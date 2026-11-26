Theo NBC News, chính quyền Mỹ đang tranh luận về việc có nên tiếp tục nhắm vào giới lãnh đạo Iran, nhằm chấm dứt cuộc chiến với Cộng hoà Hồi giáo hay không.

Các quan chức cấp cao Iran.

Lãnh đạo Iran Ayatollah Ali Khamenei và một số cộng sự thân cận nhất của ông đã bị ám sát trong một cuộc không kích vào ngày đầu tiên của cuộc tấn công, do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện vào Cộng hòa Hồi giáo ngày 28/2.

Nhiều cuộc tấn công nhằm vào các lãnh đạo cấp cao hơn đã diễn ra trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột; hàng chục quan chức, chỉ huy và nhà khoa học chủ chốt đã bị sát hại.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã không làm lung lay cấu trúc quyền lực của Iran, khi Mojtaba Khamenei thay thế cha mình trở thành lãnh đạo tối cao, và thu hút được sự ủng hộ của người dân.

Một số thành viên trong nhóm của Tổng thống Trump ủng hộ ý tưởng về các cuộc tấn công nhằm loại bỏ những người lãnh đạo cứng rắn.

Họ nhận định, điều đó sẽ loại bỏ họ khỏi hàng ngũ lãnh đạo Iran, và gửi tín hiệu tới những người kế nhiệm, Mỹ có thể tìm và tiêu diệt họ bất cứ lúc nào, NBC News đưa tin.

Tuy nhiên, những người phản đối chiến dịch đã bày tỏ lo ngại, việc leo thang chỉ kéo dài chiến tranh, khiến những người vẫn nắm quyền ở Iran càng cố thủ hơn, và làm suy yếu uy tín của Mỹ trong các cuộc đàm phán.

Một số nguồn tin thạo về vấn đề này cũng đề cập đến những cảnh báo từ quân đội Mỹ, các cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo Iran có thể khiến giới chức cấp cao Mỹ đối mặt với nguy cơ bị Iran trả đũa lớn hơn.

Truyền thông Mỹ hồi đầu tháng 11 đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người đứng đầu chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ đối với Iran, đã phải tìm nơi trú ẩn tại một căn cứ quân sự, sau khi nhận được những lời đe dọa giết người từ Iran.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được cho là đã chuyển đến khu nhà ở quân đội.

Khi được hỏi về khả năng tấn công nhằm vô hiệu hóa các nhà lãnh đạo Iran, một quan chức Nhà Trắng nói với NBC News: “Tổng thống Trump có nhiều lựa chọn, và sẽ đưa ra quyết định tốt nhất có thể, để đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Quan chức này nhấn mạnh, Mỹ hiện đang tập trung vào việc duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, và nỗ lực hạn chế các tuyến đường tiếp tế trên bộ đến nước này.

Ngày 22/11, đài truyền hình công cộng Kan của Israel đưa tin, trích dẫn một nguồn tin giấu tên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thúc giục ông Trump nối lại các cuộc tấn công chống lại Iran “càng sớm càng tốt”.

Tổng thống Mỹ được cho là không muốn phát động một cuộc tấn công khác, và vẫn chưa đưa ra quyết định.

Đã nhiều tháng không có giao tranh quy mô lớn giữa Mỹ và Iran, nhưng tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn bế tắc, khi hai bên tiếp tục bác bỏ các điều khoản của nhau.

Ngày 24/11, đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết, ông Trump thích một giải pháp hòa giải thông qua đàm phán, nhưng sẽ không ngần ngại phát động một cuộc tấn công mới nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn nhà đàm phán cấp cao của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf nhắc lại iran sẽ không thảo luận về hòa bình và việc dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz với Mỹ “cho đến khi bảy điều kiện của Iran được đáp ứng”.

Ông Ghalibaf cảnh báo, Iran sẽ “thay đổi phạm vi địa lý của cuộc xung đột nếu đối phương phạm sai lầm” .

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Iran Mohsen Rezaee, cũng cho biết trong một bài đăng trên X hôm 24/11, Cộng hòa Hồi giáo sẽ “đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào”.