmar và Campuchia".

Chuẩn Đô đốc Parach Rattanachaipan, người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, xác nhận con tàu đã bị tàu tuần tra xa bờ lớp Krabi mang tên HTMS Prachuap Khiri Khan tạm giữ hôm 27-12-2025, tại vị trí cách đảo Koh Samet khoảng 50 hải lý về phía Nam.

Lực lượng hải quân Thái Lan bắt giữ thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu nghi buôn lậu dầu. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Cũng trong ngày 27-12-2025, Thái Lan và Campuchia đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ, có hiệu lực từ 12 giờ trưa cùng ngày.

Theo Bangkok Post, Chuẩn Đô đốc Parach cho biết con tàu bị bắt giữ không hiển thị tên, số hiệu đăng ký hay treo quốc kỳ, đồng thời đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS).

Con tàu sau đó được đưa về cầu cảng Chuk Samet thuộc Căn cứ Hải quân Sattahip. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy con tàu đã vi phạm luật hàng hải. Lực lượng chức năng phát hiện 5 lao động không có giấy tờ tùy thân trên tàu, bao gồm một người Myanmar và 4 người Campuchia.

Người phát ngôn nhấn mạnh hành vi của con tàu cùng số lượng dầu nhiên liệu trên khoang cho thấy có dấu hiệu tham gia buôn lậu các mặt hàng chiến lược sang Campuchia, gây nguy hại đến an ninh quốc gia Thái Lan.

Hiện tất cả cá nhân trên tàu đang bị điều tra và cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý đối với các bên liên quan.

Thái Lan từng là nhà cung cấp nhiên liệu lớn cho Campuchia nhưng Bangkok đã ban hành lệnh cấm mọi hoạt động thương mại biên giới với nước láng giềng sau khi xung đột bùng phát trong thời gian gần đây.

Trong diễn biến liên quan, hôm 30-12-2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura tuyên bố Thái Lan nhận thấy các điều kiện hiện tại chưa đủ để triệu tập cuộc họp Ủy ban Liên hợp về Biên giới (JBC). Lý do được đưa ra là do tình trạng tạm quyền của chính phủ Thái Lan hiện nay và sự tồn tại của bom mìn khiến các khu vực biên giới vẫn chưa an toàn.

Tại cuộc họp báo, ông Nikorndej cho biết phía Campuchia trước đó đã đề xuất tổ chức cuộc họp JBC, thời điểm đề xuất diễn ra trước cả cuộc họp bất thường của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Tuy nhiên, ông cho rằng trong bối cảnh hiện tại, đề xuất này cần được xem xét lại.

Theo người phát ngôn, với vị thế là chính phủ tạm quyền, Thái Lan hiện có thể không đủ thẩm quyền để chỉ định các đại diện phù hợp tham gia vào các cuộc đàm phán về phân định biên giới.

Ông Nikorndej cũng nhấn mạnh một lượng lớn bom mìn vẫn còn sót lại tại khu vực biên giới nên cả hai bên đều không thể tiến hành công tác khảo sát hoặc phân định biên giới. Người phát ngôn cho biết trước tiên cần phải thiết lập các cơ chế rà phá bom mìn chính xác trước khi cuộc họp JBC có thể diễn ra.