Trong khi phái đoàn ngoại giao đang tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga ở Trung Quốc, Mỹ vẫn liên tiếp tuồn vũ khí sang Ukraine.

Trong khi hội nghị thượng đỉnh 3 bên diễn ra tại Thâm Quyến từ ngày 18 đến 20/11, các dữ liệu theo dõi chuyến bay đã xác nhận có 3 chuyến bay từ Mỹ đã vận chuyển hàng tiếp tế quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Các chuyến hàng này bao gồm cả các đợt giao hàng theo thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Ukraine cũng như các đợt chuyển giao vũ khí theo chương trình PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, tạm dịch là “Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine”).

Đầu tiên, chiếc máy bay vận tải Boeing 747-4B5 (BCF) của hãng hàng không Kalitta Air, mang số hiệu N707CK, đã thực hiện chuyến bay theo tuyến Dover (KDOV)-Rzeszów (EPRZ), theo hợp đồng với Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ (USTRANSCOM), thuộc Bộ Tư lệnh Không vận (Air Mobility Command-AMC).

Gần như ngay sau đó, một máy bay chở hàng McDonnell Douglas MD-11F của hãng Western Global Airlines, số hiệu đuôi N781SN, đã bay từ Columbus (KLCK) đến McGuire (KWRI) rồi đến Rzeszow (EPRZ).

Giới thạo tin cho rằng, chiếc máy bay này đang chở các bộ dụng cụ sửa chữa cho xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép chở quân Stryker và pháo tự hành M777 từ DLA Weapons Support, cũng như các linh kiện cho FrankenSAM (một chương trình tích hợp tên lửa RIM-7 Sea Sparrow và AIM-9M Sidewinder của Mỹ vào hệ thống phòng không Buk và Osa của Ukraine).

Cuối cùng, một máy bay chở hàng Boeing 747-412 của hãng hàng không National Airlines, số hiệu đuôi N756CA, đã bay từ New York (KJFK) đến Rzeszow (EPRZ) theo hợp đồng thương mại trực tiếp để thực hiện các hoạt động hậu cần thay mặt cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Chuyến hàng được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Không vận và CRAF (Hạm đội Không quân Dự bị Dân sự, trong đó National Airlines là thành viên).

Các chuyến vận chuyển phương tiện, vũ khí cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Thâm Quyến (Trung Quốc), mà chủ đề chính của cuộc gặp là bàn bạc cách giải quyết xung đột ở Ukraine.

Sau đó, Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo châu Âu và thông báo Nga muốn chấm dứt chiến tranh.

Theo các báo cáo của truyền thông phương Tây, người đứng đầu Nhà Trắng yêu cầu châu Âu ngừng cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine, nhưng chính Mỹ lại tiếp tục vận chuyển vũ khí sang cho Ukraine.