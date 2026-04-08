Mỹ chi hàng trăm triệu USD mỗi ngày cho chiến dịch quân sự tại Iran

Quỳnh Như |

Theo Financial Times, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang tiêu tốn hàng trăm triệu USD mỗi ngày, trong đó khoảng 10% chi phí đến từ thiệt hại về trang thiết bị quân sự.

Chuyên gia cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ Elaine McCusker ước tính tổng chi phí mà Washington đã bỏ ra trong vòng 5 tuần dao động từ 22,3 tỷ USD đến 31 tỷ USD. Con số này bao gồm cả chi phí triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông từ cuối tháng 12/2025, cùng thiệt hại thiết bị trong chiến đấu khoảng 2,1 tỷ USD - 3,6 tỷ USD.

Nửa tỷ đô la mỗi ngày

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đang chi khoảng 500 triệu USD mỗi ngày cho các hoạt động quân sự tại khu vực. Trong sáu ngày đầu chiến dịch, thiệt hại về cơ sở hạ tầng quân sự Mỹ lên tới 1,4 tỷ USD.

Một số tổn thất đáng chú ý bao gồm việc một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry bị hư hại tại căn cứ gần Riyadh. Đây là dòng máy bay đã ngừng sản xuất, và chi phí thay thế có thể vượt 700 triệu USD.

Ngoài ra, Mỹ cũng mất máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, với chi phí thay thế ước tính khoảng 160 triệu USD mỗi chiếc.

Thiệt hại các tài sản quân sự chiến lược

Trong số những tổn thất quan trọng nhất là hai hệ thống radar AN/TPY-2 đặt tại Jordan và Qatar, đóng vai trò hỗ trợ hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Một hệ thống bị phá hủy ngay đầu xung đột, trong khi hệ thống còn lại bị tấn công tại Ả Rập Xê Út.

Việc thay thế một hệ thống AN/TPY-2 sẽ tiêu tốn gần 500 triệu USD và mất khoảng ba năm. Năm ngoái, công ty quốc phòng Raytheon chỉ giao được hệ thống thứ 13, và Mỹ không có kho dự trữ nào.

Ngoài ra, Washington đã mất một máy bay chiến đấu F-15 trị giá 100 triệu USD, và việc tìm kiếm thành viên phi hành đoàn của nó đòi hỏi nguồn lực và chi phí đáng kể.

Sau khi hoàn thành chiến dịch, quân đội Mỹ đã cho nổ tung hai máy bay MC-130J bị mắc kẹt trên lãnh thổ Iran, trị giá hơn 100 triệu đô la mỗi chiếc, và hai máy bay trực thăng MH-6 để ngăn chặn đối phương tiếp cận các công nghệ quan trọng.

Tối hậu thư của Tổng Thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép, yêu cầu Iran dỡ bỏ phong tỏa đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ông ám chỉ rằng nếu Iran từ chối vào thứ Ba (7/4) các cuộc tấn công sẽ được thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cầu đường của Tehran.

Theo nguồn tin từ Axios , kế hoạch không kích đã được chuẩn bị sẵn, song ông Trump đang cân nhắc trì hoãn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự để tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao.

