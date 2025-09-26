Mỹ đã chốt đơn hơn 26 tỷ USD một mặt hàng thế mạnh của Việt Nam: xuất khẩu tăng hơn 60%, nước ta là ông lớn thứ 5 thế giới





Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam đạt hơn 10 tỷ USD trong tháng 8, tăng mạnh so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, nhóm hàng này mang về cho nước ta 66,8 tỷ USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm hàng này tiếp tục ghi nhận kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, chiếm đến 21,6% kim ngạch cả nước, bỏ xa các nhóm hàng xuất khẩu lớn kế tiếp.

Đóng góp vào mức tăng trưởng trên là Mỹ, khi quốc gia này tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ lên tới 26 tỷ USD, tăng tới 68% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong tất cả các mặt hàng được xuất sang Mỹ, chiếm hơn 26% tỷ trọng xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Mỹ trong 8 tháng năm 2025 đã đạt hơn 99 tỷ USD, xuất siêu sang thị trường này 86,9 tỷ USD. Điều này cho thấy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đang tăng trưởng tích cực, đặc biệt là sau khi mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp dụng giảm xuống còn 20%.

Theo thông tin từ Nhà Trắng và Hải quan Mỹ, nhóm hàng này của Việt Nam bị áp thuế 9,1% trong khi mức thuế trung bình các nước bị áp khi xuất khẩu vào Mỹ là 10,2%, tạo vị thế cạnh tranh lớn trên thế giới.

Trong bối cảnh địa chính trị và công nghệ toàn cầu liên tục thay đổi, Việt Nam đang từng bước chuyển mình từ “công xưởng sản xuất” trở thành trung tâm sáng tạo công nghệ cao của khu vực.

Ngành công nghiệp điện tử Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển khi nước ta có vị trí địa lý nằm trong khu vực có nền công nghiệp phát triển nhanh và năng động. Thêm vào đó là thị trường nội địa hơn 100 triệu dân và khả năng tiếp cận trực tiếp với thị trường 600 triệu dân của khu vực ASEAN.

Tương lai tăng trưởng của lĩnh vực điện tử công nghệ được nhận định còn lớn, mặc dù những biến động về kinh tế, thương mại và xung đột địa chính trị toàn cầu tác động tới chuỗi cung ứng và giao nhận. Hiện các nguồn lực đầu tư vào sản xuất trong ngành này tại Việt Nam đang tiếp diễn, thể hiện qua các dự án đang đầu tư, sắp đi vào vận hành và cả các dự án đang chuẩn bị vào Việt Nam.

Hiện tại, các “ông lớn” công nghệ như Samsung, LG, Foxconn, Fukang Technology, LG, Canon, Intel, Compal, Pegatron, Luxshare… hiện diện ở Việt Nam với chuỗi nhà máy được đầu tư hàng tỷ USD, giúp tăng nhanh năng lực sản xuất, đưa Việt Nam thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của ngành trên toàn cầu.

Theo các chuyên gia kinh tế dự báo, tín hiệu phục hồi của sản xuất và xuất khẩu vẫn đang được duy trì tích cực khi nhìn vào mức chi ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, thiết bị và một số nhóm hàng chủ lực phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, nếu đơn hàng xuất khẩu ngành điện tử duy trì như hiện nay thì nhiều khả năng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có khả năng cán mốc 100 tỷ USD.