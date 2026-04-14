Mỹ đã dùng hết tên lửa đời mới từ những ngày đầu xung đột với Iran

Khánh Ly/VTC News |

Quân đội Mỹ đã dùng hết tên lửa PrSM ngay từ đầu xung đột Iran dù loại vũ khí này chưa hoàn tất thử nghiệm, nguồn bổ sung đang được gấp rút triển khai.

Theo tạp chí hàng không Aviation Week, ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột với Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng hết toàn bộ lượng tên lửa tấn công thế hệ mới (PrSM), nhưng sẽ sớm bổ sung thêm số lượng mới.

Thông tin này được ông Jimmy Arter, quan chức phụ trách chuyển đổi và rút kinh nghiệm tại Trung tâm Hỏa lực Xuất sắc thuộc căn cứ Sill của lục quân Mỹ tiết lộ tại một hội nghị quân sự.

"Chúng tôi đã dùng hết toàn bộ lượng PrSM hiện có ngay từ đầu cuộc chiến, hiện đang nhận thêm những quả khác” , ông nói.

Quân đội Mỹ đã đặt mua 130 tên lửa PrSM trước năm tài chính 2024 và tiếp tục bổ sung thêm 250 quả trong năm tài chính 2025. Tuy vậy, chưa rõ tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin đã bàn giao được bao nhiêu trong số này trước khi chiến sự với Iran bùng nổ vào ngày 28/2.

Mỹ sử dụng tên lửa PrSM trong xung đột Iran và nhu cầu cấp bách công nghệ quân sự - Ảnh 1.

Trung đoàn Pháo binh Dã chiến số 121, thuộc Vệ binh Quốc gia bang Wisconsin, là đơn vị đầu tiên khai hỏa loại đạn này trong thực chiến. (Nguồn: U.S. Army)

Điểm đáng chú ý là việc PrSM được đưa vào chiến đấu khi chưa hoàn tất quy trình đánh giá vận hành. Tuy nhiên, phía quân đội Mỹ cho rằng dữ liệu thực chiến đã khiến quá trình đó trở nên thừa thãi.

“Chúng tôi coi như đã hoàn thành thử nghiệm ngay trên chiến trường. Chúng tôi không cần phải tiến hành thêm bất kỳ thử nghiệm nào nữa” , ông Arter nhấn mạnh.

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Pháo binh Dã chiến số 121, thuộc Vệ binh Quốc gia bang Wisconsin là đơn vị đầu tiên phóng thành công trong thực chiến loại tên lửa đạn đạo này.

PrSM (Precision Strike Missile) là dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển, có tầm bắn hơn 400 km. Việc PrSM được triển khai gấp rút phản ánh nhu cầu cấp bách trên chiến trường. Trong giai đoạn đầu xung đột từ cuối tháng 2, Mỹ đã tiến hành loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống phòng không, cơ sở chỉ huy và hạ tầng quân sự của Iran.

Cùng xung đột với Iran nhưng sao Mỹ ở xa hơn lại dính đòn "đau" hơn Israel?
Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

00:30
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
