Mỹ cung cấp cho Ukraine trực thăng AH-1Z cùng tên lửa Red Wolf cực mạnh

Bạch Dương |

Với tên lửa Red Wolf, trực thăng vũ trang AH-1Z Viper sẽ có khả năng tung đòn tấn công tầm xa cực mạnh.

- Ảnh 1.

Trong bối cảnh tình hình chiến sự diễn ra tại Ukraine, Thủy quân lục chiến Mỹ dự định sẽ trang bị cho trực thăng vũ trang Bell AH-1Z tên lửa dẫn đường chính xác Red Wolf. Thông tin này được bộ phận báo chí của Bell Textron tại Ukraine cho biết.

Các cuộc thử nghiệm đã xác nhận việc sử dụng thành công loại vũ khí này, được chế tạo сùng với Công ty L3Harris. Tên lửa Red Wolf hiện đang được chuẩn bị để sản xuất hàng loạt, nó có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 200 hải lý (khoảng 370km).

Hệ thống được thiết kế để hoạt động ngoài tầm nhìn của phi công và có thể tự động tiếp tục di chuyển về phía mục tiêu. Red Wolf là một phần của họ tên lửa Wolf Pack rộng lớn hơn, có thể được triển khai trên không, trên bộ và trên biển.

Minh họa khả năng sử dụng tên lửa Red Wolf từ trực thăng AH-1Z.

Cùng với Bộ Kinh tế Ukraine và Cơ quan Đầu tư Ukraine-Invest, các bên cũng đang nghiên cứu khả năng mua trực thăng UH-1Y và AH-1Z và yêu cầu quan trọng là chúng phải được trang bị hệ thống tên lửa tiên tiến.

Đại diện Bell Textron cho biết: "Máy bay trực thăng AH-1Z khi được trang bị tên lửa này sẽ cung cấp cho Ukraine tầm bắn chưa từng có, mang lại lợi thế bổ sung trong không phận".

- Ảnh 2.

Trực thăng tấn công AH-1Z Viper được nâng cấp theo chương trình SPINE.

Đáng chú ý là năm ngoái tại Mỹ, các đại diện từ Bell Textron và Chính phủ Ukraine đã ký một bản ghi nhớ về triển vọng hợp tác công nghiệp với Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp máy bay trực thăng.

Ứng viên số một chính là AH-1Z Viper - trực thăng tấn công hai động cơ được nâng cấp dựa trên phiên bản AH-1W SuperCobra. Máy bay lên thẳng này được trang bị pháo tự động 20mm ở mũi và cũng có các điểm treo tên lửa, bom, rocket các loại.

Theo Militarnyi
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

01:13
01:26
01:11
01:10
00:53
01:03
01:15
01:19
