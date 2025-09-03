Mỹ chi hơn 6 tỷ USD mua một 'mỏ vàng' của Việt Nam từ đầu năm: Miễn thuế nhập khẩu, nước ta là ông trùm lớn thứ 2 thế giới

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong tháng 7 đã thu về hơn 5,56 tỷ USD, tăng 24% so với tháng 6.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2025, mặt hàng chiến lược này đã mang về hơn 32,4 tỷ USD, giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm 2024. Hiện mặt hàng này đứng thứ 2 về kim ngạch trong số các mặt hàng xuất khẩu.

Các thương hiệu điện thoại nguyên chiếc có kim ngạch xuất khẩu cao bao gồm: Samsung, Google, Iphone, và Xiaomi. Thương hiệu linh kiện điện thoại có kim ngạch xuất khẩu cao gồm Samsung, LG và Sony...

Xét về thị trường, 3 cường quốc công nghệ của thế giới là Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc đang là 3 nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu với hơn 6,56 tỷ USD, giảm 11,3% so với 7 tháng đầu năm 2024.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với kim ngạch đạt hơn 6,47 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 2,35 tỷ USD, tăng 8% so với 7 tháng đầu năm 2024.

Đối với thị trường Mỹ, điện thoại và linh kiện là 1 trong số những mặt hàng đặc biệt được miễn trừ khỏi thuế đối ứng. Cụ thể, Mỹ sẽ miễn thuế đối ứng với các loại thiết bị điện tử tiêu dùng quan trọng như smartphone, laptop, ổ cứng, chip nhớ... Ngoài các thiết bị điện tử như smartphone, laptop, ổ cứng, thẻ nhớ, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng miễn thuế đối ứng cho các loại máy móc để sản xuất bán dẫn, chất bán dẫn, pin mặt trời.

Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam hiện đứng thứ 2 trên bản đồ thế giới, trong đó Mỹ và Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của điện thoại và linh kiện Việt Nam…Cụ thể, theo báo cáo từ HSBC, kể từ năm 2021, thị phần điện thoại thông minh của Việt Nam trên toàn cầu đã tăng đáng kể. Việt Nam đã giành 13% thị phần, nhanh chóng vượt qua Ấn Độ vươn lên vị trí nước xuất khẩu điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Việt Nam đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các ông lớn điện thoại trên toàn thế giới. CEO của Apple từng có chuyến thăm đến Việt Nam, đề xuất thúc đẩy hoạt động hợp tác, đầu tư chất lượng cao, trong đó cam kết mua nhiều hơn linh phụ kiện do các đối tác sản xuất tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tăng cường khoản chi cho nhà cung cấp tại Việt Nam.

Ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử, mới đây đã cho biết, tính đến năm ngoái, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt mức 23,2 tỷ USD. Ngoài Samsung điện tử, các pháp nhân khác của Samsung như Samsung Display, Samsung điện cơ… đã, đang và sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Ông cũng thông tin, đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2009.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt 31,8 tỷ USD và xuất khẩu đạt 28 tỷ USD. Đặc biệt, điện thoại Galaxy Z Fold 7 "Made in Vietnam" ra mắt vào tháng 7 vừa qua đang nhận được nhiều sự yêu thích tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Mỹ và Châu Âu.



