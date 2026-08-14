Mỹ đã mất tới 25% phi đội máy bay không người lái MQ-9 do cuộc chiến với Iran

Không quân Mỹ đã mất khoảng 1/4 toàn bộ phi đội máy bay không người lái MQ-9 Reaper tại Iran.

Theo tờ Washington Post, khoảng 45 máy bay MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ (USAF) đã bị phá hủy, chiếm khoảng 25% tổng số UAV vốn trước khi xung đột nổ ra có khoảng 185 chiếc.

Thiệt hại như vậy là do việc sử dụng quá mức máy bay không người lái Reaper trên không phận Iran và gần eo biển Hormuz. Do mất mát nặng nề, Mỹ thậm chí đã phải mua lại những chiếc MQ-9 Reaper còn trong kho bảo quản của General Atomics.

Kẻ địch chính đối của UAV Reaper là hệ thống phòng không Iran. Do vận tốc thấp và độ cao bay tương đối thấp, những máy bay này dễ bị tổn thương trước các tổ hợp tên lửa đất đối không.

Đáng chú ý là nhiều chiếc MQ-9 đã bị phá hủy không phải trên không, mà tại các căn cứ quân sự của Mỹ trong những cuộc tấn công của Iran.

Theo tờ Washington Post, một tổ hợp máy bay không người lái MQ-9 Reaper có giá lên tới 50 triệu USD, có nghĩa là thiệt hại đã vượt quá 1,3 tỷ USD.

Xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ, được trang bị tên lửa AGM-114R Hellfire II mới nhất, bị bắn rơi trên vùng biển tỉnh Hormozgan thuộc Iran.

Việc nhanh chóng bù đắp tổn thất là rất khó khăn, vì sản xuất các máy bay không người lái Reaper mới cần khá nhiều thời gian, và Quân đội Mỹ đồng thời phải cung cấp UAV cho các hoạt động khác.

Cuộc chiến với Iran đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể lượng dự trữ đạn dược của Mỹ, đó là lý do tại sao Lầu Năm Góc yêu cầu các công ty quốc phòng đẩy nhanh tiến độ sản xuất, bất chấp họ liên tục phủ nhận báo cáo cho rằng kho vũ khí đang cạn kiệt.

Trong bối cảnh thiệt hại nặng với dòng MQ-9 Reaper, Mỹ đang tìm kiếm những loại máy bay không người lái giá rẻ hơn có thể được sử dụng với số lượng lớn.

MQ-9 Reaper là máy bay không người lái trinh sát và tấn công được phát triển bởi General Atomics Aeronautical Systems. Nó hiện đang được sử dụng bởi Bỉ, Vương quốc Anh, Đan Mạch, Ấn Độ, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Mỹ, Pháp và Nhật Bản.

Trần bay thực tế của MQ-9 khoảng 13.000m, thời gian hoạt động tối đa lên đến 24 giờ. Máy bay có thể mang nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa chống tăng không đối đất AGM-114 Hellfire, bom dẫn đường Mark 82, cũng như các loại vũ khí khác.