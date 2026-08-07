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Mỹ đã khôi phục hoàn toàn quyền truy cập dữ liệu tình báo cho Ukraine

Sao Đỏ
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Việc Mỹ nối lại cung cấp thông tin tình báo một cách đầy đủ sẽ giúp Ukraine có dữ liệu tiến hành những cuộc tấn công tầm xa.

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Ấn phẩm Politico dẫn lời các nhà lập pháp Mỹ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mark Warner cho biết, việc chia sẻ thông tin tình báo giữa Mỹ và Ukraine đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Thượng nghị sĩ Warner nhận xét: "Tôi không muốn đi vào chi tiết, nhưng tình hình đã được cải thiện".

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn, Roger Wicker và nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine đều đồng ý với ông - tất cả đều xác nhận việc khôi phục hoàn toàn sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo của hai nước.

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Tổng thống Donald Trump từng có thời gian cắt việc cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.

Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về hành động này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Nga thường xuyên báo hiệu cho Mỹ về việc không chia sẻ thông tin tình báo với chính quyền Ukraine nhằm mục đích tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy vậy, người Mỹ hoặc trả lời chung chung hoặc hoàn toàn phớt lờ các yêu cầu từ Điện Kremlin.

Trước đó, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga - ông Alexei Chepa đã trực tiếp tuyên bố phương Tây phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, vì chính các cơ quan tình báo phương Tây đã cung cấp cho Ukraine những dữ liệu cần thiết.

Giới chuyên gia nhận định Cơ quan tình báo Mỹ vẫn là nguồn thông tin quan trọng đối với Ukraine khi chiếm tới 80% dữ liệu đến từ các đồng minh.

Trong khi đó, các quốc gia châu Âu hiện chưa có khả năng sánh kịp năng lực của Mỹ cả về khối lượng lẫn chất lượng thông tin được cung cấp.

Việc nối lại các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Ukraine diễn ra sau khi tạm ngừng vào tháng 3, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đóng băng viện trợ quân sự và chia sẻ dữ liệu sau cuộc cãi vã tại Nhà Trắng với người đồng cấp Volodymyr Zelensky.

Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần, sự hợp tác đầy đủ đã được nối lại.

Theo Politico


Tags

Tính báo

dữ liệu

Mỹ

Ukraine

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